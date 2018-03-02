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Возложение цветов памятнику пограничникам

Битве за остров Даманский 49 лет: память пограничников почтили в Абхазии

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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В ночь с 1 на 2 марта 1969 года группа китайских военнослужащих численностью от 70 до 80 человек переправилась через реку Уссури и высадилась на западном берегу острова Даманский.

СУХУМ, 2 мар – Sputnik, Бадрак Авидзба. В память павших в боях за остров Даманский 2 марта 1969 года Герой Советского союза генерал-майор Виталий Бубенин совместно с руководством Пограничного управления ФСБ России в Абхазии принял участие в возложении цветов к мемориалу на аллее Героев пограничников в Сухуме.

"Сегодня я прибыл к пограничникам, которые охраняют государственную границу в Абхазии. Сегодня 49-ая годовщина боевых событий на острове Даманский, я тогда был начальником пограничной заставы, мы вступили в бой с регулярной армии Китая. Бой был тяжелый, китайский батальон был численностью около пятисот человек, при поддержке двух минометных батарей", — рассказал Виталий Бубенин.

Виталий Бубенин был начальником первой пограничной заставы, вместе со своими сослуживцами он направился на помощь второй заставы, которая попала в засаду.

"Мы подъехали и буквально в начале боя вступили в перестрелку, в течение двух часов мы практически полностью уничтожили батальон, и порядок на государственной границе был восстановлен", — отметил Герой Советского Союза.

Виталий Бубенин подчеркнул, что это было первым боевым столкновением после окончания Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

Возложение цветов памятнику пограничникам

                        ©
                    Sputnik / Томас Тхайцук 
Возложение цветов памятнику пограничникам

"В этом бою были военнослужащие, которые были детьми участников Великой Отечественной войны. Пограничные вопросы есть всегда, они всегда сложные, и их надо разрешать переговорным путем, в то время ни китайскому руководству ни руководству нашей страны не хватило политической воли решить вопрос мирным путем. Там, где конфликтные вопросы не решаются мирным путем, там звучат автоматные выстрелы", — сказал Бубенин.

Дружба, которая есть между Россией и Абхазией, обеспечивает независимость и спокойное будущее республики, заметил он.

"Желаю народу Абхазии благополучия, процветания, всего самого доброго. Мне всегда быть приятно в Абхазии, в позапрошлом году был по приглашению министра обороны. Вижу, что республика живет и крепнет, абхазский народ древний и самостоятельный со своей культурой, менталитетом. Я думаю, что в дальнейшем наша дружба и взаимопомощь будут только укрепляться", — подчеркнул Герой СССР.

Возложение цветов памятнику пограничникам
© Sputnik / Томас Тхайцук
Возложение цветов памятнику пограничникам

В ночь с 1 на 2 марта 1969 года группа китайских военнослужащих переправилась через реку Уссури и высадилась на западном берегу острова Даманский.
За проявленный героизм пятеро военнослужащих получили звание Героя Советского в их числе Виталий Бубенин. Многие пограничники и военнослужащие Советской Армии награждены государственными наградами.




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