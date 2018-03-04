Друг молодежи: участники "Молодой Абхазии" о Сергее Багапш

Сария Кварацхелия, Sputnik
Создание Молодежного общественно-патриотического движения "Молодая Абхазия" непосредственно было связано со вторым президентом Абхазии Сергеем Багапш, который стал для инициативной группы людей не просто поддержкой, а духовным ориентиром.
"Процесс создания молодежного движения начался с написания проекта на единственном ноутбуке, сидя на лавочке в Парке Славы. Когда проект был готов на бумажном носителе, мы ко многим политикам и общественным деятелям обращались, но все они хотели использовать нас в собственных целых. И вот, однажды кто-то предложил обратиться к Сергею Васильевичу. Мы подумали, что все равно мы от этого ничего не теряем, и решили пойти к нему. Как все знают, попасть к нему было несложно. И мы не стали исключением", – начал свой рассказал один из авторов проекта "Молодая Абхазия" Денис Соломко.
На встрече с президентом инициативная группа представила свой проект, президент отнесся к проекту с одобрением.
"Мы изложили ему идею, показали сам проект, рассказали об ожидаемых результатах, к чему мы стремимся. А он, как человек, который очень хорошо разбирался в этой тематике, сразу же нам сказал: "Дерзайте, парни", – процитировал он второго президента Абхазии. – То есть он поверил в нас".
После встречи с Сергеем Багапш, молодые люди юридически зарегистрировали свою организацию.
Первые шаги
Летом 2008 года молодежное движение задумало провести военный полевой лагерь.
"Но не успели мы провести лагерь, как начались известные августовские события. Так как Денис и я являемся офицерами запаса, мы решили мобилизоваться вместе с другими и освободить Кодорское ущелье. После нас Сергей Васильевич пригласил и сказал нам, чтобы мы провели лагерь в Кодорском ущелье, чтобы показать всему миру, что это территория свободного и независимого государства, и что там мирно, и потому там молодежь", – рассказал Авидзба.
Так лагерь собрал в Кодорском ущелье несколько сотен молодых людей.
"Лагерь проходил несколько дней. И под конец лагерь решил посетить сам президент. Это было сюрпризом для всех. Ребята думали, что он прилетит на вертолете и стали специально расчищать место, чтобы вертолет президента мог приземлиться. Что самое главное – ребята это делали от всей души, для своего президента. И все называли его: "Мой президент", – с ностальгическим видом добавил Денис Соломко.
Вопреки ожиданиям молодых людей, Сергей Багапш приехал в Кодорское ущелье на машине.
"Он, как и все мы, добрался на машине. Хоть это очень сложно. Шесть часов по бездорожью. И когда он приехал, естественно вся молодежь его облепила. Он сидя у костра вместе со всеми, отвечал на все вопросы, которые задавали ему, абсолютно на все, начиная личными, завершая глобальными – политическими. У него коронная фраза была: "Запретных тем и вопросов нет". Он очень тепло относился к молодежи, и молодежь в свою очередь любила его", – отметил Алиас Авидзба.
Культура в руках молодежи
"Молодой Абхазии" президент Сергей Багапш доверял и мероприятия государственного уровня.
"Сергей Васильевич мог в любое время позвонить по телефону и пригласить на кофе. Это было частой практикой. Он нам с Денисом мог просто так позвонить и спросить о наших делах. Так он позвонил мне один раз, – вспоминает Алиас Авидзба. – Пригласил к себе. Прихожу – а там сидят министр культуры и другие чиновники. Сергей Васильевич пригласил меня сесть за стол. И говорит он: "Через неделю день Конституции республики. У кого что готово". Как оказалось ни у кого ничего не было готово. И тогда он поручил молодежи провести это мероприятие".
Несмотря на страх, "Молодая Абхазия" справилась с организацией праздника.
"После Сергей Васильевич нас всех похвалил. Он по-особому мог это делать. Нет, он не поощрял нас деньгами. Но нам не это было главное, а его отношение", – признается Авидзба.
Последняя встреча
В 2011 году за неделю до смерти Сергея Багапш у Дениса Соломко и Алиаса Авидзба состоялась встреча с президентом.
"Он нас к себе пригласил. Был очень долгий разговор. Мы настолько открыто беседовали тогда с ним: задавали много вопросов, рассказали ему о своих планах, о том, что хотим провести день молодежи в Гудауте, о том, что хотим открыть молодежный фонд. Сергей Васильевич тогда нам сказал: "Да, ребят, конечно, замечательные проекты. И я повеселюсь вместе с детишками в парке. И фонд создадим. Вот только я приеду, и этот парк откроем, отреставрируем. Я приеду и все". И он, к сожалению, не приехал. 29 мая Сергей Васильевич умер в Москве", – с сожалением добавил первый руководитель "Молодой Абхазии".