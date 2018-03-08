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Президент Абхазии встретился с делегацией из Иордании

© Фото: Сырма Ашуба
В Абхазии
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Делегация Палаты представителей Иорданского Хашимитского Королевства впервые прибыла с рабочим визитом в Абхазию 7 марта.

СУХУМ, 8 мар – Sputnik. Президент Абхазии Рауль Хаджимба встретился с депутатами Палаты Представителей Иорданского Хашимитского Королевства 8 марта, об этом сообщает официальный сайт президента республики.

Делегации Палаты представителей Иорданского Хашимитского Королевства впервые прибыли с рабочим визитом в Абхазию
© Sputnik Сария Кварацхелия
Иордания заинтересована в налаживании связей с Абхазией

"Наши соотечественники, потомки махаджиров, расселенные по многим странам мира, проживают и в вашей стране. Мы рады, если взаимодействие между нашими странами будет возможным, уверены, что в этом отношении есть перспектива и поле для работы. Есть вопросы экономического, гуманитарного характера, возможности для взаимодействия наших народов в этих направлениях", — отметил на встрече Руаль Хаджимба.

Руководитель делегации Мансур Сжьажь отметил, что Иордания заинтересована в сотрудничестве с Абхазией и выразил уверенность в том, что возможно взаимодействие с Абхазией в сфере культуры и здравоохранения.

"Нас встретили с большим теплом. Мы заинтересованы в сближении отношений с Абхазией, в сотрудничестве. Хотим поблагодарить Вас от имени спикера Парламента Иордании, от имени нашей страны, нашу делегацию приняли с большим уважением", — сказал он.

Депутат Халед Албаккар поздравил Руаля Хаджимба с приближающимся 25-летием Победы в Отечественной войне народа Абхазии.

"Победа досталась Вашему народу нелегко, ценой больших потерь. Нам это хорошо известно. Мы будем оказывать поддержку таким странам согласно нашим возможностям. У вас тяжелая работа, я желаю вам успехов и широкого международного признания Вашей страны", — сказал Халед Албаккар.

Президент Абхазии выразил уверенность, что этот визит и проведенные встречи будут способствовать большему взаимопониманию между двумя государствами.

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