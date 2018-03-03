История Абхазии в камне: корабль, мемориал и "Древо жизни" Игоря Смыр

Что символизирует "летающий" корабль у моря, когда завершится строительство мемориала в честь защитников республики и о чем просит зодчий президентов Абхазии и России, читайте в материале Sputnik.

Бадри Есиава, Sputnik.

"Махмудия" на берегу Гудауты

Не так давно Игорь Смыр завершил строительство огромного корабля, который возвышается над городской набережной вблизи гудаутской пристани. На первый взгляд, может показаться, что этот необычный проект будет служить некой смотровой площадкой, но сам автор с этим категорически не согласен. Никакая это не смотровая площадка, —говорит он, — а напоминание о трагической странице в истории Абхазии под названием "махаджирство" (депортация-ред.), из-за которого страна, практически, опустела.

"Идея создания этого памятника пришла не случайно. Она вызвана болью в душе за наших предков, которых насильственным путем вывезли по морю на кораблях из Абхазии в Турцию в период "махаджирства". Несмотря на всю трагедию тех событий, я не хотел делать корабль мрачным, так как это могло отпугнуть людей, и сделал памятник в светлых тонах", — поделился Смыр.

Корабль расположился в одном из самых живописных мест Гудауты, буквально, в нескольких метрах от городского центра. С этой точки открывается великолепный вид на морскую гладь, по которой почти два столетия назад уходили в "неизвестность" абхазы. А с левого борта корабля виден причал, с которого местные рыбаки круглый год и в любую погоду закидывают свои удочки.

Появление целого корабля над головами неподготовленных к такому зрелищу людей, прогуливающихся по набережной, может стать настоящей неожиданностью. Если не опоры, сдерживающие массивную конструкцию, на миг может показаться, что судно зависло в воздухе.

© Sputnik Бадри Есиава Архитектурный комплекс в память о жертвах махаджирства

Официального открытия памятника еще не было, но его палуба всегда готова принять "пассажиров" и некоторые из них уже успели там отметиться. Архитектора не сильно расстраивают, нарисованные мелом сердечки и любовные признания, напротив, он считает, что каждое проявление высоких чувств — хорошо.

Строительство началось около года назад и состояло из нескольких этапов. Смыр признался — было нелегко сделать судно максимально естественным, что для него было чрезвычайно важным, так как памятник жертвам "махаджирства" – это прототип первого турецкого корабля "Махмудия", подошедшего к берегам Абхазии.

"Железный каркас корабля, который стоит на массивных сваях, мы облицевали опалубкой и наполнили бетоном. Вся конструкция создана по технологиям, которые делают ее не только надежной, но и приближенной к реальности. Палубу покрыли камнем зеленого цвета, привезенным из Ростова. Здесь даже есть капитанский мостик со штурвалом и якорь. Я понял, что нам удалось добиться нужного результата, когда ко мне подошел взрослый мужчина и сказал, что не стоило строить корабль из дерева, так как морская соль за пару лет ее разрушит", — с нескрываемой радостью рассказал Смыр.

© Sputnik Бадри Есиава Архитектурный комплекс в память о жертвах махаджирства

Характеристики двухсот тонного судна внушительные, на его палубе спокойно могут разместиться до 20-ти человек. В длину оно 16 метров, в ширину чуть больше четырех, а высота мачты около 12-ти метров.

Вход на палубу украшает колоннада, очень напоминающая по форме гагрскую достопримечательность. Справа от нее установлена каменная плита, на которой появится краткое описание того, чему посвящен этот памятник на абхазском и русском языках. Планируется также установить подсветку по всему периметру колоннады.

Все затраты на реализацию этого проекта взял на себя сам Игорь Смыр и строитель по профессии Юрий Гобечия, которому стала по душе идея создания такого архитектурного комплекса в их родном городе.

В память о защитниках Абхазии

Игорь Смыр автор нескольких мемориалов в память о защитниках родины в Великой Отечественной Войне и Отечественной войне народа Абхазии. Сейчас, завершаются работы по строительству мемориала в честь ребят из поселка Алгыт села Лыхны, которые сложили свои головы во имя независимости республики в 1992-1993 годах.

© Sputnik Бадри Есиава Мемориал в честь, погибших защитников Абхазии из поселка Алгыт

Новый комплекс, который расположен возле центральной дороги вблизи Бамборского поста ГАИ, удивляет своим размахом и необычным творческим решением. Первое, на что падает взор – это карта Абхазии в миниатюре, на создание которой ушло более 120 тонн камней и около двух месяцев.

"Это карта нашей Абхазии с ее высокими горами, ущельями, долинами и городами. Внизу будет "море" из 3D плитка и, когда по ней идешь, будет казаться, что катятся волны. Горный пейзаж — самую высокую точку (четыре метра и 20 сантиметров), я собирал на протяжении двух с половиной месяцев. Подъемным краном подавали камни, а я их раскладывал и заливал раствором цемента. Ушло около двух вагонов камней, что примерно равняется 120-ти тоннам", — объяснил Смыр и добавил, что средства на реализацию столь крупного проекта собирали всем миром.

© Sputnik Бадри Есиава Мемориал в честь, погибших защитников Абхазии из поселка Алгыт

Слева от "абхазских гор" на фоне Государственного флага размером 14 на 5 метров установлены мраморные плиты с именами и фотографиями тех самых доблестных бойцов из поселка Алгыт. Всего их 18.

Рядом с бойцами расположились двухметровые статуи девушки и старца. Первая символизирует, скорбящую по мужу супругу, а старец – отца, который потерял сына.

"Около года назад ко мне обратились жители поселка Алгыт с просьбой построить мемориал в честь их ребят, как я это сделал около восьми лет назад на Замостянке. Примерно полтора месяца назад я работал над эскизом, а по ходу работы проект нарастал деталями, но карта Абхазии "родилась" в моей голове сразу. Идеей установить мраморные плиты с изображением бойцов на фоне флага, я хотел сказать, что эти герои умерли, защищая свою родину, но их души все еще оберегают ее", — рассказал архитектор.

© Sputnik Бадри Есиава Мемориал в честь, погибших защитников Абхазии из Замостянки

Неожиданным и подлым ударом прямо в сердце для Игоря Смыр стал акт вандализма, которому подверглись каменные плиты с названиями районов Абхазии. Кто посмел поднять руку на святое, пока неизвестно, но автор мемориала уверен, что это были нездоровые люди.

Торжественное открытие этого мемориала пройдет в марте 2018 года. По традиции арочный вход не территорию архитектурного комплекса украсит мраморная плита с четверостишьем на абхазском и русском языках, написанным самим Игорем Смыр.

"Остановись, поклонись тем,

Кто отдал свою жизнь,

Напоив своей кровью природу

За счастье твое и свободу"

Не были обделены и павшие на войне с Грузией бойцы из Замостянки, откуда родом Игорь Смыр. Двенадцать лет назад на небольшом участке земли, выделенной местной администрацией, по просьбе жителей этого района Гудауты, он построил на тот момент второй в его практике мемориал.

Сегодня, на этом месте раскинулся, утопающий в зелени парк, в самом центре которого возвышается арка в виде подковы с голубями и солнцем. Чуть дальше расположена открытая книга из гранита, в которую «золотыми» буквами вписаны имена героев.

"Это белая книга Абхазии, где записаны имена ребят, сложивших головы ради нас с вами. Каждого из них я знал лично и многие из них были моими родственниками, друзьями. Это были ребята, которые не прятались от пуль врага и в полный рост шли в бой. Мне их очень не хватает", — поделился Смыр и признался, что эта работа далась ему нелегко.

Сквозь тысячелетия

Грандиозный проект запланировал зодчий из Гудауты Игорь Смыр. Он мечтает построить архитектурный комплекс прямо на границе с Россией, который с помощью символов будет "рассказывать" об истории Абхазии от древних времен и до наших дней.

"Это будет монумент в виде многовекового древа жизни абхазов, уходящего корнями вглубь веков и орошаемое семи святыми родниками и объединяющее семи "аныхами". В этом памятнике будут отражены все периоды становления Абхазии, начиная с древних времен. Наша страна всегда преодолевала трудности и сегодня, благодаря нашему могущественному соседу – России, у нас есть признание нашей независимости. Именно это тесное переплетение истории наших двух государств, стало основной причиной того, почему я решил создать монумент у государственной границы. Это продиктовано самой историей", — поделился Смыр.

Идея есть, место выбрано, эскиз готов, но такой проект требует немалых финансовых затрат. По подсчетам Смыр, монумент высотой почти 17 метров и диаметром около десяти метров обойдется примерно 25-30 миллионов рублей. Естественно, таких денег у архитектора нет и поэтому, он надеется на помощь со стороны не только руководство Абхазии, но и России в лице Владимира Путина.

© Sputnik Бадри Есиава Эскиз проекта "Древо жизни абхазов"

"Описание и эскиз проекта уже направлены Вице-президенту Абхазии, но я понимаю, что нашему государство будет сложно профинансировать такой проект. С учетом того, что монумент будет стоять на государственной границе с дружественной Россией – со страной, которая сегодня является нашим главным стратегическим партнером, принимающей активное участие в судьбе республики, я бы хотел обратиться к Владимиру Путину с просьбой оказать содействие", — заявил Игорь Смыр.

По словам архитектора, "Древо жизни Абхазов" может стать еще одной визитной карточкой республики, которая украсит "безликую" приграничную зону.