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Весенний арт-маркет к 8 марта

Первый весенний: праздничный Арт-маркет прошел в Сухуме

© Sputnik / Илона Хварцкия
В Абхазии
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Более 50 творческих людей Абхазии представили свои работы на первом весеннем Арт-маркете, который открылся в Сухуме 8 марта.

Сария Кварацхелия, Sputnik

Первый весенний Арт-маркет собрал под одной крышей мастеров не только из Абхазии, но и России. В этом году участвует более 50 творческих людей, которые решили представить свои необычные изделия.

"Всего в весеннем Арт-маркете участвуют 52 человека. Из них 10 – стрит-фуд и 42 хендмейдера. Наш Арт-маркет носит международный характер. Приехали к нам участники из Сочи, Владикавказа, турецкие репатрианты участвуют традиционно. В этом году впервые у нас такое большое пространство. Гостиница Интер-Сухум предоставила нам банкетный зал, в котором много места", – сказала организатор Арт-маркета Ксения Багапш.

Весенний арт-маркет к 8 марта
© Sputnik / Илона Хварцкия
Весенний арт-маркет к 8 марта

Арт-маркет, как призналась Багапш, с каждым разом получает все большее развитие. 

"Начиналось все с 18 хендмейдеров. Сейчас же фестиваль объединяет несколько десятков людей. В этом году нас поддержал Абхазский Союз туризма. Так получилось, что Союз проводил фестиваль "Мимоза" и пригласил наш Арт-маркет на мероприятие. А неожиданностью для всех стало то, что в этом году нас поддержала джазовый исполнитель Тамара Воронова, которая поет здесь на площадке фестиваля", — отметила организатор Арт-маркета.

Весенний арт-маркет к 8 марта
© Sputnik / Илона Хварцкия
Весенний арт-маркет к 8 марта

Но, как оказалось, на фестиваль Воронова пришла не одна. Вместе с ней девятилетняя дочь Соня, которая как и многие другие участники ярмарки творчества решила выставить свои работы.

"Я рисую уже более года. Даже не знаю, что больше всего нравится рисовать. Сегодня решила выставить свои работы здесь. В основном рисую портретики", — призналась Соня.

Арт благотворительность

На очередном Арт-маркете, как и на предыдущих, десятки талантов представили свои уникальные работы. Кто-то авторские сумки, кто-то букеты из фруктов и овощей, кто-то собственные картины. Но самыми трогательными из всех стали цветочные букеты подопечных благотворительного фонда "Кираз".

"Мы не в первый год выступаем на культурной площадке "Арт-маркета". Но в этом году мы как-то заранее не планировали. Все получилось достаточно спонтанно, — призналась директор фонда Кама Гогия. — Недавно мне позвонила женщина, чья семья находится под нашим наблюдением. Она в слезах сообщила, что собрала весенние цветы и отвезла на границу с Россией, но ничего не смогла реализовать. Я в тот же момент сказала ей, чтобы везла цветы к нам в офис. В тот же день все цветы мы продали и вырученные деньги дали семье".

Весенний арт-маркет к 8 марта
© Sputnik / Илона Хварцкия
Весенний арт-маркет к 8 марта

После этого случая Кама Гопия подумала, почему бы этой семье не поучаствовать на весеннем Арт-маркете.

"Я позвонила Ксении Багапш, рассказала ей. Хоть цветы — не творческое дело, но организаторы фестиваля, как и всегда, пошли нам навстречу и выделили площадку", — добавила Гопия.

На Арт-маркет многодетная семья собрала нарциссы и плющ. Желтые букеты собирают и оформляют Кама Гопия вместе с детьми. Цветы подопечных "Киараза" пользуются особой популярностью среди участников Арт-маркета.

"Сама идея Арт-маркета очень хорошая, так как это праздник для всех жителей Сухума. Такая необычная атмосфера получается. Больше всего понравилось то, что многодетная семья благодаря Арт-маркету имеет возможность помочь себе. Купила у них пять букетов. Всего по 100 рублей за каждый", — сказала участница ярмарки Асиат Шакрыл.

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