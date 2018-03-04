Вершитель истории: молодежь о Владиславе Ардзинба

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Инал Адлейба уверен, что молодежь Абхазии чтит память героев своей страны. По его словам, мало кто из его сверстников помнит определенный момент, когда впервые услышал или узнал о Владиславе Ардзинба. С этим именем росла молодежь все время, как с символом и олицетворением патриотизма и величия народа, отметил он.
"Мой отец, его три брата и сестра воевали на фронте. В нашей семье много рассказывают о патриотизме и Владиславе. Именно он убедил всех нас в том, что и малочисленный абхазский народ имеет свое слово на мировой арене и право защищать свои интересы", — сказал Адлейба.
Инал Адлейба стал автором стихотворения о первом президенте республики, текст которого хранится в музее Боевой Славы в селе Эшера. Оно было написано в день смерти Владислава Ардзинба.
Возглавить Абхазию в переломный для нее период было суждено Владиславу Ардзинба, у него не было выбора, считает Леуан Лагулаа, которому во время Отечественной войны народа Абхазии было пять лет.
"Первое воспоминание о войне — это то, как моя тетя бежит к нашему дому и кричит: "Аибашьра алагеит!" (война началась). Потом были вертолеты, самолеты и много других страшных воспоминаний. Но никогда не покидало ощущение того, что они — большие и злые, а мы — маленькие и беззащитные, но есть Владислав, который спасет, за ним — не страшно", — рассказал Леуан Лагулаа.
Будучи талантливым ученым, он хорошо знал историю своего народа и понимал, какой несправедливости подвергались абхазы на протяжении многих веков, не имея возможности строить независимое государство и развивать свою культуру, считает Леуан Лагулаа.
"В какой-то момент стало ясно, что он не может просто изучать историю, и Владислав стал ее вершить", — отметил он.
О Владиславе Ардзинба впервые услышала во время войны и филолог Рада Цвижба.
"Мне было тогда пять лет, — отметила Рада Цвижба, — единственным источником информации было радио. Выступлений Владислава ждали с нетерпением. Дома его называли Славиком и передавали друг другу его слова. Мы же, дети, думали, что речь о нашем дяде, тоже Славике, и постоянно скандировали его имя".
По мнению Рады Цвижба, после выступлений Владислава Ардзинба в Верховном Совете СССР ни у кого не было сомнений, кто возглавит республику. Масштаб его личности в истории Абхазии невозможно переоценить, он был признан еще при жизни и до сих пор остается духовным лидером народа Абхазии, отметила девушка.
"Помню, как Владислав однажды приехал на скачки в Мокву. Это было в 1998 году. Я услышала, как люди стали переговариваться, говорить, что Ардзинба здесь. И я очень старалась его через толпу разглядеть. Меня поразило тогда, что он выходил к людям не как чиновник, он шел в резиновых сапогах и здоровался со всеми, кто к нему подходил. Владислав никогда не ставил себя выше своего народа, не задирал нос, хотя он мог себе это позволить больше остальных, его достижения говорили сами за себя. Простота Владислава подкупала", — поделилась своими воспоминаниями Рада Цвижба.
Владислав Ардзинба – первый президент Абхазии, историк, филолог, специалист по мифологии, культуре и истории древних народов Малой Азии, в частности, хаттов и хеттов, доктор исторических наук, профессор, академик Академии Наук Абхазии, Адыгской международной АН, лауреат международной Кондуровской премии. Герой Абхазии и кавалер ордена "Ахьдз-апша" I степени.
В 1990 году Владислав Ардзинба был избран председателем Верховного Совета Абхазии. С началом Отечественной войны он возглавил национально-освободительную борьбу народа Абхазии. 26 ноября 1994 года Ардзинба был избран президентом Абхазии, а 3 октября 1999 он избирается на второй президентский срок.
Владислава Ардзинба не стало 4 марта 2010 года.