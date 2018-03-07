СУХУМ, 7 мар — Sputnik, Бадрак Авидзба. Первый туристический форум "VISIT APSNY" открылся в Сухуме, рассказала президент Абхазского союза туризма Анна Калягина.

"Сегодня будет активная деловая часть, восьмого числа у нас будет ярмарка, арт-маркет выставка, проведение различных мероприятий в рамках фестиваля "Цветение мимозы", — отметила она.

9 и 10 марта пройдут рекламно-туристические туры по Абхазии.

© Sputnik Туристический форум "VISIT APSNY" открылся в Сухуме

"У нас около двадцати туристических агентов, пять крупных туроператоров из России, и наш турбизнес очень активно участвуют в туристическом форуме, так что мы уже планируем следующую встречу", — подчеркнула Калягина.

© Sputnik / Томас Тхайцук "Цветение мимозы" в Абхазии посетят ведущие туроператоры России

Туристический форум-выставка "VISIT APSNY" и весенний фестиваль "Цветение мимозы" пройдут с 7 по 10 марта в Абхазии.

Форум организован Торгово-промышленной палатой совместно с Абхазским союзом туризма.

В программе форума панельная сессия: "Чем привлечь туриста в Абхазию? Новейшие тенденции в туризме, работа в условиях экономического спада и конкуренции. Как не оказаться "за бортом". Кроме того, будут проведены различные круглые столы, посвященные развитию туристической сферы в республике.

Помимо рабочих встреч и круглых столов, в программе форума экскурсии по Абхазии, на озеро Рица, в Гагру, экскурсия по историческим местам.

В форуме принимают участие такие крупные туристические компании, как "Алиан", "Библио глобус", "Дельфин".