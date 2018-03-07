Хаджимба поручил устранить правовые пробелы в законе о гражданстве

Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба провел совещание по вопросам выдачи новых общегражданских паспортов гражданина Республики Абхазия и вида на жительство в среду 7 марта.

СУХУМ, 7 мар – Sputnik. Президент Абхазии Рауль Хаджимба поручил МВД республики представить предложения по внесению изменений в законодательство о гражданстве, направленные на устранение существующих правовых пробелов, сообщила пресс-секретарь главы государства Наала Авидзба.

"Глава государства поручил Министерству внутренних дел в течение недели представить в установленном порядке предложения по внесению изменений в законодательство о гражданстве, направленные на устранение существующих правовых пробелов, которые создают искусственные проблемы гражданам Республики Абхазия при обмене общегражданских паспортов нового образца", — сказала Авидзба.

© Sputnik / Томас Тхайцук Юрист: ситуация с обменом паспортов в Абхазии требует правовой оценки

Начальники паспортных столов каждого из районов республики доложили президенту о количестве выданных и готовых к выдаче паспортов нового образца, находящихся в стадии обработки документов, а также аналогичные данные по виду на жительство. К настоящему моменту всего выдано 52 800 общегражданских паспортов.

Рауль Хаджимба также поручил участникам совещания, в частности, Министерству внутренних дел, главам районных администраций проводить информационную работу с призывом к населению о необходимости обмена паспортов.

Паспортному управлению МВД республики глава государства дал поручение ускорить работу по выдаче вида на жительство.