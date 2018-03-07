7 марта 1993 года: в Сухуме практически нет еды

Из дневника пенсионерки Людмилы Тарнава, оставшейся в оккупированном Сухуме:

"Утром пошла в новый район, решила найти дом Сары. Пешком. Дом нашла и ее – тоже. Сам дом в ужасающем состоянии: 9-ти этажный, а почти пустой, выбиты все стекла, двери на балконы и окна распахнуты. В нем жило до 90 % абхазов, говорит Сара. Все уехали, бросив всё. У их подъезда стояли 2 громадных танка. У Сары хорошо, просторно, но тоже очень холодно. Посидели, попили чаю с вареньем", — вспоминает пенсионерка.

Тарнава отмечает, что жить с каждым днем становится все страшнее.

"В любое время могут расправиться. Сижу тихо в квартире, как мышка, даже телевизор громко не включаю – хорошо, что есть наушники. Уходить из квартиры в город опасно еще и потому, что и днем ломают двери в отсутствие хозяев и грабят. Я не верю правительству города! Допускаю, что в городе, с ведома властей, орудует хлебно-мучная – продовольственная мафия, которая связана круговой порукой и наживается на беде горожан. А мы погибаем. В городе нет ничего, лишь вермишель по 200 рублей за килограмм, а на черном рынке – все!.. От Сары я шла домой задворками, через старый железнодорожный поселок, чтобы не попадаться на глаза военным. Но это тоже было не лучше: откуда-то со стороны раздавались автоматные очереди, и я спешила выйти лучше на центральную улицу. И дома страшно, и на улице – тоже. А ведь надо еще на работу ходить в неделю 1-2 раза, на рынок", — жалуется Людмила Тарнава.

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