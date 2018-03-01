Новая Ассоциация женщин-предпринимателей создана в Абхазии

СУХУМ, 1 мар – Sputnik, Амра Амичба. "Ассоциация женщин-предпринимателей Абхазии" послужит положительным фактором для развития экономики в республике, считает вице-президент ТПП Тамила Мерцхулава.

"В Ассоциации смогут выработать определенные задачи, решение которых необходимо в республике для поддержания, ведения бизнеса женщин-предпринимателей. В Ассоциации смогут уделять больше внимания решению проблем. И в государстве, наконец-то выработают комплекс преференций для женщин-предпринимателей, особенно тех, кто только начинает входить в бизнес, — подчеркнула Мерцхулава. — Мы надеемся, что все женщины предприниматели, которые пришли на наш прием, вступят в ряды Ассоциации".

По ее словам, идея создания "Ассоциации женщин-предпринимателей Абхазии" при ТПП Абхазии принадлежит президенту Торгово-промышленной палаты Геннадию Гагулия.

© Sputnik / Томас Тхайцук "Ассоциация женщин-предпринимателей Абхазии" создана при ТПП Абхазии

"В последние годы очень приятно наблюдать, что в предпринимательстве стали выступать женщины, которые очень активно конкурируют с мужчинами-предпринимателями. У каждой из них разные профессиональные навыки, профессии. Но самое главное, что женское предпринимательство не имеет возрастного ограничения. Я бы даже сказала, что предприниматель – это не профессия, а состояние души", — уверена Тамила Мерцхулава.

Вице-президент ТПП отметила, что развитие малого и среднего предпринимательства началось именно с женщин.

© Sputnik / Томас Тхайцук "Ассоциация женщин-предпринимателей Абхазии" создана при ТПП Абхазии

"Мы очень хорошо помним, как наши женщины сыграли значимую роль в период войны, когда вместе с мужчинами находились под вражескими пулями, на боевых позициях. Мы помним, как наши дорогие женщины, взвалив на себя финансовую ответственность перед своей семьей, смогли преодолеть экономическую блокаду, в которой мы находились, — сказала Тамила Мерцхулава.

По ее наблюдениям, в республике женщины занимают не только министерские посты, но предпринимателей становится больше.

"Кто-то занимается крупным бизнесом, кто-то малым или средним, кто-то только-только начинает им заниматься. И такая "Ассоциация женщин-предпринимателей Абхазии" необходима в республике для реализации гражданских, социально-экономических прав женщин-предпринимателей и их активизации в условиях развития общества", — подчеркнула вице-президент ТПП Тамила Мерцхулава.

Председателем организации "Ассоциация женщин-предпринимателей Абхазии" избрана Амра Ануа – гендиректор пивоваренного завода "Сухумский".

"В Абхазии очень много проблем, связанных с предпринимательской деятельностью. Глубоко тронута таким доверием. Это большая ответственность и серьезная работа. Но у нас есть очень большой потенциал, я имею ввиду нашего бизнес-сообщества. Самое главное, чтобы этот потенциал был востребован государством, я на это очень рассчитываю. Есть вопросы, которые надо решать в срочном порядке, есть, которые надо решать в перспективе. Я, естественно, одна с этим не справлюсь, надеюсь на поддержку своих коллег", — сказала Амра Ануа.

© Sputnik / Томас Тхайцук Амра Ануа

По ее словам, женщины Абхазии предприимчивые и уникальные.

"Ее жизнь многогранна — она хорошая мать, хорошая жена, прекрасно занимается воспитанием детей и предпринимательской деятельностью заниматься у нее получается очень хорошо. Я почти десять лет в бизнесе. Не сказал бы, что есть мужское и женское предпринимательство. Главное — поставить цель и добиваться ее", — отметила председатель организации "Ассоциация женщин-предпринимателей Абхазии".

В преддверии Международного женского дня Торгово-промышленная палата Абхазии организовала банкет, на который пригласили представительниц бизнес-сообщества республики и объявило о создании новой организации "Ассоциация женщин-предпринимателей Абхазии".