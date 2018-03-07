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Цветы

Чего хотят женщины: идея подарка на 8 Марта

© Sputnik. Сария Кварацхелия
В Абхазии
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Темы:
С праздником, дорогие женщины! (5)
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До главного женского праздника осталось всего ничего. Что подарить женщине так, чтобы наверняка ее удивить, читайте в материале корреспондента Sputnik.

Сария Кварацхелия, Sputnik

Чего хотят женщины? Вопрос, который начинает мучить всех мужчин перед 8 Марта, потому что от подарка наверняка зависит отношение жены, мамы или сестры в ближайшие 2-3, а то и 5-7 дней. Дабы не навести на представительниц прекрасного пола тучу негодования, лучше подойти к идее подарка с умом и, как минимум, искренностью.

Классический подарок на 8 Марта – цветы, парфюм и шоколад. И по-прежнему самым главным и распространенным подарком остаются красивые цветы – символ весны и обновления. В Абхазии предприимчивые флористы предлагают широкий выбор: начиная от дорогих импортных, заканчивая душистыми местными цветами, выращенными на приусадебном участке.

Продажа цветов на Сухумском рынке
© Sputnik Сария Кварацхелия
Продажа цветов на Сухумском рынке


Весной в особенности хочется, чтобы цветы были свежими и яркими. И потому при составлении флористом цветочных композиций следует обратить внимание на некоторые очень важные моменты:  красивый ли, а главное – свежий ли букет вам предлагают. Неплохо бы выбрать такой букет, который достаточно долго будет радовать взгляд вашей избранницы или мамы. Важно, чтобы  на стеблях цветов были лишь зеленые листья, а на самих листьях – не было коричневого обрамления и пятен, также важно, чтобы лепестки были эластичными и твердыми.

Самыми востребованными в марте цветами становятся не розы, лилии или орхидеи, хоть они всегда пользуются определенным спросом, а такие весенние представители флоры, как хрупкие тюльпаны и душистая мимоза.

Продажа цветов на Сухумском рынке
© Sputnik Сария Кварацхелия
Продажа цветов на Сухумском рынке


Сочетать тюльпаны в букете можно с аспедистрой или  гиперикумом. А вот мимозу можете дарить в сочетании с ранункулосом, ирисом или гиацинтом.

Но нужно быть осторожным при выборе цветов. Если у вашей избранницы аллергия на них, то рисковать не стоит.

Но это не значит, что вы не сможете порадовать ее ярким букетом. Абхазские предприниматели предлагают не только цветочные букеты, но и фруктовые.

Парфюм, шоколад и книги

Абхазские мужчины на 8 Марта обычно дарят парфюм. В этом плане они недалеко ушли от мужчин других национальностей. Но при выборе парфюма очень важно знать предпочтения вашей второй половинки или мамы. А лучше всего не делать сюрприз и дать возможность выбирать женщине, потому что парфюм и косметику она должна выбирать сама.

Если женщина – сладкоежка, то ее можно порадовать вкусным презентом. Например, набором хорошего шоколада или тортом из шоколадных батончиков.

Многие представительницы прекрасного пола всегда хотят получить в качества подарка хорошую книгу. На 8 Марта также можно подарить набор или целую коллекцию. Если вы еще не знаете, какие романы предпочитает ваша избранница, то возьмите электронную книгу. Вы точно не ошибетесь.

На праздник также можно подарить мобильный телефон, фотоаппарат, мягкую игрушку или же домашнего питомца.

Идей для подарка на самом деле миллион. И, возможно, все перечисленные выше варианты, покажутся банальными и бездушными. И мы с вами согласимся. Ведь самое главное в каждом презенте – ваше отношение и ваша любовь. Просто подарите женщине любовь, и она обязательно оценит.

Темы:
С праздником, дорогие женщины! (5)



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