Выборы ректора прошли в Абхазском государственном университете

На расширенном заседании, на котором выбирали ректора АГУ, Алеко Гварамия также дал подробный отчет по работе, проделанной университетом за последние шесть лет.

СУХУМ, 28 фев – Sputnik, Сария Кварацхелия. На расширенном заседании Ученого Совета АГУ ректором был переизбран Алеко Гварамия.

На заседании присутствовал президент Рауль Хаджимба.

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"У Абхазского государственного университета есть серьезные достижения. Всем вам хорошо известно, через какие этапы прошел в своем становлении университет. Если бы в трудные послевоенные годы у него не было бы такого руководителя, все могло сложиться совсем по-другому. Вы помните, что даже во время войны университет работал. Это заслуга ректора. Благодаря ему наши студенты получали возможность учиться за рубежом. Я рад, что в коллективе такое единодушное отношение к своему руководителю. Заслуги Алеко Алексеевича, его имя повышают престиж Абхазии. Хочу пожелать ему еще больших успехов, а также того, чтобы университет от эпохи, как здесь говорили, стабилизации, перешел к процветанию", — сказал президент Абхазии Руаль Хаджимба.

Ректор АГУ поблагодарил президента за финансовую помощь на создание в Университете собственной полиграфической базы.

На расширенном заседании Ученого Совета, Гварами также дал подробный отчет по проделанной за последние шесть лет работе.

Свою речь ректор начал с необходимости принятия закона об Абхазском Государственном университете, как национальном высшем учебном заведении.

Последние шесть лет в университете шел ремонт, однако, как отметил ректор, это не помешало осуществить намеченные планы.

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"Затянувшийся на шесть лет ремонт, конечно, внес свои коррективы в работе университета, но он не помешал осуществить намеченные нами планы", – сказал он.

Гварамия также отметил правильность сохранения пятилетней формы обучения в АГУ.

"В последнее время в России дискутируется вопрос качества подготовки кадров по бакалаврским образовательным программам и возвращению к пятилетней форме обучения. Время показало правильность сохранения по большинству направлений специалитета", — сказал он.

В своем отчете ректор затронул и вопрос успеваемости студентов.

"Сегодня около 50% обучающихся не успевают. И это нужно исправлять. Сегодня созданы все условия, чтобы исправить ситуацию – открылась библиотека, работает электронная библиотека. На данный момент более 400 единиц учебников были выложены в электронной базе нашего университета. Этот фонд продолжает пополнятся", – отметил Гварамия.

Алеко Гварами занимает должность ректора Абхазского государственного университета с 1989 года.

В 1992 году он был избран академиком, членом президиума, руководителем отделения математики, механики и информатики Адыгской международной академии наук.

Автор более сотни публикаций в ведущих математических изданиях СССР, России, США, Венгрии, Германии, Болгарии, Польши, Израиля и Югославии.