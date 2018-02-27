Еще не век: первая газета Абхазии отмечает свой день

Первый номер первой национальной газеты Абхазии "Апсны" вышел 27 февраля 1919 года. Дата появления периодической печати в республике отмечается как день средств массовой информации Абхазии.

Анжелика Бения, Sputnik

99 лет назад, 27 февраля 1919 года в свет вышел первый номер газеты "Апсны" на абхазском языке. Именно этот день и лег в основу профессионального праздника работников СМИ Абхазии.

"Апсны" — общественно-политическая газета на абхазском языке. Освещает общественные, экономические и политические события в жизни республики. С 1921 по 1991 годы газета называлась "Апсны капшь" (Красная Абхазия, ред).

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У истоков первой абхазской газеты стоял основатель национальной литературы, Народный поэт Абхазии Дмитрий Гулиа, главной целью которого было просвещение своего народа.

Выход газеты пришелся на начальный путь становления абхазской художественной литературы. На страницах "Апсны" значительное место занимала публицистика. В тот период в газете публиковались стихотворения, очерки, рассказы и драматические произведения таких известных авторов, как Самсон Чанба, Дзадз Дарсалия, Иуа Когония и других. В 1919 году в газете был опубликован первый рассказ на абхазском языке "Под чужим небом" Дмитрия Гулиа, также первое драматическое произведение в абхазской литературе "Махаджир" Самсона.

Главными темами в газете были политика и экономика страны, состояние национальной культуры, сохранение родного языка и другие актуальные проблемы.

Творческий путь первых абхазских журналистов не проходил по "расстеленным коврам": в каждом жанре приходилось быть "первооткрывателями". Дырмит Гулиа, Самсон Чанба, Дзадз Дарсалия, Иуа Когония работали во благо просвещения абхазского народа, развития молодой абхазской литературы и журналистики, отметил главный редактор газеты "Апсны" Энвер Ажиба.

Выход газеты в тот период послужил развитием и укреплением национального самосознания абхазского народа, добавил он.

Сразу после окончания Отечественной войны народа Абхазии (1992-93 годы) в республике издавалось всего две газеты – "Апсны" и "Республика Абхазия", наряду с ними, как во время войны, так и после, вещали Абхазское телевидение и радио.

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Сегодня газета "Апсны" выходит два раза в неделю, тираж ее – 1000 экземпляров.

Первая национальная газета Абхазии существует сегодня без собственного сайта. О том, что без сайта не может сегодня полноценно существовать периодическое издание, редактор газеты понимает. По словам Ажиба, в редакции газеты уже начались работы, чтобы решить эту проблему в ближайшее время.

"Сегодня от СМИ ждут качественных сообщений, аргументированных, без лжи и оскорблений. Мы работаем, хорошо или плохо – судить читателю. Многие активно отзываются о наших материалах. Не верю "читателям", которые не открыв газету, спрашивают меня, какая от нее польза", — сказал Ажиба.

Планов у редакции газеты много. Из больших проектов – 25 лет со Дня победы в Отечественной войне Народа Абхазии и юбилей газеты "Апсны" (100 лет).

Газеты, журналы, радио, телевидение, интернет-издания – сегодня СМИ Абхазии разнообразны и по форме, и по содержанию. В республике выпускается более десятка газет и журналов, у которых есть свой постоянный читатель, вещают два телевизионных канала и районные телестудии.