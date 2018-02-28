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Премьера киноальманаха 7 новелл

Выбор зрителей: какой фильм киноальманаха "7 новелл" стал лучшим

© Фото: Аста Чкадуа
В Абхазии
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Премьерный показ киноальманаха абхазских режиссеров "7 новелл" состоялся в Государственном русском театре драмы имени Фазиля Искандера 27 февраля.

СУХУМ, 28 фев – Sputnik, Сария Кварацхелия. Зрители выбрали лучший фильм из альманаха "7 новелл", который впервые был презентован в РУСДРАМе 27 февраля, об этом корреспонденту Sputnik рассказала директор департамента маркетинга Компании "А-Мобаил" Марта Тужба.

"В номинации "Лучший фильм" победу одержала картина Тимура Квеквескири "Отец", — сказала она.

A post shared by А-Мобайл (@a_mobile_apsny) on Feb 21, 2018 at 11:20pm PST

В номинации лучший актер победил Кесоу Хагба за роль в фильме "Отец" режиссера Тимура Квеквескири. А лучшая женская роль досталась Амре Дбар, которая дебютировала в кинокартине "Абабыц" Вячеслава Аблотия.

"Самое оригинальное прочтение новеллы" публика присудила режиссеру Инару Нармания за фильм "Меня зовут Махаз".

Ранее на презентации киноальманаха компания "Амобаил" объявила о голосовании зрителей в четырех номинациях – "Лучший актер", "Лучшая актриса", "Самое необычное прочтение новеллы" и "Лучший фильм". Зрители могли проголосовать по четырем этим номинациям в конце просмотра киноальманаха и оставить анкеты в урне, которая специально была поставлена в РУСДРАМе.

"По завершению голосования мы собрали все анкеты, и сегодня весь день подсчитывали результаты. Это был сюрприз. Ни режиссеры, ни актеры не знали о том, что мы готовим. В этом альманахе все были на равных условиях. Мы решили, что было бы неплохо, если зрители сами проголосуют за понравившийся им фильм и актеров", – призналась Марта Тужба.

Режиссер, которому зрители присудили номинацию "Лучший фильм" получает грант на реализацию нового кинематографического замысла.




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