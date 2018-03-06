"Строптивые" реки и не только: Рауль Хаджимба посетил Гулрыпшский район

Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба совершил рабочую поездку в Гулрыпшский район во вторник 6 марта, где проверил результаты берегоукрепительных работ и работ по очищению русла рек за счет резервного фонда главы государства, а также пообщался с местными жителями, у которых накопилось много вопросов.

Бадри Есиава, Sputnik

Пшап и его течения

После сильных ливней "строптивые" реки Гулрыпшского района на протяжении многих лет выходили из берегов и наносили ущерб местным жителям. В период маловодья и не скажешь, что эти, на первый взгляд, безобидные речушки могут превращаться в грозную стихийную силу. Река Пшап в одноименном селе не раз доказывала это.

Глава государства Рауль Хаджимба посетил Гулрыпшский район во вторник 6 марта, и первыми объектами в длинном президентском списке стали два участка реки Пшап.

Сотрудник подрядной организации "Вектор Плюс" Дмитрий Цимцба рассказал, что в этом месте были сильные заторы, из-за чего река начала размывать берег, выливаться на дорогу и разрушать ее, затапливать жилые дома и сады.

"Из-за того что были заторы, вода не шла прямо, как положено, а уходила в стороны. По заказу администрации Гулрыпшского района мы здесь построили дамбу, расчистили от завалов устье, углубили реку и раскрыли канал. Протяженность участка около четырех с половиной километров. Как вы можете видеть, река уже течет спокойно и не создает никаких проблем", — сказал Цимцба и добавил, что на весь этот объем работы ушло около одного месяца и более восьми миллионов рублей.

Президент Абхазии Рауль Хаджимба поинтересовался, насколько надежны принятые меры и как долго Пшап возможно будет держать под контролем. Глава администрации поселка Дранда Отар Еледжия ответил, если повезет с погодой, то дамба и берегозащитные насыпи укрепятся быстро, что в ближайшем будущем не позволит реке разливаться.

Буквально несколько сот метров ниже по течению реки Пшап, у разрушенного наводнением моста, собрались жители села. Они поблагодарили президента за помощь, но попросили решить еще одну их проблему.

"Течение смыло этот мост около пяти лет назад и лишило возможности переходить на левый берег реки. Чтоб попасть туда, нам приходится идти или ехать по объездной дороге, что неудобно, особенно для детей, которые ходят там в школу", — сказал один из местных жителей и пообещал, что люди в стороне не останутся.

Рауль Хаджимба поручил сотруднику подрядной компании изучить вопрос и предложил засыпать старое устье реки, построить опорные стены и мост для легковых автомобилей.

© Sputnik / Томас Тхайцук Рабочая поездка президента Хаджимба Р.Д в Гулрыпшский район

"Суровый" Малый Кодор

Несмотря на то, что Малый Кодор спокойнее своего большого "брата", он тоже способен неприятно удивлять. По рассказу жителей поселка Бабушера, наводнения у них бывали стабильно по пять или шесть раз в год. Течение затапливало дома, губило домашнюю птицу, уничтожало урожаи.

В конце 2017 года за восемь с половиной миллионов рублей из резервного фонда президента Абхазии Малый Кодор "усмирили". Жители несказанно этому рады, но у них тоже, как в Пшапе, есть аварийный мост.

Рауль Хаджимба осмотрел небольшой железный мост и вынес вердикт – сносить и строить новый.

"Взять и в одночасье отремонтировать все мосты, конечно, не получится, но в любом случае надо подготовить проекты и решить эти проблемы. Самое главное, что с прошлого года людей, которые живут в этих селах, больше не затапливает. Всего на этот объем работы в течение года было выделено порядка 30 миллионов рублей", — сообщил президент.

Хаджимба подчеркнул, что основная работа проделана за счет государственных средств, дальше дело за главами местных администраций, которые обязаны ежегодно следить за состоянием русла и берегов.

По словам президента, Гулрыпшский район — один из наиболее подверженных затоплениям районов Абхазии, и расположение на его территории единственного аэропорта в стране делает его стратегически важным.

Жители села Эстонка, уставшие от "выходок" Малого Кодора, подумывали о массовом о переезде. По крайней мере так описал атмосферу, которая царила в этом небольшом селе на протяжении многих лет, депутат Собрания Гулрыпшского района Тимур Ажиба.

"Живем здесь с момента окончания войны, и все это время река наносила нам огромный ущерб. Мы дошли до того, что стали задумываться, стоит здесь дальше жить или нет. Во время каждого ливня вода выходила из берегов. Сегодня наша проблема решена, и единственное, что мы хотим – это сохранить весь вложенный труд", — отметил Жиба и добавил, что в селе Эстонка не хватает моста, который открыл бы прямой проезд к местному тепличному комплексу.

Решить проблему с дренажной системой, которая с годами ушла глубоко под землю, попросила президента одна из жительниц. По ее словам, забитые илом и мусором каналы не позволяют сточным водам беспрепятственно протекать и тоже затапливают близлежащие улицы. Рауль Хаджимба дал распоряжение решить и эту проблему.

© Sputnik / Томас Тхайцук "Термальные" помидоры и ловкие руки Лолиты: томатное производство в Кындыге

Кацикыт, Парнаут и Адзюбжа

На мосту села Кацикыт, которое еще год назад называлось Владимировкой, в ожидании президента собрались десятки людей. Встречал высокопоставленных гостей глава администрации этого села Борис Торосян. Беседа началась с замечания в его адрес со стороны Рауля Хаджимба.

Президенту не понравилось, что над уже расчищенным руслом Малого Кодора нависло дерево, и потребовал в кратчайшие сроки убрать его, пока не упало в реку.

По словам Торосяна, после того как завершились работы по очистке реки и расширению его устья, паводковая ситуация кардинально изменилась. Он сообщил, что привели в порядок еще две речушки.

"Именно поэтому необходимо поддерживать то, что уже сделано. Тем более что мы пытаемся в этом году найти возможность построить мостовые переходы и еще поработать с этими реками", — подчеркнул Рауль Хаджимба.

Глава администрации села Кацикыт отметил, что общая протяженность очищенных рек составила около 30 километров.

В Гулрыпшском районе есть одноименный поселок, где протекает река со звучным названием Парнаут. Эта небольшая речушка тоже отличалась своенравностью, но ее утихомирили.

Теперь гулрыпшцев интересуют и другие вопросы, выходящие за рамки быта. Спрашивали о судьбе аэропорта и старого советского пансионата. Одна из самых эмоциональных тем была связана с продажей недвижимости иностранным гражданам.

"Вот, мы русские, переехали сюда. Скажите, будет ли регистрация иностранных граждан? Ведь ни для кого не секрет, что у многих есть участки, которые они хотят продать, и появилось бы больше собственников, улица ожила бы. Она бы стала курортной", — поинтересовалась на встрече Надежда Труфанова.

Рауль Хаджимба ответил, что многие вопросы, связанные с проживанием иностранных граждан в Абхазии, требуют решения.

Следующий пункт президентской проверки находился за пределами Гулрыпшского района – в Очамчырском селе Адзюбжа, где расположен карьер по добыче инертных материалов.

"Мы находимся на расстоянии девяти километров от берега моря. Основные работы, которые здесь проводятся – это расчистка наносов реки Кодор, чтобы дать ей возможность свободно стекать в море. Это очень важно, потому что впереди нам предстоят паводки и тогда река поднимется на несколько метров, что будет угрожать наводнением таким населенным пунктам, как Адзюбжа и Уарча", — пояснил директор Института экологии АНА Роман Дбар.

Эколог объяснил, как проводятся эти работы. Техника вынимает из устья грунт и складывает его вдоль берега, что не позволят реке разлиться. Кодор, по мнению Дбар, — самая мощная река в Абхазии, которая выносит миллионы кубометров инертного материала.

© Sputnik Томас Тхайцук Река против крепости: удар Кодора по истории

"Совершенно точно сказал наш президент о том, что здесь дело не только в работе карьера. Кодор – крупнейшая лососевая река всего Черноморского побережья, и поэтому экологическая часть этих работ – она ключевая. Естественно, весь этот устьевой макрорегион должно рассматривать как заповедную зону", — уверен ученый.

Устье реки Кодор может приносить финансовую выгоду государству, сказал эколог и в качестве примера привел проект "многорукавности".

"Этот проект интерес для экономики тем, что перед паводком расчищается рукав реки, и она спокойно сбрасывает свои воды. Когда заканчиваются паводки, эти рукава остаются заполненными инертным материалом, который можно использовать для хозяйственных нужд", — объяснил он технологию.

Реализация такого проекта позволит погашать затраты на работу по систематической очистке русла Кодора, подчеркнул он.