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Валерий Смыр

Рауль Хаджимба представил нового главу Сухумского района коллективу

© Фото: http://presidentofabkhazia.org
В Абхазии
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Указом президента Абхазии Рауля Хаджимба главой Сухумского района был назначен Валерий Смыр 26 февраля 2018 года.

СУХУМ, 1 мар – Sputnik. Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба представил коллективу администрации Сухумского района нового главу этого района Валерия Смыр в четверг 1 марта, сообщает пресс-служба президента.

Президент Абхазии выразил уверенность в том, что новый глава администрации Сухумского района поставит перед собой цель решить существующие на сегодняшний день проблемы района.

"Везде есть проблемы, но, несмотря на это, прошлогодние показатели Сухумского района были намного лучше, чем за все предыдущие годы. У нас есть, над чем работать», — добавил Глава государства", — сказал Хаджимба.

Администрация президента.
© Sputnik Томас Тхайцук
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Валерий Смыр выразил благодарность руководству страны за оказанное доверие и отметил, что приложит все силы для улучшения жизни жителей района, говорится в сообщении.

Администрацию Сухумского района с октября 2014 года по июль 2017 года возглавлял Беслан Авидзба. 14 июля 2017 года Рауль Хаджимба подписал Указ об освобождении Беслана Авидзба от должности главы администрации Сухумского района.

Ранее Валерий Смыр занимал должность заместителя главы Администрации района. С июля 2017 временно исполнял обязанности главы Администрации Сухумского района.




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