Ищите ближайший участок: где в Абхазии отдать голос на выборах президента России

СУХУМ, 7 мар – Sputnik, Амра Амичба. Избиратели на выборах президента России могут проголосовать на ближайшем участке к месту, где они будут находится в воскресенье 18 марта. Об этом сообщил на встрече "Клуба избирателей" консультант Россотрудничества Дмитрий Кононов.

"Все могут приходить на участки, которые находятся ближе всего к месту нахождения гражданина. Зарегистрируют на участке и впишут в список избирателей. Голосование людей с просроченными российскими паспортами будет приниматься избирательными комиссиями непосредственно в день выборов. На каждом избирательном участке принимается решение о допуске избирателя к голосованию, составят соответствующий протокол", — сказал Кононов.

По мнению члена клуба избирателей Надежды Горияновой, для того чтобы информировать сельское население о месте, где находятся избирательные участки, необходимо развешивать информационные материалы в сельских магазинах и администрациях.

"Человек прочтет и поймет, где ближайший участок для голосования. А если в этот день он уедет из места, где обычно живет, объяснять, что где увидит избирательный участок, там и может проголосовать с российским паспортом. Основное это даже не СМИ и телевидение, а сарафанное радио и поселковые магазины, — отметила она. – Некоторые говорят, с просроченным паспортом я не пойду, а с абхазским проголосовать не смогу. Не знают, что могут и с просроченным, что это не лишает их права голоса. Надо, чтобы молодежь сказала родителям и пожилым родственникам, где и когда проводятся выборы и как можно проголосовать".

Консультант Россотрудничества Дмитрий Кононов заметил, что частый вопрос, с которым обращаются избиратели, во сколько приходить на голосование.

"Правда, актуальный вопрос, потому что, как показывает практика, все придут с утра, чтобы "отстреляться" и спокойно заняться своими делами. Но это не совсем правильно, хоть у нас избирательные комиссии и большие, лучше приходить в течение всего дня, — сказал он. — Стараемся ориентировать всех, чтобы они приходили в разное время, чтобы не образовывались очереди. Безусловно, будем стараться с этой очередью как можно быстрее работать".

Член "Клуба избирателей" Вадим Голубничий рассказал, что по его наблюдениям, на выборах президента Абхазии пожилые люди не проявили активности.

"Потому что где-то слякоть, а бедной старушке трудно пойти. А то, что на выборах 18 марта обеспечивается логистика из дальних сел, послужит хорошим показателем явки", — считает он.

Дмитрий Кононов заметил, что по телефонному звонку, устной просьбе или заявлению транспорт может выехать к избирателю, чтобы доставить его на избирательный участок и обратно.

"Только по двум категориям граждан будет проводиться выездное голосование — больные и инвалиды, — перечислил он. — Заявления от них могут быть зарегистрированы до 14 часов 18 марта. Если комиссия приезжает к человеку, а у него там другие члены семьи, близкие родственники, друзья, которые в состоянии самостоятельно прибыть на избирательный участок, они не смогут проголосовать дома, им будет отказано. Они должны ехать на участок, по-другому никак".

Кононов сообщил, что во вторник 13 марта в 14 часов в АГУ пройдет выездная встреча "Клуба избирателей".

"Клуб избирателей", организованный по инициативе ряда общественных организаций, объединяющих русскоязычных граждан Абхазии, работает под эгидой представительства Россотрудничества в Абхазии с 29 января. Цель клуба – привлечение внимания граждан России, проживающих в Абхазии, к президентским выборам в России, а также разъяснить детали процесса.