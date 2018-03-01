21:38 01 Марта 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 5°C
Прямой эфир
Поиск
Министр иностранных дел Республики Абхазия Даур Кове встретился с замглавы российской делегации на Женевских дискуссиях по безопасности и стабильности в Закавказье Алексеем Двиняниным

С абхазским паспортом по миру: о чем говорили Кове и Двинянин

В Абхазии
Получить короткую ссылку
10311

Министр иностранных дел Республики Абхазия Даур Кове встретился с замглавы российской делегации на Женевских дискуссиях по безопасности и стабильности в Закавказье Алексеем Двиняниным.

СУХУМ, 1 мар – Sputnik. Замглавы российской делегации на женевских дискуссияхх Алексей Двинянин поддержал стремление граждан Абхазии к свободному передвижению по миру с национальными документами, сообщается на официальном сайте МИДа Абхазии.

"Российская сторона поддержала стремление граждан Республики Абхазия к свободному передвижению по миру с национальными документами и предоставления им трибуны международных организаций в соответствии с нормами и принципами международного права", – говорится в тексте.

На встрече также обсудили текущую ситуацию на женевских переговорах и их перспективы.

Пограничный пункт Ингур в Гальском районе
© Sputnik Роберт Джопуа
Тужба о заявлении МИД Грузии: надеемся, что за словами последуют реальные шаги

"В частности, было подчеркнуто, что деструктивная линия Тбилиси по блокированию принятия в Женеве заявления участников о неприменении силы является главным препятствием на пути успешного продвижения этого важного многостороннего формата. Стремление Грузии любым способом вступить в НАТО усугубляет положение дел в области безопасности в Закавказье и чревато новым витком напряженности в регионе. В этой связи была выражена надежда на то, что западные партнеры и покровители Тбилиси осознают пагубность такого курса и не станут попустительствовать реваншистским устремлениям грузинского руководства",  – передает пресс-служба МИД Абхазии.

Как передается на официальном сайте, Даур Кове и Алексей Двинянин подчеркнули недопустимость политизации его деятельности грузинской стороной.

"В данном контексте Министр иностранных дел Республики Абхазия указал на добровольный характер участия абхазских представителей в работе МПРИ, хрупкий баланс которого может быть легко нарушен грузинскими провокациями",  – говорится на сайте дипломатического ведомства.

Встреча прошла в атмосфере союзничества, дружбы и сотрудничества.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Ансамбль народной песни Уацамонга выпустил свой первый альбом
    Родные голоса

    Народные песни североосетинского ансамбля "Уацамонгæ" появились в интернет-магазине iTunes.

  • Музей азербайджанского ковра в Баку
    Примерный музей

    Азербайджанский музей ковра удостоили престижной международной премии "Лучший опыт" и поставили в пример другим мировым выставкам.

  • Рудники золота
    Не о том речь

    Кандидат в президенты Армении Армен Саркисян отказался говорить о своем отношении к Амулсарскому золоторудному месторождению.

  • Силуэт мужчины с костылем
    Минюст - "воскреситель"

    Министерство юстиции Казахстана "воскресило" пенсионера, который пять лет числился "умершим" в государственной базе данных физлиц.

  • Оружие. Архивное фото
    Торговцы смертью

    В США задержаны два гражданина Кыргызстана, которые пытались отправить более сотни единиц огнестрельного оружия в Чечню.

  • Акция Георгиевская ленточка в Казани
    Запрет на символ

    Сотрудники Госпогранслужбы Украины задержали гражданина Беларуси, у которого в машине висела георгиевская лента – ему грозит крупный штраф.

  • Акция в защиту русских школ у здания Сейма, 8 февраля 2018 года
    "Похороны демократии"

    Латвийский сейм отклонил петицию за сохранение билингвального образования в школах – правозащитники уже назвали это "похоронами демократии".

  • Вид на Игналинскую АЭС, 18 декабря 2009 года
    Сомнительная стратегия

    В Литве не хотят допускать подконтрольную "Росатому компанию к демонтажу ИАЭС под предлогом "защиты стратегического объекта".

  • Корнелиу Чуря
    Визит с подтекстом

    Политолог объяснил, почему президенту Молдавии Игорю Додону стоит совершить рабочий визит в США, и чего ждать от этой поездки.

  • Ансамбль народной песни Уацамонга выпустил свой первый альбом
    Родные голоса

    Народные песни североосетинского ансамбля "Уацамонгæ" появились в интернет-магазине iTunes.

  • Музей азербайджанского ковра в Баку
    Примерный музей

    Азербайджанский музей ковра удостоили престижной международной премии "Лучший опыт" и поставили в пример другим мировым выставкам.

  • Рудники золота
    Не о том речь

    Кандидат в президенты Армении Армен Саркисян отказался говорить о своем отношении к Амулсарскому золоторудному месторождению.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Сбор мимозы
Желтое золото абхазской Ривьеры
Желтый символ 8 марта: как в Абхазии собирают мимозу
Желтый символ 8 марта: как в Абхазии собирают мимозу
Как получить потребительский кредит
Кредит от Сбербанка Абхазии

Соцсети

Sputnikabkhazia