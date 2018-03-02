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Трансформаторная подстанция в районе Турбазы

Следствие идет: прокуратура о факте поражения ребенка электротоком

© Sputnik Бадрак Авидзба
В Абхазии
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По факту поражения электротоком девятилетнего ребенка прошла первичная прокурорская проверка, сообщили в прокуратуре города Сухум.

СУХУМ, 2 мар – Sputnik, Сария Кварацхелия. Согласно прокурорской проверке по факту поражения девятилетнего ребенка, ограждения, установленные вокруг трансформатора не соответствовали норме, рассказал корреспонденту Sputnik исполняющий обязанности помощника прокурора по связям с общественностью Даур Амичба.

Трансформаторная подстанция в районе Турбазы
© Sputnik Бадрак Авидзба
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"В настоящее время получено заключение совместно с "Черноморэнерго" и "Абхаз-электросвязь", согласно которому было установлено, что ограждения, установленные вокруг трансформаторов не соответствовали норме, то есть они были невысокими, их легко мог перепрыгнуть ребенок, и не запирались. А также установлено, что поражение током произошло из-за самовольного проникновения ребенка в трансформатор",  – прокомментировал он.

Прокуратура Сухума также проверила и другие трансформаторы, установленные по городу.

"На всех трансформаторах на сегодняшний день установлены замки и повешены яркие предупреждающие знаки", – сказал Амичба.

Первичная проверка, по словам исполняющего обязанности помощника прокурора по связям с общественностью, уже прошла.

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© REUTERS/ Gleb Garanich
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"Чтобы завершить следствие, остается допросить всех лиц, которые дали заключение по данному делу. Опрошены соседи, опрошены потерпевшие ", – добавил он.

По факту поражения электротоком девятилетнего ребенка прокурорская проверка продолжается.

"После полной проверки, последуют меры прокурорского реагирования в виде предостережения в адрес виновных лиц, то есть "Черноморэнерго" и контролирующих органов. А там уже организация будет наказывать ответственных лиц, которые не предпринял достаточных мер для обеспечения безопасности граждан",  – резюмировал Даур Амичба.

Девятилетний ребенок получил электротравмы в помещении трансформатора, установленного по улице Акиртава, 60 в Сухуме 11 февраля.




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