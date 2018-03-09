Трио на сцене: в РУСДРАМе поздравили женщин Абхазии

СУХУМ, 9 мар — Sputnik, Сария Кварацхелия. Концерт в рамках проекта РУСДРАМ-Opera открылся увертюрой к опере "Свадьба Фигаро" в исполнении Сочинского симфонического оркестра под управлением дирижера – маэстро Олега Солдатова.

После легкой и так хорошо всем знакомой композиции на сцену театра вышел молодой абхазский баритон Саид Гобечия с арией Графа из той же "Свадьбы Фигаро". Так начался концерт трио баритона, баса и тенора — лауреата международных конкурсов Саида Гобечия, солиста Мариинского театра Дмитрия Григорьева и солиста Большого театра Александра Мурашова, которые исполняли по очереди, а иногда и в дуэте арии из "Дон Жуана", "Евгения Онегина".

© Sputnik / Томас Тхайцук Концерт в рамках проекта РУСДРАМ-Opera в исполнении Сочинского симфонического оркестра под управлением дирижера – маэстро Олега Солдатова

Оперный концерт, состоящий из двух отделений, завершился триумфальным исполнением композиции Фальво "Dicitencello vuje".

"Конечно, это грандиозный проект. Это проект нашего театра. Я рад, что нам помогают его организовывать. Но основные затраты и силы прилагает наш театр. Очень рад, что мы этот проект делаем уже второй год. И он расцветает, становится все лучше и лучше. В этом году у нас уникальный состав исполнителей. Зрители в восторге! Вы слышали, как они аплодируют. Полный зал. И самое главное: если столько людей приходит на оперный концерт, значит, у нас впереди светлое будущее! Я в этом совершенно убежден", — признался директор театра РУСДРАМ Ираклий Хинтба.