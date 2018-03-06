"Цветение мимозы" в Абхазии посетят ведущие туроператоры России

Туристический форум-выставка "Визит Апсны" и весенний фестиваль "Цветение мимозы" пройдет в Сухуме с 7 по 10 марта 2018 года.

СУХУМ, 6 мар – Sputnik. Ведущие туристические операторы России примут участие в форум-выставке "Визит Апсны" и весеннем фестивале "Цветение мимозы", рассказала ведущему радио Sputnik Абхазия организатор этих мероприятий, президент "Абхазского союза туризма" Анна Калягина.

"На сегодняшний день уже зарегистрировалось около 20 организаций, но, так как многие обычно не регистрируются, мы ожидаем, что их будет больше. Это наши коллеги и друзья, которые знают нас уже много лет. Среди них "Дельфин", "Библио-Глобус", "Леан", "Солвекс" и турагентства из Москвы, Екатеринбурга, которые еще не работали с Абхазией", — отметила Калягина.

По ее словам, в первый день форума-выставки "Визит Апсны" пройдет несколько круглых столов и панельные дискуссии. Изначально, добавила Калягина, интерес к этим событиям со стороны представителей турбизнеса Абхазии был низким, но с приближением даты проведения, возрос.

© Sputnik / Томас Тхайцук "Цветение мимозы" пройдет в Абхазии

"Участники турбизнеса Абхазии, в основном, придут на нас посмотреть. Градус заинтересованности рос ближе к мероприятию. Чем больше было рекламы и чем больше говорили об этом, тем выше становилась заинтересованность. Участников не так много, но посетителей будет много", — сказала Калягина.

На форум-выставке "Визит Апсны", добавила она, будут представлены абхазские туристические фирмы и компании, представляющие услуги по логистике, отели, проектные бюро, кадровые агентства, IT — компании и фирмы, которые предоставляют услуги для туриндустрии.

"Туристический бизнес настолько непредсказуем, что договор еще не гарантия того, что у тебя будут туристы. Нам это показал прошлый год. Поэтому для нашего форума, для нашей выставки, самое важное, заявить о себе, продвигать бренд "Абхазия", показать, что наша страна действительно ждет туриста, Абхазия готовится к приезду туриста. Показать все, что у нас есть, широкой публике", — сказала Калягина.

В рамках фестиваля пройдет арт-маркет, будут привлечены фольклорные ансамбли. Также подготовлена туристическая программа — экскурсии по Абхазии, в том числе посещение горячих сероводородных источников, посещение озера Рица, Новый Афон.