Батал Чежия встретится на ринге с Мурадом Далхаевым

Бой абхазского и российского боксеров состоится на арене "Гладиатор" в Анапе 17 марта.

СУХУМ, 8 мар – Sputnik, Сария Кварацхелия. Абхазский боксер Батал Чежия встретится на ринге с российским боксером Мурадом Далхаевым, об этом корреспонденту Sputnik сообщил официальный представитель абхазского спортсмена Инал Лагвилава.

"Батал встретится с упорным и опытным российским боксером из Республики Дагестан Мурадом Далхаевым. Сегодня Батал находится в городе Пятигорск, на учебно-тренировочном сборе. Усердно тренируется", – сказал он.

Соперник, как отметил Лагвилава, намного старше и опытнее.

"Но, как бы ни было, Батал у нас пока еще непобежденный, и мы надеемся, что за ним сохранится это звание", – добавил Лагвилава.

Бой абхазского боксера Батала Чежия с российским боксером Мурадом Далхаевым состоится на арене "Гладиатор" в Анапе 17 марта.