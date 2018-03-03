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Эдуард Амвросиевич Шеварнадзе

3 марта 1993 года: Шеварднадзе зондирует почву для политического убежища

© Sputnik. Юрий Абрамочкин
В Абхазии
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Темы:
"413 дней" (202)
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Хроника Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов в проекте Sputnik Абхазия "413 дней", который стартовал 14 августа 2017 года.

Ночь прошла спокойно, пишет в своем дневнике Людмила Тарнава, пенсионерка оставшаяся в оккупированном Сухуме.

"Только у меня в больных ушах все время  трещали автоматные пулеметные очереди, слышался гул тяжелых танков. Может, и наяву было, но для моих ушей далеко, а может и галлюцинации слуховые. Утром пошел дождь, и мы обрадовались, кинулись наполнять дождевой водой все емкости. Хоть какая-то, но вода. Кто сейчас думает о том, что она кислотная, отравленная,  моем ею руки, тарелки, голову. Мыло с рук она смывает плохо – мягкая. С утра занялась заготовкой дождевой воды, потом  расщепкой старых паркетин на лучины для огня", – пишет она в своем дневнике.

Как пишет пенсионерка, весь день у  людей в оккупированном Сухуме уходит на добычу воды и дров.

"Это лишь одна наша сейчас тяжкая забота. Хорошо, что вчера, в сухую погоду, принесла веточки платана. Сегодня – дождь, я не смогла бы пойти, еще больная, да и ветки были бы мокрыми. Говорят, что можно купить  1 мешок муки пшеничной за 4 тыс. руб. В нем 50 кг. Можно купить вскладчину. Такое вот распределение в период войны. Муки полно, завались, а у нас  ее нет. Слышала, что радио "Свобода" передавала: Шеварднадзе зондирует почву для политического убежища за границей, так как с ним политиканы из Грузии обещают расправиться за слишком мягкую политику по отношению к Абхазии. А что же тогда есть жесткая, если уже погибли сотни абхазов, в том числе мирные жители, сожжены их дома, ограблены эти люди до нитки и по ним долбит круглые сутки установка «Град». Может быть, жесткая – это поголовное вырезание нации, как армянская резня в начале ХХ века? ", – задается вопросом Людмила Тарнава.

Sputnik Абхазия расскажет все об Отечественной войне народа Абхазии в ежедневной рубрике "413 дней". Официальные документы, свидетельства очевидцев, воспоминания ветеранов, письма и дневники свидетелей слушайте на радио и читайте на сайте Sputnik Абхазия.

Темы:
"413 дней" (202)



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