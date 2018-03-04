Друг молодежи: участники "Молодой Абхазии" о Сергее Багапш

Первому президенту признанной Абхазии Сергею Багапш 4 марта исполнилось бы 69 лет. Авторы проекта "Молодая Абхазия", со дня создания которой прошло 10 лет, рассказали корреспонденту Sputnik о своем знакомстве с президентом.

Сария Кварацхелия, Sputnik

Создание Молодежного общественно-патриотического движения "Молодая Абхазия" непосредственно было связано со вторым президентом Абхазии Сергеем Багапш, который стал для инициативной группы людей не просто поддержкой, а духовным ориентиром.

© Sputnik. Владимир Попов Мужественный и скромный: теплые воспоминания о Сергее Багапш

"Процесс создания молодежного движения начался с написания проекта на единственном ноутбуке, сидя на лавочке в Парке Славы. Когда проект был готов на бумажном носителе, мы ко многим политикам и общественным деятелям обращались, но все они хотели использовать нас в собственных целых. И вот, однажды кто-то предложил обратиться к Сергею Васильевичу. Мы подумали, что все равно мы от этого ничего не теряем, и решили пойти к нему. Как все знают, попасть к нему было несложно. И мы не стали исключением", – начал свой рассказал один из авторов проекта "Молодая Абхазия" Денис Соломко.

На встрече с президентом инициативная группа представила свой проект, президент отнесся к проекту с одобрением.

"Мы изложили ему идею, показали сам проект, рассказали об ожидаемых результатах, к чему мы стремимся. А он, как человек, который очень хорошо разбирался в этой тематике, сразу же нам сказал: "Дерзайте, парни", – процитировал он второго президента Абхазии. – То есть он поверил в нас".

После встречи с Сергеем Багапш, молодые люди юридически зарегистрировали свою организацию.

© Фото: предоставлено: МОПД "Молодая Абхазия" Кодорское ущелье. Военно-полевой лагерь. 2009 г.

Первые шаги

Летом 2008 года молодежное движение задумало провести военный полевой лагерь.

"Но не успели мы провести лагерь, как начались известные августовские события. Так как Денис и я являемся офицерами запаса, мы решили мобилизоваться вместе с другими и освободить Кодорское ущелье. После нас Сергей Васильевич пригласил и сказал нам, чтобы мы провели лагерь в Кодорском ущелье, чтобы показать всему миру, что это территория свободного и независимого государства, и что там мирно, и потому там молодежь", – рассказал Авидзба.

Так лагерь собрал в Кодорском ущелье несколько сотен молодых людей.

"Лагерь проходил несколько дней. И под конец лагерь решил посетить сам президент. Это было сюрпризом для всех. Ребята думали, что он прилетит на вертолете и стали специально расчищать место, чтобы вертолет президента мог приземлиться. Что самое главное – ребята это делали от всей души, для своего президента. И все называли его: "Мой президент", – с ностальгическим видом добавил Денис Соломко.

Вопреки ожиданиям молодых людей, Сергей Багапш приехал в Кодорское ущелье на машине.

"Он, как и все мы, добрался на машине. Хоть это очень сложно. Шесть часов по бездорожью. И когда он приехал, естественно вся молодежь его облепила. Он сидя у костра вместе со всеми, отвечал на все вопросы, которые задавали ему, абсолютно на все, начиная личными, завершая глобальными – политическими. У него коронная фраза была: "Запретных тем и вопросов нет". Он очень тепло относился к молодежи, и молодежь в свою очередь любила его", – отметил Алиас Авидзба.

© Фото: предоставлено: МОПД "Молодая Абхазия" Ежегодная встреча молодежи с президентом. 2010 г.

Культура в руках молодежи

"Молодой Абхазии" президент Сергей Багапш доверял и мероприятия государственного уровня.

"Сергей Васильевич мог в любое время позвонить по телефону и пригласить на кофе. Это было частой практикой. Он нам с Денисом мог просто так позвонить и спросить о наших делах. Так он позвонил мне один раз, – вспоминает Алиас Авидзба. – Пригласил к себе. Прихожу – а там сидят министр культуры и другие чиновники. Сергей Васильевич пригласил меня сесть за стол. И говорит он: "Через неделю день Конституции республики. У кого что готово". Как оказалось ни у кого ничего не было готово. И тогда он поручил молодежи провести это мероприятие".

© Фото: предоставлено: МОПД "Молодая Абхазия" Заседание молодежного совета. 2009 г.

Несмотря на страх, "Молодая Абхазия" справилась с организацией праздника.

"После Сергей Васильевич нас всех похвалил. Он по-особому мог это делать. Нет, он не поощрял нас деньгами. Но нам не это было главное, а его отношение", – признается Авидзба.

Последняя встреча

В 2011 году за неделю до смерти Сергея Багапш у Дениса Соломко и Алиаса Авидзба состоялась встреча с президентом.

"Он нас к себе пригласил. Был очень долгий разговор. Мы настолько открыто беседовали тогда с ним: задавали много вопросов, рассказали ему о своих планах, о том, что хотим провести день молодежи в Гудауте, о том, что хотим открыть молодежный фонд. Сергей Васильевич тогда нам сказал: "Да, ребят, конечно, замечательные проекты. И я повеселюсь вместе с детишками в парке. И фонд создадим. Вот только я приеду, и этот парк откроем, отреставрируем. Я приеду и все". И он, к сожалению, не приехал. 29 мая Сергей Васильевич умер в Москве", – с сожалением добавил первый руководитель "Молодой Абхазии".