Венедиктова: творчество Искандера было освежающим в советской литературе

О том, как творчество Фазиля Искандера повлияло на советскую литературу рассказала Sputnik Абхазия журналист Надежда Венедиктова.

СУХУМ, 6 мар – Sputnik. Художественная свобода Фазиля Искандера была освежающим явлением в советской литературе сказала в интервью Sputnik Абхазия писатель, журналист Надежда Венедиктова.

"При том, что я предпочитаю писателей более интеллектуального плана, таких как Роберт Музиль, вот эта художественная свобода Искандера конечно была таким освежающим явлением в советской литературе", — подчеркнула она.

Фазиль Искандер своей прозой привнес в литературу свободу в стиле, считает Венедиктова.

"Если мы вспомним контекст того времени, тогда на плаву была такая нудная производственная проза, то есть уже был лозунг, что писатели пишут социалистическое по содержанию, национальное по форме. Еще не было той степени свободы, которую первым принес Искандер. Он позволил себе выйти за рамки этого пафоса, такого бравурного оптимизма", — добавила она.

© Фото: МАММ / МДФ Наш Фазиль

Венедиктова рассказала о значении появления Искандера как писателя для советской действительности конца 60-х годов.

"Я буквально год назад вычитала очень интересную вещь по этому поводу, это были воспоминания одного из ведущих советских критиков. Он сидя в редакции журнала "Новый мир", берет рукописи никому не известного автора и начинает читать. Он приходит в такой восторг, что он стоит в метро, и по его воспоминаниям, он был в таком восторге, что ему хотелось броситься под поезд", — отметила Венедиктова.

В произведениях Искандера была совершенно другая интонация не похожая на творчество других писателей, подчеркнула она.

"У него была другая интонация, литературная, художественная, полная чисто человеческих подробностей. Кстати некоторые абхазские писатели говорят, что Искандер очень много взял в абхазском языке, то есть вот эта цветистость, образность он органично вплел в русский язык, поэтому его рассказы и принесли ему первый читательский успех", — сказала журналист.

Надежда Венедиктова отметила, что она присутствовала на одной из встреч Фазиля Искандера с читателями.

"В 1972 году в одной из московских библиотек была встреча с читателями, я тогда увидела его в первый раз. Читатели часто задают вопросы не в тему, но он очень спокойно, доброжелательно с юмором отвечал на них, что говорит о том, что он был человеком свободы", — заметила она.

Искандер родился в Сухуме (Абхазия) в 1929 году. Он окончил Литературный институт имени Горького в Москве и начинал творческий путь как поэт, но известность ему принесла публикация сатирической повести "Созвездие Козлотура" в 1966 году.

Среди произведений Искандера "Человек и его окрестности", "Тринадцатый подвиг Геракла", "Софичка", "Поэт", "Кролики и удавы", "Начало". Сюжеты многих сочинений Искандера, в том числе серии новелл "Сандро из Чегема", разворачиваются в селе Чегем, где автор провел значительную часть детства, и многие называют их отчасти автобиографичными. Однако сам писатель называл их "сложным сочетанием воображения и факта".

Рассказы и повести Искандера переведены практически на все европейские языки.

По мотивам произведений Искандера было снято несколько фильмов: "Воры в законе", "Пиры Валтасара, или Ночь со Сталиным"

Фазиль Искандер награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" III (1999), II (2004) и IV (2009) степеней, орденом "Честь и слава" I степени Абхазии (2002).

Именем автора "Созвездия Козлотура" названа одна из малых планет.

В 2009 году Банк Абхазии выпустил памятную серебряную монету из серии "Выдающиеся личности Абхазии", посвященную Фазилю Искандеру номиналом 10 апсаров. Фазиль Искандер ушел из жизни 31 июля 2016 года.