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Праздник в Абхазии продлили: лишний выходной придется отработать в сентябре

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Распоряжение об объявлении 9 марта выходным днем премьер-министр Беслан Барциц подписал во вторник 6 марта.

СУХУМ, 6 мар – Sputnik. Премьер-министр Беслан Барциц подписал Распоряжение "Об объявлении 9 марта (пятница) нерабочим выходным днем". Об этом сообщает официальный сайт Кабинета Министров Абхазии.

В соответствии с распоряжением премьер-министра, рабочий день переносится на субботу 1 сентября.

Таким образом выходные в Абхазии продлятся с 8 марта по 11 марта.

Согласно ранее принятому производственному календарю, праздничными нерабочими днями в 2018 году стали: даты с 1 по 4 января – Новогодние праздники. Так как Рождество Христово 7 января выпадает на воскресенье, понедельник 8 января объявлен выходным. Также День сотворения мира будет отмечаться в воскресенье 14 января, поэтому 15 января будет выходным. Пасха в этом году приходится на 8 апреля воскресенье, и потому, ближайший понедельник 9 апреля будет нерабочим днем.

К праздничным нерабочим дням также относятся, Международный женский день 8 марта, День Победы 9 мая, 23 мая – День Святого Апостола Симона Канантита, 26 августа – День международного признания Республики Абхазия, исходя из того, что День Независимости Республики Абхазия 30 сентября попадает на воскресенье, 1 октября также будет нерабочим днем. 26 ноября – День Конституции Абхазии в числе выходных дней.




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