Посольство России в Абхазии нашло способ повысить явку избирателей на выборы

СУХУМ, 28 фев – Sputnik, Амра Амичба. Чтобы повысить явку избирателей и продолжать работу по информированию населения о выборах президента России посольство Российской Федерации в Абхазии будет рассылать именные приглашения гражданам, которые состоят на консульском учете. Об этом сообщил на встрече "Клуба избирателей" консультант Россотрудничества Дмитрий Кононов.

"Очень важно повысить избирательную явку. Если в 2012 году в Абхазии явка была более 80 процентов, то в 2016 году явка всего более 20 процентов. Сейчас, учитывая серьезность вопроса, надо всем вместе постараться, чтобы явка выросла", — сказал он.

По словам Кононова, есть два основания для того, чтобы человек был включен в список избирателей.

"Подать заявление на включение в список, а если этого не сделано, то в день голосования по устному сообщению с документом, удостоверяющим личность, он вносится в список избирателей", — уточнил консультант Россотрудничества.

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Советник-посланник посольства России в Абхазии Юрий Ясносокирский отметил, что для тех, кто по состоянию здоровья не может прийти на избирательный участок, будут организованы мобильные урны.

"Два основания, которые дают возможность проголосовать вне избирательного участка – болезнь и инвалидность. Начиная с 8 по 18 марта до 14 часов нужно подать устное, то есть позвонить, или письменное заявление в любой близлежащий избирательный участок. Два человека с мобильной урной выедут, но следует отметить, что они не могут принять бюллетени от других членов семьи, кроме того, кто подал заявление", — подчеркнул он.

Ясносокирский пояснил, какую отметку на бюллетени для голосования нужно сделать избирателю.

"Традиционно голосуют в Абхазии таким образом — вычеркивают фамилию. В России по-другому: нужно в квадратики в бюллетенях поставить любой значок – галочку, крестик или даже сердечко, — с улыбкой сказал он. – Не вычеркивать, в противном случае ваш бюллетень будет признан недействительным".

Советник-посланник посольства России в Абхазии Юрий Ясносокирский заметил, что и представители средств массовой информации должны соблюдать определенные правила на избирательных участках.

"Есть определенная процедура аккредитации. Просим ваши редакции направить в ближайшие от вас избирательные участки информацию о выездных группах, кто из журналистов будет присутствовать. В день голосования у журналистов должны быть направление редакции или редакционное удостоверение, паспорт, чтобы смогли сличить личность, — сказал он. – На избирательном участке журналисты могут вести фото и видео съемку для голосования таким образом, чтобы не нарушалась тайна голосования, и отсутствовала возможность контроля за волеизлиянием избирателя. Изображение избирателя не должно занимать большую часть кадра. Запрещается вести фото и видео съемку в местах для заполнения бюллетеня, то есть в кабинках. Нельзя делать фото и видеосъемку заполненных бюллетеней до начала подсчета голосов".

"Клуб избирателей", организованный по инициативе ряда общественных организаций, объединяющих русскоязычных граждан Абхазии, работает под эгидой представительства Россотрудничества в Абхазии с 29 января. Цель клуба – привлечение внимания граждан России, проживающих в Абхазии, к президентским выборам в России, а также разъяснить детали процесса.