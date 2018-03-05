Юбилей вертолетного рекорда: 60 лет полету Азиза Авидзба

Первый мировой рекорд скорости полета по замкнутому 100-километровому маршруту — 176,652 км/ч — был установлен 5 марта 1958 года летчиком Азизом Авидзба на вертолете Ми-1.

СУХУМ, 5 мар – Sputnik. Первый абхазский летчик Азиз Авидзба установил мировой рекорд скорости полета по замкнутому маршруту в то время, когда существовали сомнения, насколько вертолетная авиация может быть полезной для армии и для гражданского сектора, сказал в интервью радио Sputnik Генеральный директор Международного аэропорта "Сухум" имени Владислава Ардзинба Вячеслав Эшба.

"60 лет прошло со дня, как уроженец Абхазии, родившийся в селе Эшера Азиз Авидзба установил мировой рекорд. Память о первом летчике, живет и будет жить среди работников авиации Абхазии", — добавил он.

Вячеслав Эшба уверен, что если бы Азиз Авидзба трагически не погиб в ходе летных испытаний, то он достиг бы еще больших успехов в авиации.

Форум Фалеристика медаль Азиза Авидзба

"Его рекорд дальности полета навсегда останется в истории авиации", — сказал Гендиректор Международного аэропорта "Сухум" имени Владислава Ардзинба

В 1958 году Азиз Авидзба первым в истории авиаспорта превысил еще одну мировую планку, теперь уже по высоте на той же модели вертолета и посвятил свое спортивное достижение 37-й годовщине установления советской власти в Абхазии.

Азиз Авидзба, в том же "рекордоносном" 1958 году во время тренировочного полета на детально изученном Ми-1 произошла катастрофа, в которой пилот погиб.

Форум Фалеристика Азиз Авидзба. Архивное фото

Перед тем как навсегда отправиться в небо, он успел оставить след не только как мировой рекордсмен, но и как воспитатель многих летчиков-спортсменов, которые позже ставили рекорд за рекордом по дальности, высоте, скорости и грузоподъемности. В родном селе Эшера в честь Азиза Авидзба возведен постамент с надписью о его достижениях.