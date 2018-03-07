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Делегации Палаты представителей Иорданского Хашимитского Королевства впервые прибыли с рабочим визитом в Абхазию

Иордания заинтересована в налаживании связей с Абхазией

© Sputnik Сария Кварацхелия
В Абхазии
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Делегация Палаты представителей Иорданского Хашимитского Королевства впервые прибыла с рабочим визитом в Абхазию 7 марта.

СУХУМ, 7 мар – Sputnik, Сария Кварацхелия. Иордания заинтересована в налаживании связей в области экономики и здравоохранения с Абхазией, об этом на встрече с депутатами Народного Собрания Абхазии заявил представитель делегации Палаты Иорданского Хашимитского Королевства Мансур Сжьажь.

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"Иордания всегда поддерживала малые нации, которые стремятся к развитию. Мы хотим больше развивать наши связи с Абхазией. Отныне, думаю, будем сотрудничать. Но для того чтобы наше сотрудничество было на более высоком уровне, в первую очередь в Абхазии нужно восстанавливать аэропорт, чтобы можно было сюда приехать беспрепятственно",  – сказал он.

Делегаты из Иордании отметили, что Абхазия представляет интерес и в экономическом плане.

"Я хоть и депутат Иордании, но также занимаюсь бизнесом. Для меня, например, интересны воды Абхазии. У нас пока нет конкретной информации по водам, но многих бизнесменов, думаю, Иордании это может заинтересовать", – отметил иорданский делегат Халед Алабдалла.

Депутат Народного Собрания Леонид Чамагуа в свою очередь обратил внимание гостей на то, что в Иордании медицина сегодня развивается хорошо, и сотрудничество с арабским государством могло бы разрешить многие проблемы Абхазии в сфере здравоохранения.

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"Сегодня во всем мире известно, что Иордания сделала большой прорыв в области медицины. И если мы будем в дальнейшем сотрудничать, то мы бы хотели получить помощь в области здравоохранения", – сказал он.

Для более тесного сотрудничества государств Иорданский делегат Халед Албаккар предложил  создать межправительственную комиссию из депутатов, которая обсуждала бы вопросы, интересующие обе стороны, а затем передавала бы правительствам Иордании и Абхазии.

Как рассказал в кулуарах корреспонденту Sputnik депутат Парламента Леонид Чамагуа, рабочий визит делегации из Иордании многообещающий для Абхазии.

"Из слов прибывшей из Иордании делегации можно сделать вывод, что они настроены тесно сотрудничать с нашей республикой в сфере экономики, курорта и здравоохранения. Делегаты отметили необходимость открытия аэропорта", – сказал он.

По словам Чамагуа, визит делегации из Иордании возможно повторится в ближайшем будущем.

"Делегаты отметили, что постараются приехать снова к 25-летию Победы. Ну, мы будем поэтапно налаживать наши отношения. Также они изъявили желание принять абхазскую делегацию у себя в Иордании", – резюмировал депутат.

Делегация Палаты представителей Иорданского Хашимитского Королевства впервые прибыли с рабочим визитом в Абхазию 7 марта. Это первый официальный визит представителей королевства.




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