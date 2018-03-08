Главная девушка свадьбы: кто "снимает" невесту

Зачем видеооператору нитки и иголки, почему не красится на работе и не ищет потенциальных женихов, кто засматривается на ее зубы и о том, как увлечение стало работой, рассказала единственная в Абхазии женщина-оператор свадеб Кама Гунба.

Амра Амичба, Sputnik

Черно-белое кино

Кама Гунба родилась 23 февраля в День защитника Отечества, возможно, это и предопределило выбор мужской профессии – оператора свадеб.

© Sputnik Бадри Есиава Никаких мужчин: все прелести женского такси в Абхазии

Кама в 1997 окончила филологический факультет АГУ и год проработал по специальности — преподавала абхазский язык и литературу в сухумской школе.

Но увлечение юности и интерес к видеосъемкам послужили поводом задуматься о выбранной профессии и истинном призвании.

"Я самоучка. С 9 класса у меня была любительская камера, которую подарила подруга Сырма Когония, — сказала Кама. – А девять лет назад купила профессиональную камеру и пошла снимать первую свадьбу".

По словам Гунба, подстегнула к действиям близкая подруга, которая доверила ей снимать свадьбу племянника.

"Она сказала, лучше тебя нас никто не знает. Пусть твой первый выход в качестве оператора будет у нас. Ты сможешь, убеждала она меня. Немногое знала, но рискнула, — вспоминает оператор. — Свадьба была в Гечрыпше. После гуляний молодоженов, на полпути к залу торжеств сели батарейки. Хорошо, что у меня была в запасе любительская камера. Но, оказывается, я включила ее на черно-белый режим. Так я и сняла половину свадьбы на цветное видео, другую часть — на черно-белое".

О своей оплошности Кама узнала, только когда сдала отснятый материал на монтаж.

"Звонит мне монтажер и говорит, что видео черно-белое. Я очень переживала, но меня поддержала семья молодоженов. А кадры свадьбы получились как будто под старинный кинофильм, семье понравилось. Их реакция на мое первое видео не отбила у меня охоту продолжать начатое дело", — поделилась оператор.

Кама Гунба затрудняется ответить, сколько свадеб сняла за девять лет, но по приблизительным подсчетам их более 300.

"Я занята практически каждые выходные. А последнее время свадьбы играют и в будни, — сказала она. — С сентября до февраля длится свадебный сезон, потом реже. Ближайший заказ в апреле – две свадьбы. В июне пока одна".

По наблюдениям Камы и ее коллег, свадеб в сезоне осень 2017 — зима 2018 значительно меньше, нежели в прошлом.

Кама призналась, что летом не особо стремится принимать заказы.

"Не очень хочется выходить под палящее солнце. Был случай в Гудауте во время съемок мне дурно стало из-за жары. Перед глазами все потемнело, понимаю, что происходит важный момент, невеста выходит из дома. Прислонилась к колонне, села на колени и продолжала снимать. И до конца держала камеру, ничего в объективе не видела, но снимала, понимала, что она включена. Потом заметили мое состояние, дали немного воды, пришла в себя", — рассказывает о "жарких" буднях оператор.

Совет невесте

Главная на свадьбе – это невеста, отмечает оператор, объясняя, что в основном приходится работать именно с ней.

"Женихам как-то все равно, как их снимут и снимут ли на видео вообще, — улыбается Кама Гунба. – Тяжело, не могу сказать, главное, понять их психологию. Минут пятнадцать-двадцать общаюсь перед съемками с невестой. Уже для себя отмечаю, у кого какой характер.

Потом начинаю свою работу. Конечно, бывает, что невесты немного капризничают, что простительно в главный день их жизни. Обожаю всех невест, которых снимала на видео за эти годы. Для меня как будто родные. Я радуюсь за невест. В конце свадьбы остаемся родными".

В жизни бывает всякое, а когда имеешь дело с техникой, и подавно – от фабричного брака кассеты никто не застрахован. Кама призналась, что около года назад сильно подвела невесту.

"Кадры, которые я сняла с утра были бракованные. Можно сказать, я умерла и ожила, вернулась с того света. Но там такая семья, настолько они меня поняли. Даже сама невеста мне сказала: "Кама, я видела, как ты работала от души, а то что испортилось, сначала больно было, но самое главное — я счастлива со своим мужем". — После этого случая даже не хотела работать", — призналась Гунба.

© Фото: предоставлено: Камой Гунба Кама Гунба

Три года назад Кама открыла салон свадебных платьев. Кстати, особенность салона в том, что на прокат предлагаются исключительно "закрытые" платья.

"Дело вкуса, конечно. Но я не приемлю, если плечи оголены у невесты. С рукавами все платья у меня. Считаю, что по-нашему обычаю так правильнее, — заметила Кама. – И даже на видео тоже выглядит лучше, а то иногда видишь, что невеста все время поправляет бюст, — отметил операторский "глаз". — В выходные дни снимаю свадьбы, а в будни стираю, глажу и подготавливаю платья".

Порой Кама откладывает камеру на съемках, чтобы помочь невесте надеть свадебное платье, что, по ее словам, тоже надо уметь.

"Если даже платье не из моего салона, помогаю надеть свадебный наряд невесте. Некоторые отказываются, особенно подруги невесты говорят, сами справимся. Сижу, смотрю. Посадка очень важна. Если ты не смогла "посадить" платье, оно не будет смотреться. В конце уже просят помочь. У меня с собой всегда нитки и иголки", — делится она.

Накануне съемок Кама обдумывает сценарий свадебного дня.

"Спрашиваю у жениха, во сколько мы должны быть дома или в банкетном зале, и я уже излагаю свой сценарий видеосъемок, знаю, на что и сколько времени затрачивается. И точь-в-точь приезжаем в зал. Ни один человек не говорил, поспеши — у меня все рассчитано. Всегда так", — подчеркнула она.

А для съемок Кама Гунба выбирает "непопсовые" достопримечательности. Излюбленное место оператора — парк МВО.

"Красивые места, безусловно, в Ботаническом саду, в Новом Афоне. Все свадебные диски однообразные. А очень многие не знают, на территории МВО очень красиво – аллея, под старину двери. Предлагаю молодоженам. Никто еще не разочаровывался моим выбором", — сказала Гунба.

Зубы и женихи

Кама больше всего свадеб снимала в бзыбской части республики — Гудаута, Пицунда, Гагра и в столице, а в Очамчырском районе девушку-оператора мало кто знает. И порой, по ее словам, гости думают, что она неместная, блондинка.

"На ломаном русском начинают советовать, как снимать. А когда я им отвечаю на чистом абхазском языке, стушевываются. А на одной свадьбе немного подвыпивший дедушка сказал, думая, что я русская и не понимаю языка: "Быпсны быкузаргьы, бхапыцкуа счы итагыландаз (абх. приблизительно – мне бы твои зубы)", — сквозь смех рассказывает Кама.

Она поделилась, что родной брат не хотел, чтобы она занималась видеосъемками свадеб.

"Говорил, это мужская работа, зачем тебе это надо. Но в конце смирились и согласились. Так как видели, что мне интересно. Мне говорили, с нашими людьми очень сложно. Но главное — найти подход. Иногда бывает, что меня семья хорошо знает и приглашает снимать видео. Не зная меня, тоже многие звонят по рекомендации своих знакомых, которые видели и слышали о моих работах", — сказала Кама.

© Фото: предоставлено: Камой Гунба Кама Гунба

Фиксируя радостные моменты женихов и невест, сама Кама Гунба до сих пор не обзавелась собственной семьей. Хоть и советуют ей близкие подруги присмотреть и себе жениха на многочисленных свадьбах. Но профессионал не смешивает личную жизнь и работу.

"Я за последние девять лет всего три раза была на свадьбе в качестве гостьи. Отправляю деньги "на запись". Все время занята. А на свадьбах, где бываю, я в удобной одежде – джинсы, ветровка и всегда спортивная обувь – кроссовки. А на одной свадьбе в Ачандаре вообще была в резиновых сапогах. Ее играли в деревне, в палатке, и с погодой не повезло молодоженам и гостям. А многие, когда в городе видят, не узнают меня, говорят, совсем другая. Ну что я наряженная на каблуках буду работать, это неудобно. Подружки иной раз говорят, как так, ты должна нарядиться, где как не на свадьбе тебя могут увидеть потенциальные женихи. Но я настолько вся ухожу в работу, что не думаю о том, что на меня будут смотреть иначе как на оператора", — призналась Кама.

© Фото: предоставлено: Камой Гунба Кама Гунба

Мужской совет

Признавая все-таки, что оператор – это мужская профессия, Кама отметила, что ей очень помогают советами коллеги-операторы, которые работают на территории Абхазии.

"Конкуренцию не чувствую. Наоборот, чувствую от них братское отношение. Давид Авидзба, Анзор Маршания, Алик Агухава, Нугзар Делба – это те люди, которым я могу позвонить в любое время, и они мне помогут решить проблемы с техникой или подскажут, как это сделать", — заметила девушка-оператор.

Кама пожаловалась, что тяжелее работать с техникой, нежели с людьми. В 2017 году поменяла четыре камеры, какие-то проблемные попались, заметила она.

"Прежде чем купить камеру, советуюсь с коллегой Давидом Авидзба. Он подсказывает, настраивает все. Недавно был такой случай. Я только перешла на флеш-карту, раньше записывала на кассету, снимаю свадьбу в Очамчыре, встретила невесту, сняла, когда ее родители пришли. И уже в ашапу (абх. – свадебный шатер, палатка) ее должны завести, у меня камера остановилась. Мне захотелось просто сквозь землю провалиться. Я и так, и сяк, все, что могла, сделала, но камера не работает. Невеста Софочка меня успокаивает, что вы переживаете, основное же все сняли, но как же, говорю, гостей же в ашапе не сняла. Я звоню оператору Давиду Авидзба, говорю, у меня проблемы, посоветовал перезагрузить камеру, не помогло. Со своим сыном Давид приезжает в Очамчыру с двумя камерами и снимает для меня свадьбу до конца. А Нугзар Делба дал свою запасную деталь, которая у меня испортилась. Так и снимаю по сей день. Советуют вместо камеры перейти на фотоаппарат многофункциональный".

За многолетнюю практику были и недоразумения, когда заказчик и оператор недопонимали друг друга.

"Первый раз за девять лет был такой случай. Очередная семья звонит, чтобы договориться, а я в этот выходной день на съемках. Просила перезвонить в понедельник, выключаю телефон, вся в работе. Но те, кто звонил, понял так, что я приняла заказ, а я думаю, раз не перезвонили, значит, отказались, — вспоминает Кама Гунба. — И вот через некоторое время в одно воскресенье сижу дома у мамы, я снимала свадьбу в деревне по соседству и осталась там. Выспавшись и отдохнувши, приезжаю в Сухум часикам к 11, и мне звонит невеста Аида и спрашивает:"Вы где, я уже в салоне". Как я собиралась, я одна знаю. Фотографа впопыхах нашла, Олеся Горельникова выручила. Собрала бригаду, сняла свадьбу, все довольны".

Кама отмечает, что большого дохода работа ей не приносит, но достаток есть. Три года назад начала путешествовать. Побывала уже в шести городах Италии, в республиках Северного Кавказа – в Грозном, Нальчике. Мечтает побывать в Бразилии на карнавале.