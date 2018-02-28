Подготовка к двум праздникам: президент Абхазии провел совещание

Президент дал поручение министерствам и ведомствам в кротчайшие сроки предоставить планы мероприятий по празднованию 10-летия признания независимости Абхазии и 25-летия Победы в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов.

СУХУМ, 28 фев – Sputnik, Бадрак Авидзба. Президент Абхазии Рауль Хаджимба на совещании, посвященном подготовке к празднованию 10-летия Дня признания независимости Абхазии и 25-летия Победы в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов, поручил министерствам и ведомствам предоставить планы подготовки и проведения праздничных мероприятий, а также подчеркнул необходимость принять закон об утверждении медали "За Победу" автора Валерия Гамгия.

"Что касается медалей, Министерство обороны делает медаль к 25-летию Победы. Но у нас до сих пор не принят документ, который еще при Владиславе Григорьевиче был подготовлен – закон, утверждающий медаль "За Победу", автор Валерий Гамгия. Нам необходимо его принять", — сказал глава государства.

Глава государства отметил, что в первую очередь план мероприятий к 25-й годовщине Победы в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов должно представить Министерство обороны Абхазии, на что отвел недельный срок.

"План должен включать в себя информацию по количеству техники, обмундирования, какие необходимы средства для того, чтобы мы уже сегодня начали решать эти задачи", — добавил глава государства.

Президент также поручил главе администрации города Сухум Адгуру Харазия привести в надлежащее состояние все места активного посещения в праздничные дни.

"Я бы просил администрацию президента в первую очередь начать формировать списки людей, которые получат приглашение на праздники. Первый этап – это признание независимости республики. Речь идет о конференциях и в Министерстве иностранных дел. Весь год должен пройти под лозунгом проведения этих мероприятий", — сказал Хаджимба.

© Sputnik. Наталья Айриян Парад в Абхазии 30 сентября пройдет с участием военных из Южной Осетии

Также президент отметил, что план мероприятий должен быть уже составлен и Министерством культуры и охраны историко-культурного наследия.

"Планы мероприятий предоставили Министерство образования и Государственный университет, все остальные пока не представили", — заметил он.

Глава государства подчеркнул, что Госкомитет по молодежной политике должен организовать мероприятия совместно с Министерством культуры.

"Необходимо провести соревнования приуроченные к этим праздничным датам, сделать их масштабными, чтобы люди видели и слышали", — сказал он.

Также Хаджимба отметил, что можно создать специальные, приуроченные к празднованию награды для спортсменов.

Министр культуры и охраны историко-культурного наследия Эльвира Арсалия отметила, что празднования 25-летия Победы начнется 16 марта проведением вечера-реквиема совместно с Адыгейским симфоническим оркестром, также приедут солисты московских театров. 26 августа, в день признания независимости Абхазии в республику приедет Академический русский хор имени Пятницкого.