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Стабильно много: "пьяная" дорожная статистика за февраль

© Sputnik.
В Абхазии
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Согласно официальной статистике на сайте МВД Абхазии, за февраль 2018 года ГАИ республики было зарегистрировано 162 случая управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Sputnik

Информационное агентство Sputnik Абхазия продолжает анализ статистики вождения автомобилей в состоянии алкогольного опьянения. С 1 по 28 февраля 2018 года сотрудники ГАИ Абхазии составили свыше пяти тысяч протоколов за нарушения ПДД и 162 из них за езду "подшофе", а это около 3,5 процентов от общего числа правонарушений.

Удивительное совпадение. В феврале любителей "рассекать" дороги Абхазии навеселе было ровно столько же, сколько в январе, и это, несмотря на то, что месяц был на три дня короче. А в сравнении со статистикой за аналогичный период 2017 года – на 55 человек больше.

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© Fotolia/ Beeboys
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Завидное постоянство нарушили представительницы прекрасной половины человечества. Обычно их число за календарный месяц не превышало единицы, но на этот раз две автолюбительницы в возрасте 30 и 33 лет не смогли устоять перед искушением "пропустить по бокальчику" и сесть за руль.

Самыми "рискованными" нарушителями по-прежнему остаются мужчины старше 50 лет. Их в феврале было 34 человека, а самому старшему из них 67 лет. В тройку также вошли водители в возрасте от 30 и до 45 лет – 28 человек за февраль, и от 40 до 45 лет –22 человека. Самым молодым нетрезвым водителем стал 20-летний парень.

Лидерство в "антирейтинге" самого "пьяного" участка Абхазии уступила Сухуму в феврале трасса Псоу-Ингур. Столица республики дала в статистику 43 оштрафованных водителя, что на три больше, чем на главной дороге страны.

Гудаута тоже не радует. В последний месяц зимы на территории района зафиксировано 39 случаев вождения в состоянии опьянения, что на 13 протоколов больше в сравнении с январем 2018 года.

Дорожный знак
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Окончательно расстроил Ткуарчалский район, который был настоящим примером "трезвости" для всей страны. Нулевой показатель вырос до трех случаев.

Гал сохраняет стабильность – по два водителя за последние пару месяцев, а в Сухумском районе водители остаются верны "сухому" закону.

Немного пройдемся по "пьяному" календарю. Наибольшее число протоколов было составлено сотрудниками ГАИ в период с 1 по 4 февраля – 23 штрафа. Единственным районом, где были выявлены водители в состоянии опьянения 7 февраля, был Гудаутский.

В день всех влюбленных "отличились" четыре водителя. Для сравнения, в 2017 году в этот праздничный день не было ни одного выпившего автолюбителя.

При подготовке материала использованы данные из сводок, опубликованных на официальном сайте МВД Абхазии о проведении профилактических и рейдовых мероприятий всех структур МВД, отвечающих за порядок на дорогах.

Статистика пьяного вождения с 1 по 28 февраля 2018 года
© Sputnik Леон Гуния
Статистика "пьяного" вождения с 1 по 28 февраля 2018 года



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