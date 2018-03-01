С абхазским паспортом по миру: о чем говорили Кове и Двинянин

СУХУМ, 1 мар – Sputnik. Замглавы российской делегации на женевских дискуссияхх Алексей Двинянин поддержал стремление граждан Абхазии к свободному передвижению по миру с национальными документами, сообщается на официальном сайте МИДа Абхазии.
"Российская сторона поддержала стремление граждан Республики Абхазия к свободному передвижению по миру с национальными документами и предоставления им трибуны международных организаций в соответствии с нормами и принципами международного права", – говорится в тексте.
На встрече также обсудили текущую ситуацию на женевских переговорах и их перспективы.
"В частности, было подчеркнуто, что деструктивная линия Тбилиси по блокированию принятия в Женеве заявления участников о неприменении силы является главным препятствием на пути успешного продвижения этого важного многостороннего формата. Стремление Грузии любым способом вступить в НАТО усугубляет положение дел в области безопасности в Закавказье и чревато новым витком напряженности в регионе. В этой связи была выражена надежда на то, что западные партнеры и покровители Тбилиси осознают пагубность такого курса и не станут попустительствовать реваншистским устремлениям грузинского руководства", – передает пресс-служба МИД Абхазии.
Как передается на официальном сайте, Даур Кове и Алексей Двинянин подчеркнули недопустимость политизации его деятельности грузинской стороной.
"В данном контексте Министр иностранных дел Республики Абхазия указал на добровольный характер участия абхазских представителей в работе МПРИ, хрупкий баланс которого может быть легко нарушен грузинскими провокациями", – говорится на сайте дипломатического ведомства.
Встреча прошла в атмосфере союзничества, дружбы и сотрудничества.