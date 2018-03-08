Цветы добра: "голландский" уголок Ачадары

О том, как в Ачадаре выращивают тюльпаны и собирают их к 8 марта, читайте в материале корреспондента Sputnik.

Сария Кварацхелия, Sputnik

На приусадебном участке в Ачадаре уже более трех дней флорист Зоя Эмиксюзян собирает прекрасные букеты тюльпанов к международному женскому празднику.

"Цветы в этом году созрели вовремя, прямо к 8 марта. Вот сейчас их собираем, чтобы отправить их завтра на рынок", – рассказывает Эмиксюзян.

Многие мужчины, как она рассказала, уже сделали предзаказы к празднику.

"За несколько дней до праздника уже головокружительный ажиотаж на рынке. Мужчины приходят, смотрят, какие цветы, сколько стоят. Если им что-то понравилось, то заранее заказывают", – поясняет женщина.

© Sputnik / Томас Тхайцук Зоя Эмиксюзян на приусадебном участке

В этом году больше всего спросом пользуются фиолетовые тюльпаны.

"Сорт называется "Фиолетовый принц". Он самый ходовой. Сейчас такая мода на оттенки розового. Честно признаться, мне и самой такие цветы больше по вкусу, – рассказывает о своих предпочтениях Зоя Эмиксюзян. – Есть такие же черные, так и называется "Черный принц", но их обычно не дарят".

Зоя Эмиксюзян срезает стебли тюльпанов секатором.

"Могу вам показать, – предлагает она. – Тюльпаны вообще бывают высокие и короткие. Но в целом срезаем их зелеными. Затем они должны два дня пролежать в сухом месте, а потом только ставим в воду. Таким образом, тюльпан сохраняется больше, и становятся такими сочными. Тюльпаны мы срезаем с корня. Собираем по 15 штук, потому что это удобно и красиво – получается такой целый букет".

Родом из Голландии

Зоя Эмиксюзян занимается выращиванием цветов уже более пяти лет. Поначалу флористика для нее было хобби. Но затем, она любимое дело решила превратить в профессию.

"Вообще наши тюльпаны голландские. Луковицы закупаем в Краснодаре. Конечно, сложновато с перевозкой, но мы не отчаиваемся. Я люблю цветы, это мое хобби. И вообще мне нравятся тюльпаны. И розы мы выращиваем, но тюльпаны я больше люблю", – отмечает она.

Первые год начинающим флористам было очень сложно выращивать тюльпаны.

"Первый год луковицы вообще не выросли. Но мы на следующий год все равно снова завезли новую партию луковиц. И уже на второй год мы получили неплохой сбор. И так с каждым разом все лучше и лучше стало получаться. Сейчас мы выращиваем их в двух небольших теплицах", – радостно призналась она.

© Sputnik / Томас Тхайцук Выращивание и сбор тюльпанов в Сухуме

Абхазский климат, как рассказала Эмиксюзян, для Голландских тюльпанов очень благоприятный.

"Климат самый раз. Они здесь растут хорошо. Тюльпаны любят немного холода. Это зимние цветы. Их нужно поливать чуть ли не каждый день, нужно затенять, если слишком много солнечного света. Если организовать все эти условия, то цветы прекрасно доходят до потребителя к 8 марта. Тюльпаны очень капризные. Они любят воздух. Их нужно затенять, чтобы они в рост пошли", – посвятила она в тонкости выращивания цветов.

Но главный секрет успеха во флористике – любовь к цветам.

"Их нужно любить и душу в них вкладывать, чтобы росли красиво", – смеется Зоя.

В этом году Эмиксюзян вместе со своей семьей посадила более десяти тысяч луковиц.

"Больше выращивать и смысла нет, – восклицает она. – Потому что больше невозможно реализовать".

Сейчас Зоя сама реализовывает товар, также сдает оптом другим продавцам цветов на рынке.

"Все потому, что сама не успеваю цветы продавать. Они портятся. Продаю оптом на Сухумском рынке. Оптовая цена на мои тюльпаны – 35-40 рублей, а рыночная – 50 рублей за штучку", – констатирует Эмиксюзян.