Машина или бизнес: на что берут новый кредит жители Абхазии

Новый кредит "Потребительский" Сбербанк Абхазии запустил 1 февраля 2018 года. О том, сколько было одобрено кредитов за месяц, почему некоторым было отказано, и как оценивают условия предоставления кредита жители республики, читайте в материале Sputnik Абхазия.

Бадри Есиава, Sputnik.

Кредитные "истории"

Ежедневно с готовым пакетом документов для получения кредита "Потребительский" в Сбербанк Абхазии обращается в среднем до десяти человек, говорит экономист кредитного отдела Тимур Кецба.

© Fotolia/ Lumina Images Деньги для всех: в Абхазии с февраля предложат потребительские кредиты

Резо из Сухума пришел в банк по просьбе сына, которому не хватает денег на автомобиль. На консультации ему объяснили, что для получения кредита нужно минимум два поручителя.

"Решил помочь сыну купить автомобиль. У него больной ребенок, и без транспорта тяжело приходится. Сказали, что нужно два поручителя, и я подумал, что одним из них может стать он сам, так как зарплата сына позволяет, а второго будем искать. Хотим взять недостающую сумму в размере около 130 тысяч рублей", — поделился своей "кредитной" историей Резо и добавил, что условия его устраивают.

У Виолетты Басария, несмотря на то, что она уже на пенсии, свой магазин. Кредитные деньги она планирует вложить в бизнес. По ее словам, подобные банковские продукты очень выручают.

Жительницу Сухума Мадонну интересовал всего один вопрос, можно ли оформить кредит на поручителей, которые получают пенсию не на банковскую карту, а на сберкнижку. Консультант Тимур Кецба ей ответил, что такой способ оформления кредита не противоречит условиям.

Он объяснил, что некоторые жители Ткуарчалского и Галского районов все еще не имеют пластиковые карты. Они пока в процессе оформления. Поэтому, подчеркнул Кецба, регламент позволяет принимать сберегательные книжки.

© Фото: Администрация г. Сухум Временная администрация Сбербанка Абхазии: финансовая напряженность снята

"Они приносят копию их сберкнижек, и мы в договор поручительства вбиваем данные самих книжек. Если заявка утверждается, мы отзваниваемся в отделение Сбербанка, где проживают поручители, и сообщаем им о том, что заем одобрен, можно составлять договор. К примеру, если оба поручителя из Ткуарчала, то деньги перечисляются туда. Если один из них в Сухуме, то кредит выдается в столице", — объяснил юрист.

Бухгалтер Анна ко всем видам кредитов относится скептически, но прийти в банк ее попросил коллега, который решил оформить заем.

"Я категорически против кредитов. Это кабала, и когда человек их берет, он должен понимать, что придется возвращать больше, чем взял. Я специально при коллеге спросила у консультанта, сколько он переплатит. Человек должен осознавать, что эти 24% годовых нелегко выплачивать, если нет постоянного достатка", — считает она.

Первый месяц

Начальник отдела надзора и банковского санирования Нацбанка Абхазии Ирма Аргун рассказала, что за февраль поступило около 180 заявок на получение кредита "Потребительский" на общую сумму свыше 34 миллионов рублей.

© Sputnik Томас Тхайцук Нацбанк: в Сбербанке Абхазии временная администрация

"Из них одобрено порядка 140 заявок на сумму 27 миллионов 750 тысяч рублей. К сожалению, 38 человек получили отказ. В основном, это было связано с нехваткой доходности у поручителей, либо возраст не подходил у заемщика или поручителя", — отметила Аргун.

Сумма кредита может составлять от 100 и до 200 тысяч рублей, и заемщики в большинстве случаев просят по максимуму, добавил Ирма Аргун.

На рассмотрение заявок уходит от недели до десяти дней. Комиссия заседает каждую пятницу и в течение одного дня проверяет все поданные заявки. Потенциальные заемщики получают ответ уже в первый рабочий день.

"Как я уже сказала, одобрено заявок на сумму 27 миллионов рублей, и к 1 марта 2018 года уже выдано семь миллионов 250 тысяч рублей. Вся остальная сумма, которая была одобрена в течение февраля, будет выдаваться поэтапно до мая. Когда завершится эта кредитная программа, я сказать не могу. Все зависит от ресурсов Сбербанка", — рассказала Аргун.

Ожидаемый высокий спрос на новый кредит, как и прогнозировала временная администрация Сберегательного банка Абхазии, оправдался.

Некоторые потенциальные заемщики сетуют на сложности в поиске поручителей с доходами, достаточными для одобрения кредита. Начальник отдела надзора и банковского санирования отметила, что менять эти условия пока не планируется.