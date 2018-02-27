Пипия о восстановлении Ткуарчалской "Шахты ГЭС": идут переговоры

СУХУМ, 27 фев – Sputnik. Идут переговоры с китайскими инвесторами о восстановлении Ткуарчалской "Шахты ГЭС", сказал в интервью Sputnik Абхазия председатель Государственного комитета Республики Абхазия по управлению государственным имуществом и приватизации Вахтанг Пипия.

"С представителями Китайской народной республики мы контактируем больше двух лет, обсуждаем тему инвестиций. Китай, как вы знаете, является самым передовым инвестором во многих странах мира, нас это очень привлекает и их также привлекает Абхазия, многими нашими данными, в том числе и климатическими и природными", — подчеркнул он.

По словам Пипия, на этом этапе они обсуждали сотрудничество и инвестиции в промышленность.

© Фото: из архива Павла Гамгия Дать угля: богатства Ткуарчала, которые никому не нужны

"В Ткуарчале в свое время была запущена "Шахта ГЭС", которая вырабатывала более 70 мегаватт электроэнергии и обеспечивала все шахты Ткуарчала. Но в начале 70-х годов ее работа была остановлена. Сейчас есть предложение восстановить "Шахту ГЭС". В целом по стране нам нужно восстанавливать многие проекты по малым гидростанциям, а их в Абхазии более десяти. "Шахта ГЭС" является самым крупным проектом в этом плане, китайская компания заинтересована в этом. Нам это важно, мы составили график наших взаимодействий на первоначальном этапе", — заметил Пипия.

Предложение о восстановлении "Шахты ГЭС" поступило от абхазской стороны, подчеркнул он.

"Мы обсуждали и некоторые другие проекты, но самым крупным проектом для нас и самым важным является этот проект, он новый, который не рассматривался по сей день. На восстановление объекта потребуются большие вложения, только крупные инвестиционные корпорации, представители китайской компании откликнулись рассмотреть этот проект. Пока мы говорим только о переговорном процессе", — сказал Вахтанг Пипия. "Шахта ГЭС" в Ткуарчале затоплена и не работает уже более 40 лет, рассказал он.

"Это подземная шахта, она была очень перспективной, потому что там сброс воды, огромный объем. К этому проекту в свое время были привлечены средства министерства угольной промышленности СССР и на тот период она вырабатывала самую дешевую электроэнергию. Китайцы заинтересовались ГЭС когда поняли, что ее можно восстановить", — подчеркнул Вахтанг Пипия.

Также, другая китайская организация интересуется проектом создания на территории Абхазии большого торгового хаба, однако говорить о каких-то итогах пока рано, сказал он.