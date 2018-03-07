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Туристический форум VISIT APSNY открылся в Сухуме

Полный пакет: систему страхования туристов представили на "VISIT APSNY"

© Sputnik Бадри Есиава
В Абхазии
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На форуме-выставке "VISIT APSNY" директор абхазской страховой компании "Гарант страхование" Ахра Кецба объявил о готовности начать работу с иностранными туроператорами по страхованию туристов, въезжающих в Абхазию.

Бадри Есиава, Sputnik.

Новое страхование в Абхазии

ЗАО "Гарант страхование" было зарегистрировано в Абхазии меньше года назад в партнерстве с государством, рассказал руководитель компании Ахра Кецба.

Туристический форум VISIT APSNY открылся в Сухуме
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"К большому сожалению, прекратила свое существование государственная страховая компания "Абхазгосстрах", у которой сегодня уже нет лицензии. Теперь, можно сказать, на наши плечи легла задача по возрождению страхового продукта, и мы говорим не только о страховании от несчастных случаев, речь идет о полном страховании как на добровольной основе, так и на обязательной", — отметил Кецба.

Он добавил, что уже подписан договор с "Всероссийской страховой компанией" (ВСК), которая входит в пятерку лидеров на российском рынке страхования.  Сейчас ведется работа по разработке механизмов продажи полисов и по налаживанию системы безналичной оплаты.

Ахра Кецба сказал, что в этом направлении они использовали опыт зарубежных компаний и планируют продавать полисы онлайн через свой официальный сайт и создать колл-центр. В перечень страховых случаев войдут несчастные случаи, болезни, страхование имущества, недвижимости и автотранспорта.

"У нас широкий круг страхования, который мы хотим развивать и дальше. Естественно, будем заключать договоры со всеми больницами и поликлиниками Абхазии. Будут выездные комиссары и круглосуточный колл-центр. Все расходы, связанные с несчастным случаем и с болезнями, страховая компания тоже берет на себя в пределах страховой суммы в 70 тысяч рублей", — пояснил он.

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Обязательно или добровольно

Президент "Союза туризма Абхазии" Анна Калягина по своему опыту знает, что подобные услуги должны предоставляться оперативно. Она заинтересовалась, как будут решаться вопросы с оказанием экстренной помощи туристам с учетом особенностей здравоохранения в Абхазии. Калягина считает, что к обязательному пакету должны прилагаться и добровольные позиции.

Ахра Кецба ответил, что именно для этого абхазская компания заключила договор с ВСК, которая берет на себя обязательство лечить их клиента как в России, так и в Абхазии. В первом случае страховая сумма составит два миллиона рублей, в Абхазии —  70 тысяч рублей.

Некоторые участники встречи заявили, что они заинтересованы в таком взаимодействии, но им нужны гарантии того, что этот механизм будет работать эффективно. Их сомнения продиктованы тем, что на сегодняшний день в Абхазии закон о страховании существует лишь на бумаге.

Представитель крупного российского туроператора "Дельфин" Анастасия Апатикова  пояснила, что их компания обязана страховать клиентов, отправляя за рубеж, но после того как абхазская компания начнет свою работу на обязательной основе, им придется заставлять туристов оформлять второй страховой полис.

Ахра Кецба
© Sputnik
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"У туристов нет денег. На протяжении определенного отрезка времени мы видим, что туристы считают каждую копейку. Им придется платить больше, а в итоге, что они на эти деньги получат? Сколько машин скорой помощи в гагрской или сухумской больнице? А если вдруг случится сердечный приступ или заболеет грудной ребенок? Сколько реанимационных автомобилей здесь? Все эти и многие другие вопросы надо решать", — считает она.

Участники встречи попросила директора компании "Гарант Страхование" в течение месяца предоставить им понятный механизм реализации страховых программ для иностранных граждан на территории Абхазии. 

Туристический форум-выставка "VISIT APSNY" и весенний фестиваль "Цветение мимозы" завершатся 10 марта в Абхазии. Помимо рабочих встреч и круглых столов, в программе форума экскурсии по Абхазии, на озеро Рица, в Гагру. В форуме принимают участие такие крупные туристические компании, как "Алиан", "Библио глобус", "Дельфин".




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