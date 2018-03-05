18:36 05 Марта 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 7°C
Прямой эфир
Поиск
Производство томатов в тепличном комплексе села Кындыг

"Термальные" помидоры и ловкие руки Лолиты: томатное производство в Кындыге

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
Получить короткую ссылку
Темы:
Сделано в Абхазии (46)
7640

Три года назад в селе Кындыг запустили производство томатов. О том, как выращивают помидоры и сколько было вложено в проект, читайте в материале корреспондента Sputnik.

Сария Кварацхелия, Sputnik

В 37 километрах от Сухума, рядом со вторым термальным источником в Кындыге расположилась теплица, в  которой уже более трех лет выращивают томаты.

На первый взгляд, кажется, производство занимает не так много места. Но всего лишь на первый взгляд – более четырех гектаров площади занимают помидоры "Лидер", которые выращивают по турецкой технологии. Проезжаем мимо источника и сразу же оказываемся на тепличной территории. Первое за что цепляется взгляд – ящики отборных ярких помидоров.

"Здесь около 15 тонн томатов, которые мы сейчас успели собрать и упаковать,  – поясняет директор тепличного хозяйства Ахра Маршан и предлагает пройти в сами теплицы, где более 40 человек трудятся, как пчелки.

Спасение от безработицы

По помидорным аллеям носятся специальные машины. Ловим одну из "попуток". Поначалу работницы скромно отворачиваются от камер.

"Еще дальше пройдите, пожалуйста, там будут более разговорчивые сотрудники", – с мольбой произносит молодая работница Лолита Чиковани.

Еще пара минут уговоров, и Лолита сдается.

"Мы сейчас снимаем с томатов лишние веточки, чтобы плоды лучше раскрылись, – отвечает она. – А когда плод  лучше раскрывается, он лучше освещается и хорошо созревает".

Ловкие руки Лолиты с удивительной быстротой снимают лишние веточки и кладут их в коробку на полу машины.

Производство томатов в тепличном комплексе села Кындыг

                        ©
                    Sputnik / Томас Тхайцук 
Производство томатов в тепличном комплексе села Кындыг

"По-другому и быть не может. Я легко наловчилась. Уже третий год работаю в теплицах.  До того как теплицы открылись, ничем не занималась, сидела дома, так как работы не было поблизости, а ездить в Сухум на работу было далеко, и затратное это дело", – признается Чиковани.

По ее словам, с открытием теплиц не только она смогла наконец-таки найти работу, но и многие жители Кындыга и близлежащих сел. Одна из таких – Светлана Воуба, которая уже полтора года трудится здесь.

"Не потому, что я так хотела, а потому что работы не было, – включается в беседу Светлана. – У меня семья большая. Четверо детей. Работать, конечно, нужно. В теплицы я устроилась, потому что это близко от моего дома, да и условия есть. При теплицах есть автобус, который утром и вечером развозит сотрудников. Работаем каждый день с 9 утра до 17 вечера. В обед нас кормят. За 15 минут до обеда мы можем отдыхать, пить кофе или чай.

Когда работы меньше, в неделю дают один день на отдых, чтобы мы и по дому могли что-то сделать. Все-таки живем в селе, и дома дел много".

За разговорами Светлана Воуба успела снять лишние веточки с кустов и приступила к подвязыванию.

Производство томатов в тепличном комплексе села Кындыг

                        ©
                    Sputnik / Томас Тхайцук 
Производство томатов в тепличном комплексе села Кындыг

"Вот, я сняла лишние веточки и подвязываю помидоры невидимками (пластиковые хомуты – прим.).  Подвязанные кусты лучше освещаются и проветриваются. Если не подвязать помидоры, то веточки свисают, и плоды становятся не такими качественными. Дел сегодня немало, но мы справляемся", – улыбается работница.

Томаты, как объясняет Воуба, нуждаются в хорошем уходе.

"Их вовремя нужно поливать, вовремя подвязывать и вовремя собирать. Если все сделать как положено, то качество помидоров, конечно же, становится лучше", – посвящает она в тонкости ухода за томатами.

Тепличный аксакал

Пока мы разговаривали с работницами, к нам подходит женщина с веником в руках.

"Меня зовут Светлана Багателия, – представляется она. — Я здесь с самого открытия тепличного хозяйства работаю. Я тут старше других работников. Мне 65 лет. Человека в моем возрасте могли бы и не принять. Но меня приняли на работу".

Светлана до войны 12 лет работала на хлебозаводе, затем шесть лет на птицефабрике. После войны долго искала работу. 

"Но, слава богу, три года назад открыли эту теплицу, и как только открыли, я устроилась сюда", – говорит "старейшина".

Помимо ухода за помидорами, Светлана следит за безупречным порядком на территории.

"Не люблю, когда даже какой-нибудь небольшой фантик или обертка валяется на полу. Люблю чистоту", – признается она.

Производство томатов в тепличном комплексе села Кындыг

                        ©
                    Sputnik / Томас Тхайцук 
Производство томатов в тепличном комплексе села Кындыг

Эмигранты из Австралии

Особые тепличные работники – шмели. Не местные.

"Это шмель австралийский. Мы их специально завозим. Пчелы постоянно должны быть в теплице, потому что без опыления кусты плохо цветут, и в дальнейшем помидоры получаются мелкие, то есть плохого качества", – поясняет Ахра Маршан.

Через каждые пять рядов стоят коробки-ульи с беспокойными насекомыми.

"Мы эти коробки покупаем вместе с едой. Пчелы живут месяц. В течение этого времени они должны опылить каждый куст", — поясняет директор Маршан.

Ахра Маршан 

                        ©
                    Sputnik / Томас Тхайцук 
Ахра Маршан

Более двухсот миллионов на проект

Производство томатов фирма "Эдель" запустила еще в 2015 году. В проект было вложено более двухсот миллионов рублей.

"Но вложенные деньги мы пока не смогли вытащить, потому что первые два года производство не шло. В первый год был хороший урожай. Нормально было и с реализацией. Но потом случай падения российского самолета в Сирии и санкции России в отношении Турции ударили и по нам, потому что саженцы мы завозим из Турции. Мы, к сожалению, не могли вывезти урожай в Россию. Были большие проблемы", – сетует он.

В 2016 году уже по техническим причинам производство снова не пошло.

"Был большой снегопад. Помидоры не получали должного света и солнечного тепла и потому плохо росли. Второй сезон мы тоже не смогли поработать", – с сожалением добавил Маршан.
В этом году вроде бы все наладилось.

Производство томатов в тепличном комплексе села Кындыг

                        ©
                    Sputnik / Томас Тхайцук 
Производство томатов в тепличном комплексе села Кындыг

"Проблем с реализацией продукта на российском рынке, слава богу, уже нет. Да и урожай в этом году мы получили хороший благодаря теплой зиме. Уже собрали более 300 тонн томатов. Ожидаем еще около 700-800 тонн",  – делится ожиданиями директор.

Из уже собранных 300 тонн на абхазском рынке  было реализовано всего 5 %, остальное пошло на экспорт.

"Наш рынок потребляет небольшой объем производимого нами томата. Всего лишь 15 тонн из 300 потребляет абхазский покупатель, – констатирует Ахра Маршан. – Все остальное мы отправляем в Москву, Краснодар, Ростов. Наши российские покупатели хотят еще больших объемов, но у нас пока такого оборота производства нет".

Цена на абхазские томаты, как признается директор, неплохая.

Производство томатов в тепличном комплексе села Кындыг

                        ©
                    Sputnik / Томас Тхайцук 
Производство томатов в тепличном комплексе села Кындыг

"Ценовая политика… Мы понимаем, что мы не одни на этом рынке. Россия и Турция наладили отношения, импорт турецких помидоров в Россию был возобновлен. Но мы конкурентоспособны благодаря тому, что у нас горячий источник – практически дармовое отопление. Также мы к России ближе, чем Турция. Продукция хорошая, качественная", – говорит Маршан.

Запасы термальной воды позволяют увеличить производство раза в два.

"Наши российские покупатели просят производить еще больше. И условия в принципе есть. Запасы горячей воды позволяют производить еще столько же томатов. Но пока мы не планируем", – уточнил Ахра Маршан.

Темы:
Сделано в Абхазии (46)



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Посольство Южной Осетии почтило память Уго Чавеса
    Памяти Чавеса

    Посол Южной Осетии в России Знаур Гассиев принял участие в памятном мероприятии в честь пятой годовщины смерти бывшего лидера Венесуэлы Уго Чавеса.

  • Пожар в Республиканском наркологическом диспансере в Баку
    Горестное ожидание

    Родственникам не переданы еще 15 тел погибших в результате пожара в наркологическом диспансере в столице Азербайджана – в чем причина задержки?

  • Армянская АЭС
    Электрическая месть

    В Армении мужчина позвонил в МЧС и сообщил о готовящемся взрыве на Армянской атомной станции – что его подвигло на акт телефонного терроризма?

  • Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев
    Благодарный лидер

    Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев напомнил о прошедшем 1 марта Дне благодарности и рассказал, кому и за что он благодарен.

  • Сотрудники противопожарной службы на митинге против безосновательного урезания заработной платы
    Пожарный бунт

    Пожарные Бишкека провели акцию протеста у здания родного ведомства – что требовали огнеборцы и какова реакция главы МЧС?

  • Министерство спорта и туризма Республики Беларусь
    Спорт в погонах

    Глава Беларуси Александр Лукашенко назначил министром спорта и туризма Сергея Ковальчука – экс-сотрудника Службы безопасности президента.

  • Антонина Цицулина
    Игрушечный прорыв

    За три года экспорт российских игрушек увеличился на 34% - большая часть поставок пришлась на Беларусь, Латвию, Эстонию и Финляндию.

  • Зеленый мост Вильнюса, архивное фото
    Культура в аренду

    Вильнюсское самоуправление собирается сдать в аренду четыре советские скульптуры, демонтированные с Зеленого моста и признанные искусствоведами культурным наследием.

  • Президент Молдовы Игорь Додон
    День выборов

    Для экономии средств президент Молдовы Игорь Додон предлагает провести выборы в парламент и органы местного самоуправления в один день.

  • Министр образования и науки РФ Ольга Васильева
    Учения свет

    Глава Минобрнауки России Ольга Васильева сообщила, сколько российских учителей направят в Таджикистан в 2018 году.

  • Лекарственные средства
    Раковый бюджет

    Узбекистан намерен в три раза увеличить объем средств, выделяемых на закупки медицинских препаратов для лечения онкобольных.

  • Клод Бланшмезон
    Балтийский демарш

    Как в 2004 году страны Балтии испортили отношения между Евросоюзом и Россией рассказал экс-посол Франции в России Клод Бланшмезон.

  • Посольство Южной Осетии почтило память Уго Чавеса
    Памяти Чавеса

    Посол Южной Осетии в России Знаур Гассиев принял участие в памятном мероприятии в честь пятой годовщины смерти бывшего лидера Венесуэлы Уго Чавеса.

  • Пожар в Республиканском наркологическом диспансере в Баку
    Горестное ожидание

    Родственникам не переданы еще 15 тел погибших в результате пожара в наркологическом диспансере в столице Азербайджана – в чем причина задержки?

  • Армянская АЭС
    Электрическая месть

    В Армении мужчина позвонил в МЧС и сообщил о готовящемся взрыве на Армянской атомной станции – что его подвигло на акт телефонного терроризма?

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

"Оскар"-2018: самые яркие образы на красной дорожке
Как на термальном источнике томаты выращивают
Абхазский "Лидер" с турецкими корнями: как на термальном источнике томаты выращивают
Великий пост 2018 - календарь питания по дням
Великий пост: календарь питания по дням

Соцсети

Sputnikabkhazia