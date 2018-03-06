Перезагрузка по-абхазски: как избавиться от лишнего веса за полгода

О том, как избавиться от избыточного веса без риска для здоровья расскажет и на собственном примере покажет героиня проект "Перезагрузка Good Choice" Анна Кокоскерия.

Сария Кварацхелия, Sputnik

Анна Кокоскерия уже на протяжении нескольких лет страдает от избыточного веса. Сначала она пыталась избавиться от лишних килограммов с помощью диет и голодания, но все они были малоэффективны. И в какой-то момент оказали обратный эффект – Анна стала набирать еще больше.

"Мне 33 года. После замужества я стала набирать вес, – рассказывает о себе она. – Я веду такой малоподвижный образ жизни. Больше времени провожу на кухне. Больше для семьи, да и удовольствие я получала именно от этого. И как-то немножечко отвела себя в сторону, и на себя уже не хватало времени, стала набирать лишний вес. Сначала пыталась справляться диетами и голоданием. Все было циклично – похудела-набрала, похудела-набрала, потом опять похудела и много набрала, а потом уже стало сложно худеть. И последствием стали нервные срывы".

Все бы ничего, если бы у Анны Кокоскерия не начались проблемы со здоровьем.

© Sputnik. Виктория Тигиева Миссия выполнима: как не набрать 10 кг за 10 дней

"Я столкнулась с проблемой, связанной со здоровьем, – с сожалением добавила Анна. – Понимаю, как это страшно, когда врач может озвучить разные диагнозы, с которыми придется бороться".

Недавно у Анны Кокоскерия, появилась возможность избавиться от избыточного веса с помощью проекта "Перезагрузка Good Choice".

"Идея провести такой проект возникла спонтанно. Я вынашивала идею в течение недели. И так в один вечере сделала пост в соцсетях, и мне стали писать многие женщины Абхазии, которые страдают от избыточного веса. Но в финал попала только Анна, то есть она будет героиней нашего проекта", – сказала автор проекта, директор сети здорового питания "Good Choice" Екатерина Яхина.

Суть проекта, как отметила Яхина, в том, чтобы на примере Анны Кокоскерия, показать, что можно избавиться от лишней массы тела с помощью здорового питания и правильного образа жизни.

"Мы хотим, чтобы героиня стала тем примером подражания для многих женщин, которые страдают от избыточного веса, которые пока еще не решились избавиться от лишних килограммов", – отметила она.

Героиня "Перезагрузка Good Choice" будет справляться не одна, а с целой командой профессионалов.

"У нас собрались достаточно грамотные специалисты. Будут работать психолог, диетолог, гастроэнтеролог, мы привлекли частные клиники, чтобы делать обследования, сдавать анализы, выявлять проблемы со здоровьем", – рассказала автор проекта.

Первый шаг

Первые шаги к здоровому образу жизни героиня проекта уже сделала.

"Сегодня я посетила клинику, сдала все анализы, проверила свой вес. Сейчас я вешу 124 килограмма. Я понимаю, насколько сложный путь мне предстоит, какой он будет долгий и нелегкий, но я четко осознаю, что я готова это сделать, как для себя, так и для многих женщин Абхазии, которые страдают от избыточного веса. И на своем примере я хочу показать, что менять свою жизнь не страшно, что менять свою жизнь нужно. Страшнее услышать приговоры врачей типа сахарного диабета или бесплодия", – заверила Анна Кокоскерия.

© Sputnik / Томас Тхайцук Анна Кокоскерия

Диетолог Аэлита Шакая уверена, что за полгода проекта, героиня сможет полностью преобразиться.

"Бороться с избыточным весом с помощью диет и голодания нельзя. Но так как Анне прописан здоровый рацион питания, а также активный образ жизни, то она сможет похудеть. Главное – выполнять все наши рекомендации. На примере нашей героини мы хотим показать, что каждая женщина может выглядеть хорошо, может быть здоровой, что каждая женщина при желании может найти время для себя, полюбить себя, для того, чтобы жизнь не зацикливалась только на семейных хлопотах. Конечно, это приятные хлопоты, но они со временем замыкаются и становятся для них неким негативом", – сказала Шакая.

50 килограммов за полгода

Цель Анны Кокоскерия – сбросить 50 килограммов за полгода.

"Мы пока планируем, что в конце проекта Анна будет весить 70 килограммов. Этого можно достичь с помощью правильного питания от Good Choice, посещения фитнес клуба, SPA салона и курса массажа", – сказала Екатерина Яхина.

Весь проект Анне Кокоскерия будет помогать и психолог Гванца Мачавариани.

"Мы конечно, будем помогать нашей героине справиться с ее проблемой. Многие, достигнув определенной весовой категории, замыкаются в себе, – пояснила она. – Правильное питание, безусловно – основа здорового образа жизни. Человек должен любить свое тело, заботиться о нем, холить его, лелеять. Но это не значит, что нужно накормить его лишними углеводами, жирами и сладостями. Это не забота о своем теле. Нужно понимать, что лишнее ничего не хорошо. Давать вовремя нагрузку, контролировать свой сон, потому что недостаток сна напрямую связано с набором лишнего веса".