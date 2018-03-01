Этнолог о комплиментах абхазов: неслышный старшим

Всемирный день комплимента (World Compliment Day) отмечается в первый день весны – 1 марта.

СУХУМ, 1 мар – Sputnik, Амра Амичба. В Абхазии в присутствии старших по возрасту не допускалось ни в коем разе делать комплименты женщине или мужчине, сказал этнолог Валерий Бигуаа.

"Комплименты приемлемы для всех народов мира. Комплимент не противопоказан никому. Это всегда приятно, и абхазам тоже, — с улыбкой сказал этнолог. —Слова "комплимент" в абхазском языке нет. Абхазы говорят "ажва куанда ихуеит" (абх. — сказал теплое слово), подразумевая, что человек сделал комплимент.

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Валерий Бигуаа заметил, что без элемента восхищения человеком естественного комплимента не может быть, он не будет настоящим.

"В комплименте больше восхищения, а все остальные это "деланные", искусственные комплименты. Достоинства человека подчеркивают комплиментом", — сказал Бигуаа.

По его словам, комплименты нужно уметь правильно делать и уметь правильно принимать, а умный человек всегда воспринимает комплимент с улыбкой и отвечает с улыбкой.

"Но когда комплимент исходит из души, носит природный характер – адекватно воспринимают. И, конечно же, говорить комплименты нужно тогда, когда того требует душа. Даже авансом человеку говорили очень лестные слова, чтобы в будущем он цели добился, в качестве стимулирования", — отметил этнолог.

Бигуаа отметил, что приятно не только получать комплименты, но и произносить их в адрес других людей.

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"О себе скажу. Когда я говорю приятное человеку, не знаю, какое удовольствие это доставляет человеку, но мне вдвойне приятно, что я делаю полезное в этом мире. Так я знаю, точнее чувствую. Тут не надо знать, а надо чувствовать комплимент. Психологическая такая установка, чтобы понять комплимент. Человек в этом нуждается. Он не может не делать комплимент. Быбжьы хаауп (абх. у тебя сладкий голос)", — сказал в завершении беседы по телефону во Всемирный день комплиментов этнолог Валерий Бигуаа.

Всемирный день комплимента (World Compliment Day) отмечается в первый день весны – 1 марта.

Слово "комплимент" французского происхождения и означает буквально особую форму похвалы, признания, восхищения, одобрения и уважения.