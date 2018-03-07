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Паспорт нового образца.

Граждане Абхазии ездят в Россию по новому внутреннему паспорту

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Паспортизация в Абхазии продолжается (8)
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Новый образец общегражданского паспорта Абхазии уже получили 51 тысячи 668 человек.

СУХУМ, 7 мар – Sputnik. Пересекать абхазо-российскую границу по новому образцу внутреннего абхазского паспорта можно с 1 января 2018 года в соответствии с положением №2 Соглашения между правительствами Абхазии и России о взаимных безвизовых поездках граждан двух стран от 2 октября 2009 года. Об этом в интервью Абхазскому телевидению сказал начальник консульского департамента Мартин Таркил.

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© Фото: presidentofabkhazia
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Как сообщил начальник паспортного управления МВД Абхазии Эдуард Манаргия, уже выдано 51 тысяч 668 экземпляров нового образца общегражданского абхазского паспорта.

Всего на данный момент отпечатано 58 тысяч 480 экземпляров нового документа, отметил начальник.

"Принято заявлений от населения 63 тысячи 703. Не востребованными лежат на местах 5 тысяч 818  паспортов. Пользуясь случаем, хочу попросить граждан, которые прибыли на обмен, чтобы в ближайшее время забрали свои паспорта", — заметил Манаргия.

Что касается вида на жительство, то вопрос пересечения абхазо-российской границы еще не решен, подчеркнул он.

"Хотелось бы отметить, как проходит выдача вида на жительство в Галском, Очамчырском и Ткуарчалском районах. На этот момент выдано 2222 вида на жительство. На обработке находятся 3325 вида на жительство, также особо хотелось отметить, что бланки вида на жительство качественно изготовлены", — сказал начальник паспортного управления.

Паспорт гражданина Абхазии
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Пересекать абхазо-российскую границу по новому образцу внутреннего абхазского паспорта можно с 1 января 2018 года в соответствии с положением №2 Соглашения между правительствами Абхазии и России о взаимных безвизовых поездках граждан двух стран от 2 октября 2009 года.

Новый образец общегражданского абхазского паспорта был отпечатан в российском Гознаке, документ обладает высокой износостойкостью и прочностью, защита документа и персональных данных применением современных технологий, включая эксклюзивные защитные признаки, разработанные специально для этого документа.

Согласно постановлению Кабинета Министров республики, произвести обмен старых паспортов на новые необходимо до 31 декабря 2018 года.

Темы:
Паспортизация в Абхазии продолжается (8)



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