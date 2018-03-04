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Владислав Ардзинба

Вершитель истории: молодежь о Владиславе Ардзинба

© Фото: ardzinba
В Абхазии
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Первый президент Республики Абхазия Владислав Ардзинба ушел из жизни 4 марта 2010 года. О том, каким он был политиком и человеком, какую он сыграл роль в становлении государства, представители молодого поколения Абхазии поделились со Sputnik.

Sputnik

Инал Адлейба уверен, что молодежь Абхазии чтит память героев своей страны. По его словам, мало кто из его сверстников помнит определенный момент, когда впервые услышал или узнал о Владиславе Ардзинба. С этим именем росла молодежь все время, как с символом и олицетворением патриотизма и величия народа, отметил он.

"Мой отец, его три брата и сестра воевали на фронте. В нашей семье много рассказывают о патриотизме и Владиславе. Именно он убедил всех нас в том, что и малочисленный абхазский народ имеет свое слово на мировой арене и право защищать свои интересы", — сказал Адлейба.

Инал Адлейба стал автором стихотворения о первом президенте республики, текст которого хранится в музее Боевой Славы в селе Эшера. Оно было написано в день смерти Владислава Ардзинба.

Председатель Верховного Совета Абхазии Владислав Ардзинба 3 сентября 1992
© Sputnik. Юрий Абрамочкин
Председатель Верховного Совета Абхазии Владислав Ардзинба 3 сентября 1992

Возглавить Абхазию в переломный для нее период было суждено Владиславу Ардзинба, у него не было выбора, считает Леуан Лагулаа, которому во время Отечественной войны народа Абхазии было пять лет.

"Первое воспоминание о войне —  это то, как моя тетя бежит к нашему дому и кричит: "Аибашьра алагеит!" (война началась). Потом были вертолеты, самолеты и много других страшных воспоминаний. Но никогда не покидало ощущение того, что они — большие и злые, а мы — маленькие и беззащитные, но есть Владислав, который спасет, за ним — не страшно", — рассказал Леуан Лагулаа.

Владислав Ардзинба с бойцами Гумистинского фронта
© Фото: ardzinba
Владислав Ардзинба с бойцами Гумистинского фронта

Будучи талантливым ученым, он хорошо знал историю своего народа и понимал, какой несправедливости подвергались абхазы на протяжении многих веков, не имея возможности строить независимое государство и развивать свою культуру, считает Леуан Лагулаа.

Возложение цветов к могиле В.Г. Ардзинба
© Sputnik
Память Владислава Ардзинба почтили в Нижней Эшере

"В какой-то момент стало ясно, что он не может просто изучать историю, и Владислав стал ее вершить", — отметил он.

О Владиславе Ардзинба впервые услышала во время войны и филолог Рада Цвижба.

"Мне было тогда пять лет, — отметила Рада Цвижба, — единственным источником информации было радио. Выступлений Владислава ждали с нетерпением. Дома его называли Славиком и передавали друг другу его слова. Мы же, дети, думали, что речь о нашем дяде, тоже Славике, и постоянно скандировали его имя".

По мнению Рады Цвижба, после выступлений Владислава Ардзинба в Верховном Совете СССР ни у кого не было сомнений, кто возглавит республику. Масштаб его личности в истории Абхазии невозможно переоценить, он был признан еще при жизни и до сих пор остается духовным лидером народа Абхазии, отметила девушка.

В.Г. Ардзинба
© Фото: В.Г. Ардзинба
В.Г. Ардзинба

"Помню, как Владислав однажды приехал на скачки в Мокву. Это было в 1998 году. Я услышала, как люди стали переговариваться, говорить, что Ардзинба здесь. И я очень старалась его через толпу разглядеть. Меня поразило тогда, что он выходил к людям не как чиновник, он шел в резиновых сапогах и здоровался со всеми, кто к нему подходил. Владислав никогда не ставил себя выше своего народа, не задирал нос, хотя он мог себе это позволить больше остальных, его достижения говорили сами за себя. Простота Владислава подкупала", — поделилась своими воспоминаниями Рада Цвижба.

В.Г. Ардзинба
© Фото: с сайта В.Г. Ардзинба
Первый президент

Владислав Ардзинба – первый президент Абхазии, историк, филолог, специалист по мифологии, культуре и истории древних народов Малой Азии, в частности, хаттов и хеттов, доктор исторических наук, профессор, академик Академии Наук Абхазии, Адыгской международной АН, лауреат международной Кондуровской премии. Герой Абхазии и кавалер ордена "Ахьдз-апша" I степени.

В 1990 году Владислав Ардзинба был избран председателем Верховного Совета Абхазии. С началом Отечественной войны он возглавил национально-освободительную борьбу народа Абхазии. 26 ноября 1994 года Ардзинба был избран президентом Абхазии, а 3 октября 1999 он избирается на второй президентский срок.

Акция памяти Владислава Ардзинба.
© Sputnik Томас Тхайцук
Акция памяти Владислава Ардзинба.

Владислава Ардзинба не стало 4 марта 2010 года.




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