О банковской сфере: конкурс Нацбанка и Союз журналистов Абхазии продлен

Конкурс на лучшее освещение банковской деятельности в СМИ Абхазии продлится с 1 марта по 31 декабря 2018 года.

СУХУМ, 28 фев – Sputnik. Положение о продлении конкурса на лучшие журналистские работы по освещению банковской деятельности в СМИ республике подписали председатель Национального банка Абхазии Беслан Барателиа и председатель Союза журналистов республики Руслан Хашиг во вторник 28 февраля в Сухуме.

Руслан Хашиг отметил, что в прошлом году впервые был проведен подобный совместный конкурс, который показал хорошие результаты. Он поблагодарил руководство Нацбанка за сотрудничество и открытость.

Беслан Барателиа выразил удовлетворение итогами конкурса в 2017 году и активностью журналистского сообщества в освещении проблем, возникающих в банковской системе Абхазии.

Итоги прошлогоднего совместного конкурса Национального Банка и Союза журналистов подвели 25 февраля. Лауреатом первой премии стала корреспондент "Абаза-ТВ" Надежда Боровикова за цикл передач "Новые продукты Сбербанка Абхазии". Второе место у журналиста АГТРК Есмы Джикирба. Третья премия досталась автору статьи "Люди и деньги. Банки и банкоматы" в газете "Республика Абхазия" Заире Цвижба.