Апельсины под цветущей мимозой: чем Абхазия может удивить туриста

О том, какие проблемы и перспективы есть у абхазской туристической индустрии, что нужно сделать для увеличения потока отдыхающих в страну, рассказали Sputnik участники туристического форума-выставки "VISIT APSNY" – советник министра курортов и туризма республики Крым Елена Юрченко и председатель экспертного агентства инновационного развития регионов России Елена Чурина.

Бадрак Авидзба, Sputnik

Для того, чтобы поближе познакомиться с туристической отраслью республики, наладить деловые контакты, в Абхазию на первый туристический форум-выставку "VISIT APSNY" приехали представители известных туристических агентств и туроператоров из России.

Запахи праздников

Среди участников туристического форума-выставки "VISIT APSNY" – советник министра в Министерстве курортов и туризма республики Крым Елена Юрченко, которая заметила, что Абхазия страна, которая пропитана "запахами праздников".

"Это республика – праздник, праздник 8 Марта, потому, что здесь деревья мимозы, вы думаете, что все знают, что мимоза – это дерево? Абхазия это праздник Нового года, потому, что деревья с растущими апельсинами, мандаринами это уникально, а когда их продают под мимозой, то это потрясающе", — отметила Юрченко.

Гость форума рассказала, что в последний раз она была в Абхазии еще во времена Советского Союза.

"Впервые я была в Абхазии во времена Советского Союза, и она произвела на меня неизгладимые впечатления. Поэтому когда я получила приглашение от организаторов форума, я незамедлительно приняла решение приехать, потому что, на мой взгляд, Крым и Абхазия очень похожи и географическим положением, и природным, и климатическим, и потенциалом гостеприимства, история которого уходит в века", — уверена она.

По ее мнению, самое главное, над чем сегодня должна задуматься туристическая общественность и турбизнес Абхазии, — это формирование конкурентоспособного, самобытного туристического продукта.

"В этом туристическом продукте Абхазия сейчас очень нуждается, ну и, конечно, в продвижении. Поэтому я приехала сюда с нашим реализованным проектом "Единый электронный билет. Карта гостя Крыма и Севастополя", который помог нам в свое время, в том числе задуматься и сформировать именно крымский продукт и дать ему важную обертку, которая называется "Карта гостя", — сказала Юрченко.

Она выразила мнение, что опыт, который был успешно применен в Крыму, будет полезен и в условиях Абхазии.

"Думаю, что вместе мы его сможем реализовать", — подчеркнула она.

Схожей проблемой Абхазии и Крыма она назвала низкий уровень туристической инфраструктуры.

"Это дороги, объекты размещения, сертификация размещения объектов питания, безопасность. Вот эти все проблемы очень похожие у наших двух территорий, но Крым имеет четырехлетний опыт их решения", — подчеркнула она.

Юрченко выразила мнение о том, что руководство республики, туристический бизнес, туристическая общественность должны объединить свои усилия для создания условий туристического предпринимательства.

"Это нужно для того, чтобы туризму было выгодно легализовать свой продукт, выгодно продавать по достойным и востребованным ценам. Конечно, это может быть сделано только совместными усилиями, по-другому быть не может", — сказала специалист.

Перспективы в туризме

Председатель экспертного сообщества агентства инновационного развития регионов РФ Елена Чурина уверена, что у Абхазии всегда были, есть и будут перспективы в туристической сфере.

"У вас есть все, чтобы достойно, комфортно и очень интересно принимать туриста. Понятно, что тяжелая экономическая ситуация не позволяет, так скажем, привести в порядок инфраструктуру, наладить логистику, но все то, что вы делаете и делали за эти годы, сохранило страну, ее самобытность и культуру", — подчеркнула она.

Идея провести туристический форум в Абхазии возникла в конце 2017 года, рассказала Елена Чурина.

"В декабре 2017 года на бизнес-сессии в Торгово-промышленной палате Абхазии мы обсуждали, как наладить лучше деловые связи с туристическими агентствами, туроператорами России, ближнего зарубежья, которые с удовольствием приехали бы на отдых в Абхазию. Одним из предложений была организация событийного туризма для того, чтобы специалисты из туристической области смогли увидеть, как Абхазия сможет со своим гостеприимством принимать потоки туристов", — добавила Чурина.

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Первый туристический форум-выставка "VISIT APSNY" показал, что в Абхазии очень надежные туристические агентства, считает она.

"Два дня у нас будут рекламные туристические туры, мне кажется, что для первого раза, форум представительный. Очень желаю, чтобы "VISIT APSNY" стал ежегодным", — заметила Чурина.

Деловая часть форума направлена на повышение имиджа, способы разработки стратегии туристического развития.

Первый туристический форум-выставка "VISIT APSNY", организованный Абхазским союзом туризма совместно с Торгово-промышленной палатой, открылся в Сухуме 7 марта и завершится 10 марта. Помимо рабочих встреч и круглых столов, в программе форума экскурсии по Абхазии, на озеро Рица, в Гагру. В форуме принимают участие такие крупные туристические компании, как "Алиан", "Библио глобус", "Дельфин".