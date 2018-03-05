Машина или бизнес: на что берут новый кредит жители Абхазии

Бадри Есиава, Sputnik.
Кредитные "истории"
Ежедневно с готовым пакетом документов для получения кредита "Потребительский" в Сбербанк Абхазии обращается в среднем до десяти человек, говорит экономист кредитного отдела Тимур Кецба.
Резо из Сухума пришел в банк по просьбе сына, которому не хватает денег на автомобиль. На консультации ему объяснили, что для получения кредита нужно минимум два поручителя.
"Решил помочь сыну купить автомобиль. У него больной ребенок, и без транспорта тяжело приходится. Сказали, что нужно два поручителя, и я подумал, что одним из них может стать он сам, так как зарплата сына позволяет, а второго будем искать. Хотим взять недостающую сумму в размере около 130 тысяч рублей", — поделился своей "кредитной" историей Резо и добавил, что условия его устраивают.
У Виолетты Басария, несмотря на то, что она уже на пенсии, свой магазин. Кредитные деньги она планирует вложить в бизнес. По ее словам, подобные банковские продукты очень выручают.
Жительницу Сухума Мадонну интересовал всего один вопрос, можно ли оформить кредит на поручителей, которые получают пенсию не на банковскую карту, а на сберкнижку. Консультант Тимур Кецба ей ответил, что такой способ оформления кредита не противоречит условиям.
Он объяснил, что некоторые жители Ткуарчалского и Галского районов все еще не имеют пластиковые карты. Они пока в процессе оформления. Поэтому, подчеркнул Кецба, регламент позволяет принимать сберегательные книжки.
"Они приносят копию их сберкнижек, и мы в договор поручительства вбиваем данные самих книжек. Если заявка утверждается, мы отзваниваемся в отделение Сбербанка, где проживают поручители, и сообщаем им о том, что заем одобрен, можно составлять договор. К примеру, если оба поручителя из Ткуарчала, то деньги перечисляются туда. Если один из них в Сухуме, то кредит выдается в столице", — объяснил юрист.
Бухгалтер Анна ко всем видам кредитов относится скептически, но прийти в банк ее попросил коллега, который решил оформить заем.
"Я категорически против кредитов. Это кабала, и когда человек их берет, он должен понимать, что придется возвращать больше, чем взял. Я специально при коллеге спросила у консультанта, сколько он переплатит. Человек должен осознавать, что эти 24% годовых нелегко выплачивать, если нет постоянного достатка", — считает она.
Первый месяц
Начальник отдела надзора и банковского санирования Нацбанка Абхазии Ирма Аргун рассказала, что за февраль поступило около 180 заявок на получение кредита "Потребительский" на общую сумму свыше 34 миллионов рублей.
"Из них одобрено порядка 140 заявок на сумму 27 миллионов 750 тысяч рублей. К сожалению, 38 человек получили отказ. В основном, это было связано с нехваткой доходности у поручителей, либо возраст не подходил у заемщика или поручителя", — отметила Аргун.
Сумма кредита может составлять от 100 и до 200 тысяч рублей, и заемщики в большинстве случаев просят по максимуму, добавил Ирма Аргун.
На рассмотрение заявок уходит от недели до десяти дней. Комиссия заседает каждую пятницу и в течение одного дня проверяет все поданные заявки. Потенциальные заемщики получают ответ уже в первый рабочий день.
"Как я уже сказала, одобрено заявок на сумму 27 миллионов рублей, и к 1 марта 2018 года уже выдано семь миллионов 250 тысяч рублей. Вся остальная сумма, которая была одобрена в течение февраля, будет выдаваться поэтапно до мая. Когда завершится эта кредитная программа, я сказать не могу. Все зависит от ресурсов Сбербанка", — рассказала Аргун.
Ожидаемый высокий спрос на новый кредит, как и прогнозировала временная администрация Сберегательного банка Абхазии, оправдался.
Некоторые потенциальные заемщики сетуют на сложности в поиске поручителей с доходами, достаточными для одобрения кредита. Начальник отдела надзора и банковского санирования отметила, что менять эти условия пока не планируется.