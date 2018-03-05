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5 марта 1993 года: бомбардировка Сухума и приезд Шеварднадзе

© Фото: предоставлено Музеем боевой Славы
В Абхазии
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Хроника Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов в проекте Sputnik Абхазия "413 дней", который стартовал 14 августа 2017 года.

Из дневника Людмилы Тарнава, пенсионерки, оставшейся в оккупированном  Сухуме: ночь прошла спокойно в нашем микрорайоне – я крепко спала. А вот у рынка, в девятиэтажный дом, говорят, попал снаряд, и будто бы еще там бомбили. Хорошо, что многие в бегах, жертв было бы больше иначе.

И сегодня, слава Богу, хлеб свободно. Взяла еще, буду, наученная горьким опытом, сушить впрок сухари на электрической плитке. Думаю, это результат приезда сюда Шеварднадзе. Приехал он, и дали яркий свет, появился свободно хлеб. Наверно, он им сказал, куда, как в прорву, девается вся мука, присылаемая в Абхазию, а люди голодные.

Дома был инцидент с гвардейкой в нашем подъезде. Я была в гостях у русской соседки – Наны. Рядом с ней на площадке квартира Анзора Мукба, где сейчас живет семья гвардейцев. Они вышвырнули за дверь наволочку, набитую мелкими вещами Марины Мукба, этой чудесной хозяйки – жены Анзора. Из наволочки торчал большой альбом с цветными фотографиями семьи Мукба.

Я пыталась взять этот альбом и сохранить у себя для Марины и Анзора, но открылась дверь, вышла эта пигалица гвардейка и напустилась на меня: "Зачем  лезете – это мусор, может, там лежит граната…"  — Спорить я не стала – она права, вещи чужие, но так хотелось спасти альбом, и я сказала, что меня заинтересовали фотографии. Я извинилась, бросила альбом и ушла. Так обидно! Пусть все сожгут, выбросят, но фотографии – это  память семьи, им цены нет.

Какая у них к нам ненависть! Она так и пышет из них! Наверно, она меня теперь запомнит. Я совершенно не хочу связываться и сталкиваться с ними ни по-плохому, ни по-хорошему. С этими людьми спокойно и нормально говорить, увы, нельзя. Разве я могу защитить сейчас Мукба, если сама себя не могу защитить?

Днем очень сильно стреляли из артиллерийских орудий. Ночью бомбили Сухум или снаряды били, но что-то в городе произошло, в центре – я не знаю. Очень страшно жить! Всюду может упасть бомба или снаряд. Нет, с ними тут жить будет невозможно. И не только абхазам, но и русским, и армянам и другим. Республика нахалов, наглецов, ловчил, хапуг и прочее. Во всем бывшем СССР возросли во сто крат коррупция, преступность, бандитизм, а здесь во много раз хуже. Да еще национальные распри на этом  замешаны. Хоть вой и удирай, а куда? Керосин стоит уже 70 рублей за литр.

Sputnik Абхазия расскажет все об Отечественной войне народа Абхазии в ежедневной рубрике "413 дней". Официальные документы, свидетельства очевидцев, воспоминания ветеранов, письма и дневники свидетелей слушайте на радио и читайте на сайте Sputnik Абхазия.




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