"Термальные" помидоры и ловкие руки Лолиты: томатное производство в Кындыге

Три года назад в селе Кындыг запустили производство томатов. О том, как выращивают помидоры и сколько было вложено в проект, читайте в материале корреспондента Sputnik.

Сария Кварацхелия, Sputnik

В 37 километрах от Сухума, рядом со вторым термальным источником в Кындыге расположилась теплица, в которой уже более трех лет выращивают томаты.

На первый взгляд, кажется, производство занимает не так много места. Но всего лишь на первый взгляд – более четырех гектаров площади занимают помидоры "Лидер", которые выращивают по турецкой технологии. Проезжаем мимо источника и сразу же оказываемся на тепличной территории. Первое за что цепляется взгляд – ящики отборных ярких помидоров.

"Здесь около 15 тонн томатов, которые мы сейчас успели собрать и упаковать, – поясняет директор тепличного хозяйства Ахра Маршан и предлагает пройти в сами теплицы, где более 40 человек трудятся, как пчелки.

Спасение от безработицы

По помидорным аллеям носятся специальные машины. Ловим одну из "попуток". Поначалу работницы скромно отворачиваются от камер.

"Еще дальше пройдите, пожалуйста, там будут более разговорчивые сотрудники", – с мольбой произносит молодая работница Лолита Чиковани.

Еще пара минут уговоров, и Лолита сдается.

"Мы сейчас снимаем с томатов лишние веточки, чтобы плоды лучше раскрылись, – отвечает она. – А когда плод лучше раскрывается, он лучше освещается и хорошо созревает".

Ловкие руки Лолиты с удивительной быстротой снимают лишние веточки и кладут их в коробку на полу машины.

© Sputnik / Томас Тхайцук Производство томатов в тепличном комплексе села Кындыг

"По-другому и быть не может. Я легко наловчилась. Уже третий год работаю в теплицах. До того как теплицы открылись, ничем не занималась, сидела дома, так как работы не было поблизости, а ездить в Сухум на работу было далеко, и затратное это дело", – признается Чиковани.

По ее словам, с открытием теплиц не только она смогла наконец-таки найти работу, но и многие жители Кындыга и близлежащих сел. Одна из таких – Светлана Воуба, которая уже полтора года трудится здесь.

"Не потому, что я так хотела, а потому что работы не было, – включается в беседу Светлана. – У меня семья большая. Четверо детей. Работать, конечно, нужно. В теплицы я устроилась, потому что это близко от моего дома, да и условия есть. При теплицах есть автобус, который утром и вечером развозит сотрудников. Работаем каждый день с 9 утра до 17 вечера. В обед нас кормят. За 15 минут до обеда мы можем отдыхать, пить кофе или чай.

Когда работы меньше, в неделю дают один день на отдых, чтобы мы и по дому могли что-то сделать. Все-таки живем в селе, и дома дел много".

За разговорами Светлана Воуба успела снять лишние веточки с кустов и приступила к подвязыванию.

© Sputnik / Томас Тхайцук Производство томатов в тепличном комплексе села Кындыг

"Вот, я сняла лишние веточки и подвязываю помидоры невидимками (пластиковые хомуты – прим.). Подвязанные кусты лучше освещаются и проветриваются. Если не подвязать помидоры, то веточки свисают, и плоды становятся не такими качественными. Дел сегодня немало, но мы справляемся", – улыбается работница.

Томаты, как объясняет Воуба, нуждаются в хорошем уходе.

"Их вовремя нужно поливать, вовремя подвязывать и вовремя собирать. Если все сделать как положено, то качество помидоров, конечно же, становится лучше", – посвящает она в тонкости ухода за томатами.

Тепличный аксакал

Пока мы разговаривали с работницами, к нам подходит женщина с веником в руках.

"Меня зовут Светлана Багателия, – представляется она. — Я здесь с самого открытия тепличного хозяйства работаю. Я тут старше других работников. Мне 65 лет. Человека в моем возрасте могли бы и не принять. Но меня приняли на работу".

Светлана до войны 12 лет работала на хлебозаводе, затем шесть лет на птицефабрике. После войны долго искала работу.

"Но, слава богу, три года назад открыли эту теплицу, и как только открыли, я устроилась сюда", – говорит "старейшина".

Помимо ухода за помидорами, Светлана следит за безупречным порядком на территории.

"Не люблю, когда даже какой-нибудь небольшой фантик или обертка валяется на полу. Люблю чистоту", – признается она.

© Sputnik / Томас Тхайцук Производство томатов в тепличном комплексе села Кындыг



Эмигранты из Австралии

Особые тепличные работники – шмели. Не местные.

"Это шмель австралийский. Мы их специально завозим. Пчелы постоянно должны быть в теплице, потому что без опыления кусты плохо цветут, и в дальнейшем помидоры получаются мелкие, то есть плохого качества", – поясняет Ахра Маршан.

Через каждые пять рядов стоят коробки-ульи с беспокойными насекомыми.

"Мы эти коробки покупаем вместе с едой. Пчелы живут месяц. В течение этого времени они должны опылить каждый куст", — поясняет директор Маршан.

© Sputnik / Томас Тхайцук Ахра Маршан

Более двухсот миллионов на проект

Производство томатов фирма "Эдель" запустила еще в 2015 году. В проект было вложено более двухсот миллионов рублей.

"Но вложенные деньги мы пока не смогли вытащить, потому что первые два года производство не шло. В первый год был хороший урожай. Нормально было и с реализацией. Но потом случай падения российского самолета в Сирии и санкции России в отношении Турции ударили и по нам, потому что саженцы мы завозим из Турции. Мы, к сожалению, не могли вывезти урожай в Россию. Были большие проблемы", – сетует он.

В 2016 году уже по техническим причинам производство снова не пошло.

"Был большой снегопад. Помидоры не получали должного света и солнечного тепла и потому плохо росли. Второй сезон мы тоже не смогли поработать", – с сожалением добавил Маршан.

В этом году вроде бы все наладилось.

© Sputnik / Томас Тхайцук Производство томатов в тепличном комплексе села Кындыг

"Проблем с реализацией продукта на российском рынке, слава богу, уже нет. Да и урожай в этом году мы получили хороший благодаря теплой зиме. Уже собрали более 300 тонн томатов. Ожидаем еще около 700-800 тонн", – делится ожиданиями директор.

Из уже собранных 300 тонн на абхазском рынке было реализовано всего 5 %, остальное пошло на экспорт.

"Наш рынок потребляет небольшой объем производимого нами томата. Всего лишь 15 тонн из 300 потребляет абхазский покупатель, – констатирует Ахра Маршан. – Все остальное мы отправляем в Москву, Краснодар, Ростов. Наши российские покупатели хотят еще больших объемов, но у нас пока такого оборота производства нет".

Цена на абхазские томаты, как признается директор, неплохая.

© Sputnik / Томас Тхайцук Производство томатов в тепличном комплексе села Кындыг

"Ценовая политика… Мы понимаем, что мы не одни на этом рынке. Россия и Турция наладили отношения, импорт турецких помидоров в Россию был возобновлен. Но мы конкурентоспособны благодаря тому, что у нас горячий источник – практически дармовое отопление. Также мы к России ближе, чем Турция. Продукция хорошая, качественная", – говорит Маршан.

Запасы термальной воды позволяют увеличить производство раза в два.

"Наши российские покупатели просят производить еще больше. И условия в принципе есть. Запасы горячей воды позволяют производить еще столько же томатов. Но пока мы не планируем", – уточнил Ахра Маршан.