Выборы ректора прошли в Абхазском государственном университете

СУХУМ, 28 фев – Sputnik, Сария Кварацхелия. На расширенном заседании Ученого Совета АГУ ректором был переизбран Алеко Гварамия.
На заседании присутствовал президент Рауль Хаджимба.
"У Абхазского государственного университета есть серьезные достижения. Всем вам хорошо известно, через какие этапы прошел в своем становлении университет. Если бы в трудные послевоенные годы у него не было бы такого руководителя, все могло сложиться совсем по-другому. Вы помните, что даже во время войны университет работал. Это заслуга ректора. Благодаря ему наши студенты получали возможность учиться за рубежом. Я рад, что в коллективе такое единодушное отношение к своему руководителю. Заслуги Алеко Алексеевича, его имя повышают престиж Абхазии. Хочу пожелать ему еще больших успехов, а также того, чтобы университет от эпохи, как здесь говорили, стабилизации, перешел к процветанию", — сказал президент Абхазии Руаль Хаджимба.
Ректор АГУ поблагодарил президента за финансовую помощь на создание в Университете собственной полиграфической базы.
На расширенном заседании Ученого Совета, Гварами также дал подробный отчет по проделанной за последние шесть лет работе.
Свою речь ректор начал с необходимости принятия закона об Абхазском Государственном университете, как национальном высшем учебном заведении.
Последние шесть лет в университете шел ремонт, однако, как отметил ректор, это не помешало осуществить намеченные планы.
"Затянувшийся на шесть лет ремонт, конечно, внес свои коррективы в работе университета, но он не помешал осуществить намеченные нами планы", – сказал он.
Гварамия также отметил правильность сохранения пятилетней формы обучения в АГУ.
"В последнее время в России дискутируется вопрос качества подготовки кадров по бакалаврским образовательным программам и возвращению к пятилетней форме обучения. Время показало правильность сохранения по большинству направлений специалитета", — сказал он.
В своем отчете ректор затронул и вопрос успеваемости студентов.
"Сегодня около 50% обучающихся не успевают. И это нужно исправлять. Сегодня созданы все условия, чтобы исправить ситуацию – открылась библиотека, работает электронная библиотека. На данный момент более 400 единиц учебников были выложены в электронной базе нашего университета. Этот фонд продолжает пополнятся", – отметил Гварамия.
Алеко Гварами занимает должность ректора Абхазского государственного университета с 1989 года.
В 1992 году он был избран академиком, членом президиума, руководителем отделения математики, механики и информатики Адыгской международной академии наук.
Автор более сотни публикаций в ведущих математических изданиях СССР, России, США, Венгрии, Германии, Болгарии, Польши, Израиля и Югославии.