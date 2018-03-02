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Президент Абхазии Рауль Хаджимба провел совещание с участием ученых, глав администрации городов и районов республики посвященное борьбе с мраморным клопом.

Создан республиканский штаб по борьбе с мраморным клопом

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Борьба с вредителями в Абхазии (50)
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Президент Абхазии Рауль Хаджимба провел совещание с участием ученых, глав администрации городов и районов республики, посвященное борьбе с мраморным клопом.

СУХУМ, 2 мар – Sputnik, Бадрак Авидзба. Президент Абхазии Рауль Хаджимба сообщил о создании республиканского штаба по борьбе с мраморным клопом на совещании в пятницу 2 марта.

Мраморный клоп
CC BY 2.0 / Melissa McMasters / Brown stink bug
Эксперты о борьбе с мраморным клопом: мыльная вода и химическая обработка

Возглавлять штаб по борьбе с мраморным клопом будет премьер-министр Абхазии Беслан Барциц.

"В этот штаб входят все представители наших научно-исследовательских институтов, структур, которые должны заниматься вопросами обеспечения безопасности в этом направлении. Все главы администраций еженедельно должны встречаться с руководством штаба, Министерством сельского хозяйства не просто для того, чтобы поговорили, а решать конкретные задачи", — добавил он.

Президент отметил, что необходимо проводить соответствующий мониторинг для эффективной работы с мраморным клопом.

"Я понимаю, что за год мы не снимем проблему, но нам надо работать", — подчеркнул глава государства.

Помимо того, должны быть созданы штабы по борьбе с мраморным клопом и в районах республики.

"Туда войдут представители сельскохозяйственных структур, люди которые непосредственно будут отвечать за контроль так называемых ловушек и организацию соответствующей обработки ловушек", — отметил Хаджимба.

Президент попросил руководителей Института экологии, Института сельского хозяйства, Министерства сельского хозяйства довести до людей с помощью телевидения, как бороться с вредителем.

Мраморный клоп
© Фото: Flickr/M van Ree
Минсельхоз: готовимся к весенней борьбе с мраморным клопом

Директор Института экологии Роман Дбар отметил, что смертность мраморного клопа была высокой в зимний период.

"Клоп ушел в спячку, зима оказалась теплая, поэтому смертность его должна была быть низкой, но на самом деле она достаточно высокая, это связано с тем, что зима перемежается промежутками теплой и холодной погодой. Если насекомое вошло в спячку и до весны находится в этом состоянии, то выживаемость высокая. В данном случае они просыпаются, затем наступает холодный период, вернуться опять в нормальное состояние спячки достаточно сложно", — подчеркнул Дбар.

В апреле мраморный клоп выйдет из спячки и начнет летать, и численность его может быть на 10% меньше. 

"Поэтому в первые весенние месяцы он будет низок в численности и с ним очень будет тяжело бороться. Основная численность накопится после второго поколения в июле", — сказал Роман Дбар.

Директор Института экологии отметил, что для организации эффективной борьбы с различными вредителями необходимо модернизация всей системы защиты растений.

Необходимо подготовить квалифицированные кадры, агрономов, энтомологов, обновить устаревший парк специализированной техники.

Министр сельского хозяйства Даур Тарба рассказал, что на борьбу с вредителем в 2018 году выделено 10 миллионов рублей. На данный момент приобретены химические препараты на три миллиона рублей. Приобретенные химикаты будут распределены по всем районам республики, отметил глава Минсельхоза.

Мраморные клопы появились на Черноморском побережье Абхазии в большом количестве около четырех лет назад. По данным экологов, не существует четких методик борьбы с этими насекомыми без ущерба окружающей среде и здоровью человека. Вредитель вошел в Единый перечень карантинных объектов Евразийского экономического союза.

Продажа ореха на рынке
© Sputnik Бадрак Авидзба
Некрепкий орешек: что оставил мраморный клоп бизнесу

Клопа выявили в Новороссийске и Сочи. Он распространяется как самостоятельным полетом, так и с транспортными потоками со свежими овощами и фруктами, срезанными цветами, посадочным материалом. Питается на молодых ветвях листьями и плодами. Наибольший вред причиняет плодовым культурам (семечковым, косточковым) и ягодным (в первую очередь винограду). Может вредить овощным и зерновым культурам. Для людей он не представляет угрозы.

Коричнево-мраморный клоп – теплолюбивое насекомое, которое развивается в пределах температур от +15ºС до +33 ºС. Он распространен в странах Юго-Восточной Азии, откуда он происходит, США, странах Европы и Турции.

Темы:
Борьба с вредителями в Абхазии (50)



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