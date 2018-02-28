20:51 28 Февраля 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 16°C
Прямой эфир
Поиск
Выбор ректора в АГУ

Выборы ректора прошли в Абхазском государственном университете

© Sputnik.
В Абхазии
Получить короткую ссылку
38860

На расширенном заседании, на котором выбирали ректора АГУ, Алеко Гварамия также дал подробный отчет по работе, проделанной университетом за последние шесть лет.

СУХУМ, 28 фев – Sputnik, Сария Кварацхелия. На расширенном заседании Ученого Совета АГУ ректором был переизбран Алеко Гварамия.

На заседании присутствовал президент Рауль Хаджимба.

Ректор АГУ Алеко Гварамия.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Гварамия: после войны в АГУ защитили 18 докторских диссертаций

"У Абхазского государственного университета есть серьезные достижения. Всем вам хорошо известно, через какие этапы прошел в своем становлении университет. Если бы в трудные послевоенные годы у него не было бы такого руководителя, все могло сложиться совсем по-другому. Вы помните, что даже во время войны университет работал. Это заслуга ректора. Благодаря ему наши студенты получали возможность учиться за рубежом. Я рад, что в коллективе такое единодушное отношение к своему руководителю. Заслуги Алеко Алексеевича, его имя повышают престиж Абхазии. Хочу пожелать ему еще больших успехов, а также того, чтобы университет от эпохи, как здесь говорили, стабилизации, перешел к процветанию", — сказал президент Абхазии Руаль Хаджимба.

Ректор АГУ поблагодарил президента за финансовую помощь на создание в Университете собственной полиграфической базы.

На расширенном заседании Ученого Совета, Гварами также дал подробный отчет по проделанной за последние шесть лет работе.

Свою речь ректор начал с необходимости принятия закона об Абхазском Государственном университете, как национальном высшем учебном заведении.

Последние шесть лет в университете шел ремонт, однако, как отметил ректор, это не помешало осуществить намеченные планы.

Межправкомиссия в АГУ
© Sputnik / Томас Ҭҳаиҵыкә
Хлопонин на встрече в АГУ: Россия всегда рядом

"Затянувшийся на шесть лет ремонт, конечно, внес свои коррективы в работе университета, но он не помешал осуществить намеченные нами планы", – сказал он.

Гварамия также отметил правильность сохранения пятилетней формы обучения в АГУ.

"В последнее время в России дискутируется вопрос качества подготовки кадров по бакалаврским образовательным программам и возвращению к пятилетней форме обучения. Время показало правильность сохранения по большинству направлений специалитета", — сказал он.

В своем отчете ректор затронул и вопрос успеваемости студентов.

"Сегодня около 50% обучающихся не успевают. И это нужно исправлять. Сегодня созданы все условия, чтобы исправить ситуацию – открылась библиотека, работает электронная библиотека. На данный момент более 400 единиц учебников были выложены в электронной базе нашего университета. Этот фонд продолжает пополнятся", – отметил Гварамия.

Алеко Гварами занимает должность ректора Абхазского государственного университета с 1989 года.

В 1992 году он был избран академиком, членом президиума, руководителем отделения математики, механики и информатики Адыгской международной академии наук.

Автор более сотни публикаций в ведущих математических изданиях СССР, России, США, Венгрии, Германии, Болгарии, Польши, Израиля и Югославии.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Нурсултан Назарбаев вместе с учениками интеллектуальной школ, архивное фото
    Всем ребятам пример

    Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что названные в его честь "Интеллектуальные школы" должны стать примером для всех.

  • Пошив одежды. Архивное фото
    Нас подставили!

    В магазинах Казахстана нашли ядовитую детскую одежду, сделанную в Кыргызстане – кыргызские производители не исключают, что их подставили.

  • Государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота
    В зоне доступа

    Министерства связи Беларуси и России рассматривают вопрос об общем роуминге – когда, наконец, связь станет дешевле?

  • Операционная в больнице им. Паула Страдиня
    До свидания, доктор!

    Врач пожаловалась в Центр госязыка Латвии на руководство клиники - ее уволили за отказ говорить с пациентами на понятном им русском языке.

  • Полки магазина
    Соломоново решение

    В Сейме предложили маркировать продукты, продаваемые в Литве, если они отличаются по качеству от их аналогов в других европейских странах.

  • Пограничник Роман Левко сам принял роды у супруги Анастасии
    Папа может

    Когда из-за морозов скорая не смогла вовремя приехать, молдавскому пограничнику пришлось лично принимать роды у супруги – врачи были поражены.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Скульптура в норвежском парке Вигеланд
Самые странные и провокационные памятники в мире
Народные инструменты и музыканты: организаторы рассказали о фестивале Апхиарца
Народные инструменты и музыканты: организаторы рассказали о фестивале "Апхиарца"
Как получить потребительский кредит
Кредит от Сбербанка Абхазии

Соцсети

Sputnikabkhazia