3 марта 1993 года: Шеварднадзе зондирует почву для политического убежища

Ночь прошла спокойно, пишет в своем дневнике Людмила Тарнава, пенсионерка оставшаяся в оккупированном Сухуме.

"Только у меня в больных ушах все время трещали автоматные пулеметные очереди, слышался гул тяжелых танков. Может, и наяву было, но для моих ушей далеко, а может и галлюцинации слуховые. Утром пошел дождь, и мы обрадовались, кинулись наполнять дождевой водой все емкости. Хоть какая-то, но вода. Кто сейчас думает о том, что она кислотная, отравленная, моем ею руки, тарелки, голову. Мыло с рук она смывает плохо – мягкая. С утра занялась заготовкой дождевой воды, потом расщепкой старых паркетин на лучины для огня", – пишет она в своем дневнике.

Как пишет пенсионерка, весь день у людей в оккупированном Сухуме уходит на добычу воды и дров.

"Это лишь одна наша сейчас тяжкая забота. Хорошо, что вчера, в сухую погоду, принесла веточки платана. Сегодня – дождь, я не смогла бы пойти, еще больная, да и ветки были бы мокрыми. Говорят, что можно купить 1 мешок муки пшеничной за 4 тыс. руб. В нем 50 кг. Можно купить вскладчину. Такое вот распределение в период войны. Муки полно, завались, а у нас ее нет. Слышала, что радио "Свобода" передавала: Шеварднадзе зондирует почву для политического убежища за границей, так как с ним политиканы из Грузии обещают расправиться за слишком мягкую политику по отношению к Абхазии. А что же тогда есть жесткая, если уже погибли сотни абхазов, в том числе мирные жители, сожжены их дома, ограблены эти люди до нитки и по ним долбит круглые сутки установка «Град». Может быть, жесткая – это поголовное вырезание нации, как армянская резня в начале ХХ века? ", – задается вопросом Людмила Тарнава.

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