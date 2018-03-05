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Кадры взрыва в селе Приморское

Военная прокуратура Абхазии провела расследование по факту взрыва в Приморском

© Sputnik Рустам Чочуа
В Абхазии
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Темы:
Мощный взрыв в селе Приморское (57)
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Взрыв на складе ракетно-артиллерийского вооружения Министерства обороны Абхазии в селе Приморское произошёл 2 августа 2017 года.

СУХУМ, 5 мар – Sputnik. Военная прокуратура Абхазии опубликовала на официальном сайте результаты расследования по факту взрыва склада с боеприпасами в селе Приморское в августе 2017 года.

В сообщении Прокуратуры Абхазии говорится, что из собранных за это время материалами уголовного дела установлено, что 1 августа 2017 года по приказу Министра обороны Республики были начаты работы по ремонту кровли склада ракетно-артиллерийского и инженерного вооружения в селе Приморское Гудаутского района.

"В целях безопасности было принято решение не разбирая старый настил крыши (бетонно-цинкарное перекрытие), поверх уложить деревянный настил, который крепился анкерными болтами к старому основанию крыши. Внутри склада никаких работ с использованием электроприборов со слов проводивших работы не проводилось", — сообщает Прокуратура Абхазии. 

Анкерные болты устанавливались с помощью перфоратора, отмечается в заявлении, для питания которого был подведен электрический провод 220 вольт от светового столба, установленного поблизости.

БТР в районе взрыва в селе Приморское 2 августа 2017
© Фото: МЧС Абхазии
Боеприпасы взорвались на складах Минобороны Абхазии в селе Приморское

Прокуратура Абхазии обращает внимание и на погодные условия в тот день. По ее данным, температура воздуха 2 августа была от 25 и до 31 С. В связи с чем ремонтные работы были приостановлены в 11:45 мин.

"В настоящее время предварительным следствием привлеченных должностных лиц к уголовной ответственности нет, в связи с тем, что невозможно провести тщательный осмотр места происшествия. С 15 августа 2017 года к работам по разминированию привлечены сотрудники "THE HALO TRUST". В настоящее время разминирование проводят 16 сотрудников этого агентства",-проинформировала прокуратура республики. 

Общая площадь поражения в результате взрывов составило более 4,5 миллионов  квадратных метров, дальность от эпицентра 1200 метра. 

Прокуратура сообщает, что по уголовному делу 6 августа 2017 года назначена взрыво-техническая экспертиза с привлечением специалистов взрывотехников из России, однако, в ближайшее время до расчистки кратера от неразорвавшихся боеприпасов приступить к работам невозможно из соображений безопасности.

О том, как село Приморское восстанавливается после взрыва, читайте здесь>>

Взрыв боеприпасов произошел в 16.30 мск на складе Министерства обороны Абхазии в селе Приморское в среду 2 августа. В результате два человека погибли и более 60 человек пострадали.

Темы:
Мощный взрыв в селе Приморское (57)



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