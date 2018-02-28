Дождь, град, снег: погода на первый день весны в Абхазии

В четверг, в результате вторжения холодных масс воздуха с северо-запада в тыл циклона, центр которого находится над Крымом, погода Абхазии значительно ухудшится, сообщает отдел Гидрометеорологии Госкомитета Республики Абхазия по экологии и охране природы.

СУХУМ, 28 фев – Sputnik. В первый день весны ожидается облачная погода, ночью преимущественно без осадков, днем ливневый дождь с грозой, местами с градом и снегом, прогнозируют синоптики республики.

В предгорьях и горах снег.

Температура воздуха ночью с +2˚С до +7˚С, днем с +3 ˚С до +8˚С.

Атмосферное давление пониженное, будет расти.

Температура морской воды +10˚С.

Ветер 5-10 метров в секунду, с усилением до 17 м/с.

Волнение морской воды значительное – 4-5 балла.

Относительная влажность воздуха 70-90%.