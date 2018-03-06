Сначала сайт: прошла презентация интернет-ресурса музея Нестора Лакоба

СУХУМ, 6 мар – Sputnik, Бадрак Авидзба. Презентация сайта Историко-мемориального музея Нестора Лакоба состоялась во вторник 6 марта в Абхазском государственном музее.

© Фото: из книги Адиле Аббас-оглы “Моя Абхазия... Моя судьба” Нестор Лакоба: вся жизнь - борьба

"Все мы знаем, что было принято решение о восстановлении Историко-мемориального музея Нестора Лакоба под эгидой Министерства культуры и охраны историко-культурного наследия. Сегодня мы решили сделать такой первый шаг – презентацию сайта. Вы знаете, что музей посвящен не только жизни и деятельности Нестора Аполлоновича, но и, по сути дела, репрессированным", — отметил доктор исторических наук Станислав Лакоба.

Разработчик сайта Ахра Смыр отметил, что для него было большой честью участвовать в создании сайта музея Нестора Лакоба.

"Это только самое начало большой работы, которая предстоит, она не просто большая, а колоссальная. Визуальное оформление сайта – это чистый лист с росписью Нестора Лакоба, это чистый лист, с которого он и его единомышленники начинали восстановление государственности Абхазии, которая была утрачена более полувека", — отметил Смыр.

На сайте читатели могут найти статьи, биографические очерки о Несторе и Сарии Лакоба.

"Это первые важные статьи, обзоры, есть новости обо всем, что посвящено музею, и мне хотелось бы поблагодарить агентство Sputnik Абхазия, потому что они провели большую систематическую работу по освещению всей деятельности, связанной с музеем Нестора Лакоба. На сайте есть новость о том, что принято решение о восстановлении музея, есть раздел о самом Несторе Лакоба", — подчеркнул разработчик сайта.

На сайте есть фото- и видеоматериалы, связанные с Нестором Лакоба, также есть документы, переписки и другая важная информация, рассказывающая о жизни и деятельности Лакоба.

"Разделы: документы, публикации, архив — находятся в самом начале своей разработки, это будет колоссальный объем работы, он связан с тем, что самого музея физически еще нет, и какую-то часть организационной музейной работы приходится выполнять виртуально, с документами, архивными данными, которые есть", — сказал он.

Министр культуры и охраны историко-культурного наследия Абхазии Эльвира Арсалия поблагодарила создателей сайта.

© Sputnik / Томас Тхайцук Малия: потомки Лакоба готовы передать музею архивные материалы

"Был издан приказ о восстановлении музея, но мы понимаем, что если музей не сможет в ближайший год-два запустить свою работу как учреждение культуры и принимать посетителей, создание сайта позволит всем историческим источникам быть в мировом культурном и научном обороте", — заметила она.

Кроме того, министр отметила, что министерство будет способствовать переводу сайта на английский язык, поддержав идею разработчиков сайта.

Мемориальный музей-квартира Нестора Лакоба был создан в 1982 году. Музей подвергся разрушению в 1993 году во время Отечественной войны народа Абхазии. Нестор Лакоба проживал в этом доме с 1923 по 1936 год.

С предложением о восстановлении историко-мемориального музея Нестора Лакоба к Кабинету Министров Абхазии 28 декабря 2016 года обратилась министр культуры и охраны историко-культурного наследия Эльвира Арсалия.

Нестор Лакоба, советский государственный деятель, родился 1 мая 1893 года в селе Лыхны в крестьянской семье. Председатель Совнаркома Абхазской АССР Нестор Лакоба скончался 28 декабря 1936 года во время командировки в Тбилиси.