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Матери абхазских солдат и добровольцев, погибших во время грузино-абхазской войны

7 марта 1993 года: в Сухуме практически нет еды

© Sputnik. Владимир Вяткин
В Абхазии
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Темы:
"413 дней" (206)
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Хроника Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов в проекте Sputnik Абхазия "413 дней", который стартовал 14 августа 2017 года.

Из дневника пенсионерки Людмилы Тарнава, оставшейся в оккупированном Сухуме:

"Утром пошла в новый район, решила найти дом Сары. Пешком. Дом нашла и ее – тоже. Сам дом в ужасающем состоянии: 9-ти этажный, а почти пустой, выбиты все стекла, двери на балконы и  окна распахнуты. В нем  жило до 90 % абхазов, говорит Сара. Все уехали, бросив всё. У их подъезда стояли 2 громадных танка. У Сары хорошо, просторно, но тоже очень холодно. Посидели, попили  чаю с вареньем", — вспоминает пенсионерка.

Тарнава отмечает, что жить с каждым днем становится все страшнее.

"В любое время могут расправиться. Сижу  тихо в квартире, как мышка, даже телевизор громко не включаю – хорошо, что есть наушники. Уходить из квартиры в город опасно еще и потому, что и днем ломают двери в отсутствие хозяев и грабят. Я не верю правительству города! Допускаю, что в городе, с ведома властей, орудует хлебно-мучная – продовольственная мафия, которая связана круговой порукой и наживается на беде горожан. А мы погибаем. В городе нет ничего, лишь вермишель по 200 рублей за килограмм, а на черном рынке – все!..  От Сары я шла домой задворками, через старый железнодорожный  поселок, чтобы не попадаться на глаза военным. Но это тоже было не лучше: откуда-то со стороны раздавались автоматные очереди, и я спешила выйти лучше на центральную улицу. И дома страшно, и на улице – тоже. А ведь надо еще на работу ходить в неделю 1-2 раза, на рынок", — жалуется Людмила Тарнава.

Sputnik Абхазия расскажет все об Отечественной войне народа Абхазии в ежедневной рубрике "413 дней". Официальные документы, свидетельства очевидцев, воспоминания ветеранов, письма и дневники свидетелей слушайте на радио и читайте на сайте Sputnik Абхазия.

Темы:
"413 дней" (206)



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