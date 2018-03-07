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Туристический форум VISIT APSNY открылся в Сухуме

Чем привлечь туриста в Абхазию: "VISIT APSNY" провел панельную сессию

© Sputnik Бадрак Авидзба
В Абхазии
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Первый туристический форум-выставка "VISIT APSNY", организованный Торгово-промышленной палатой совместно с Абхазским союзом туризма, открылся в Сухуме 7 марта.

СУХУМ, 7 мар – Sputnik, Бадрак Авидзба. Панельная сессия "Чем привлечь туриста в Абхазию? Новейшие тенденции в туризме, работа в условиях экономического спада и конкуренции" прошла в рамках форума-выставки "VISIT APSNY".

Президент Абхазского союза туризма Анна Калягина видит канал привлечения туристов в страну через размещение рекламы в интернете. Но какой бы ни была заманчивой реклама, уверена она, нельзя обмануть ожидания туристов.

"В туристических турах у нас написано "Экстремальный пеший тур по маршруту урочища, который занимает три дня для подготовленной группы, тропа переходит по ущелью реки Гега на полуторакилометровом подъеме". Человек, когда читает это все,  приходит в ужас, на самом деле это не так страшно. У меня друзья недавно ездили в Кению, и они показали как они под автоматами два с половиной километра шли к каким-то водопадам, которые по сравнению с нашими просто ни о чем", — подчеркнула она.

Туристический форум VISIT APSNY открылся в Сухуме
© Sputnik Бадрак Авидзба
Туристический форум VISIT APSNY открылся в Сухуме

Координатор проектов "Карта гостя Крыма и Севастополя" эксперт Елена Юрченко рассказала, что она была в Абхазии во времена Советского Союза.

"Я помню, что она произвела неизгладимое впечатление, поэтому когда я получила приглашение от организаторов форума, я незамедлительно решила приехать, потому что Крым и Абхазия очень похожи своим и географическим расположением, и природными и климатическими условиями, и тем уникальным потенциалом гостеприимства, который уходит глубоко в века", — отметила она.

По ее мнению, самое главное направление, над которым должны задуматься в республике — самобытный туристический продукт.

"В этом туристическом продукте, на мой взгляд, Абхазия сейчас очень нуждается. Поэтому я приехала с нашим крымским продуктом, который помог нам в свое время реализоваться, он называется "Карта гостя Крыма и Севастополя". Я надеюсь, что она будет полезна и Абхазии", — заметила Юрченко.

Официальное открытие Международного туристического инвестиционного форума ITIF-2017
© Фото: Инара Даурова
ТПП: гастрономический туризм - новое направление туротрасли Абхазии

Основные проблемы Абхазии и, в частности, Крыма – низкий уровень туристической инфраструктуры, считает она.

"Это дороги, объекты размещения, сертификация размещения объектов питания, безопасность. Вот эти все проблемы очень похожие у наших двух территорий, но Крым имеет четырехлетний опыт их решения", — подчеркнула она.

Туристический форум-выставка "VISIT APSNY" и весенний фестиваль "Цветение мимозы" завершатся 10 марта в Абхазии. Помимо рабочих встреч и круглых столов, в программе форума экскурсии по Абхазии, на озеро Рица, в Гагру. В форуме принимают участие такие крупные туристические компании, как "Алиан", "Библио глобус", "Дельфин".




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