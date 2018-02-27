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Парламент и Союз журналистов Абхазии проведут творческий конкурс

© Fotolia/ Wellphoto
В Абхазии
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О совместном конкурсе Союза журналистов Абхазии и Народного собрания Абхазии объявили в день работников СМИ 27 февраля 2018 года в Сухуме.

СУХУМ, 27 фев – Sputnik. Председатель Союза журналистов Абхазии Руслан Хашиг и спикер Народного Собрания республики Валерий Кварчия подписали положение о проведении совместного творческого конкурса на лучшие журналистские работы по освещению деятельности законодательной ветви власти в 2018 году, сообщил Sputnik Союз журналистов Абхазии во вторник 27 февраля.

"Основная цель конкурса – привлечение журналистов средств массовой информации к профессиональному, объективному освещению деятельности Народного Собрания, всестороннее и систематическое освещение работы Парламента, его комитетов и комиссий, межпарламентских связей, а также полное информирование граждан о принимаемых депутатским корпусом законах, постановлениях и иных нормативных правовых актах", — говорится в сообщении.

К участию в конкурсе приглашаются журналисты всех печатных и электронных СМИ, а также авторы (авторские коллективы), чьи материалы будут опубликованы и размещены в СМИ Абхазии до 31 декабря 2018 г.

На конкурс принимаются работы на абхазском и русском языках. В нем могут принять участие как отдельные журналисты, так и коллективы авторов редакций СМИ республики, зарегистрированные в министерстве юстиции Абхазии, а также журналисты, аккредитованные в Народном Собрании – Парламенте Республики Абхазия.




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