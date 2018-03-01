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Рудик Тванба

1 марта 1993 года: командир отряда "Алан" Рудик Тванба погиб в бою в Лабре

© Фото: Facebook/ПАМЯТИ ПАВШИХ ЗА РОДИНУ
В Абхазии
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Темы:
"413 дней" (200)
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Хроника Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов в проекте Sputnik Абхазия "413 дней", который стартовал 14 августа 2017 года.

Из публикации в газете "Республика Абхазия" 1 марта 1993 года "Мы отомстим за тебя, командир":

"Война за свободу и независимость Абхазии влила в ряды ее защитников лучших сынов Отчизны. Многие отдали свою жизнь за родную Апсны.

1 марта 1993 года героически погиб в бою с грузинскими оккупантами под селом Лабра Очамчырского района командир партизанского отряда "Алан" имени Юрия Какалия  капитан Рудик Васильевич Тванба.

Рудика Тванба война застала в селе Дурипш у родителей, где он проводил свой отпуск. Работая штурманом на одном из кораблей на Дальнем Востоке, он мог уехать, но смело встал в ряды защитников Родины.

После гибели командира отряда Юрия Какалия Рудик Тванба возглавил партизанский отряд. Под его командованием был разгромлен особый ударный грузинский батальон по борьбе с партизанами.

"Прощай наш боевой командир! Мы клянемся достойно отомстить врагу за твою смерть!" – дали клятву воины отряда "Алан" имени Юрия Какалия. Под этой клятвой подписались все бойцы партизанского отряда".

Sputnik Абхазия расскажет все об Отечественной войне народа Абхазии в ежедневной рубрике "413 дней". Официальные документы, свидетельства очевидцев, воспоминания ветеранов, письма и дневники свидетелей слушайте на радио и читайте на сайте Sputnik Абхазия.

Темы:
"413 дней" (200)



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