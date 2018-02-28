Абхазские марионетки в фильме голландского режиссера

Художник и скульптор Архип Лабахуа совместно с голландским режиссером Инеки Смит работают над съемками документального фильма об Абхазии. О работе над фильмом, о необычном сценарии и о том, какую роль несет театр марионеток в фильме, читайте в репортаже Асиды Квициния.

Асида Квициния, Sputnik



Абхазия в объективе голландского режиссера © Sputnik Мастерская чудес: мир Архипа Лабахуа

"Три года назад я познакомился с голландским режиссером Инеки Смит, которая гостила здесь какое-то время. Она автор дюжины фильмов и довольно известный режиссер в Европе. В какой-то момент у нее появилась идея снять документальный фильм об Абхазии. Режиссер предложила мне принять участие, идея мне понравилась, и я сразу подхватил ее", — начал свой рассказ скульптор Архип Лабахуа.

Предложенная Архипом структура фильма очень понравилась режиссеру. Инеки Смит и абхазский художник начали активную работу над новым проектом.

"В одном из разговоров мы обсуждали так называемое "тело" нашего фильма, то, что будет его основой, и как все будет строиться. Тогда в качестве гибрида я предложил использовать "театр марионеток" и новый спектакль, который я смастерил специально для этого фильма. По сюжету я буду играть роль трубадура, который путешествует с места на место со своим раскладным театром. Возникновение таких персонажей уходит в глубь тысячелетий, они были всегда, и встретить их можно было везде. В нашем фильме трубадур путешествует по Абхазии, встречается с разными людьми, где он будет показывать свой спектакль театра марионеток. Мы действительно будем показывать свой спектакль реальным зрителям, где с разных ракурсов Инеки со своей съемочной командой будет снимать сцены для фильма. Первая фаза съемок будет везде одинаковая. Я показываю спектакль, и после представления будет идти обсуждение этого фильма и каких-то определенных открытых вопросов", — объясняет художник.

По словам Архипа, после просмотра спектакля начинается беседа со зрителем, режиссер надеется, что в процессе беседы будут открываться интересные истории, которые стоит услышать, понять. Эта часть будет второй фазой фильма.

"Для нашего фильма важно будет найти какую-нибудь историю от самого зрителя. Вопросы, которые будут задаваться зрителям простые, но философские. Задавать их будут в разной форме, один из вопросов — "что такое дом?". В этом есть некоторая сложность, потому что мы не знаем, что последует дальше, какой ответ мы получим", — продолжает он.

© Sputnik Константин Грецов Театр марионеток Архипа Лабахуа

Роль театра в кино

Спектакль Архипа Лабахуа автобиографический, в нем показаны три персонажа, которые равны по своей значимости. Это сын, отец и спящее время.

"Суть спектакля очень простая и одновременно сложная. Все заключается в отношении ко времени. Как я уже говорил, спектакль автобиографический, здесь присутствует мой отец, я и спящее время. С этим временем столкнулся мой отец и я частично. Спящее время — это то состояние, в котором мы пребываем конкретно в Абхазии. По сюжету мой отец погибает от этого, а я нет. У этого времени есть одна особенность, не люблю слово надежда, но именно надеждой оно и обладает", — продолжает художник.

Всех персонажей и необходимые детали художник мастерит сам. По словам Архипа, самый сложный персонаж в спектакле — это спящее время. Мастер показывает его в виде подушки, на которой осталась вмятина, в длинном плаще, и оно по пятам следует за персонажем.

© Sputnik / Томас Тхайцук Владимир Бегунов Путешествие по ту сторону театра: что скрыто от зрителей РУСДРАМа

"Персонаж отправляется в большой город Метрополь, и здесь показываю два взгляда на этот город. Вот сцена, когда мой герой смотрит на Метрополь снизу вверх. Он стоит, закинув голову, и смотрит на масштабы небоскребов. Но Инеки посчитала, что этого будет недостаточно, и я решил показать город еще с одного ракурса. Здесь персонаж проходит мимо небоскребов, его я показываю очень маленьким. На небоскребах нарисована реклама, мне захотелось сделать город немного пугающим, поэтому реклама на зданиях перевернутая, надписи запутанные, разбросанные по стенам, бессмысленные иллюстрации, блуждающие огоньки, это такая игра, я думаю, зритель оценит", — описывает спектакль художник.

Спектакль находится на стадии завершения, и в таком эскизном варианте он уже был показан зрителям. Инеки Смит сейчас находится в Голландии, но почти каждый день я связываюсь ней и отправляю ей материалы.

"Несмотря на то, что это театр одного актера, обычно я сам разрабатываю историю, но сейчас Инеки мой соавтор, и с ней очень интересно работать, много новых художественных открытий, много сделано мной в этой сфере. Сейчас мы находимся на стадии завершения. Первые съемки были больше месяца назад. Кстати, съемки проводит очень хороший оператор Петр Рассоловский, польский режиссер и лауреат "Золотого венецианского льва" прошлого года", — говорит Архип.

Премьера спектакля прошла в узком кругу, важно было узнать первую реакцию зрителей на спектакль, добавил он.

"Премьера проходила на культурной площадке Sklad, собралось человек десять, и, на мой взгляд, все прошло замечательно. По плану у нас около пяти, шести мест по Абхазии, которые мы собираемся посетить. Пару мест мы уже установили точно, и даже договорились о встрече. Весной, в марте, мы отправимся в Дранду и покажем спектакль репатриантам из Сирии. Также мы съездим в Гудауту, где нас будет ждать женский хор, о котором я, услышал от Инеки, это была ее инициатива показать им спектакль, она была в восторге от их выступления. Еще три-четыре места, с которыми мы должны определиться. Работа над проектом длится около года, и еще год нам будет нужен, чтобы все завершить. Осенью мы будем монтировать и к концу сезона закончим фильм", — делится планами художник.

В ближайшее время мастер собирается отправиться в Голландию, где он вместе с режиссером будет работать над музыкой для фильма.

"В Роттердам я еду по двум причинам, во-первых, режиссер нашла хорошего композитора, который будет писать песни для нашего спектакля. И вторая причина — это свет. Технически-световая часть спектакля не подходит для съемок, у них есть гений киносветотехники, который готов создать специальные лампы для этого. Это фестивальное кино, но так как я имею авторские права на него, премьеру фильма можно будет увидеть по завершении в Государственном Русском театре Абхазии", — добавил он.